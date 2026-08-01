Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay: estos son los horarios y partidos más destacados

El 31 de julio de 2026, la Dimayor confirmó la programación de siete llaves de octavos de final de la Copa BetPlay, con partidos de ida previstos entre agosto y la primera semana de septiembre, y juegos de vuelta desde la segunda mitad de agosto hasta finales de septiembre.
La única serie que sigue sin rival definido es la de Fortaleza FC, que espera al ganador del cruce entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena. La entidad informó los horarios de los compromisos de ida, a falta de esa definición.
Estos son los horarios de los juegos de ida de la Copa BetPlay
Dentro de los duelos destacados de la fecha se destacan el clásico de verdes entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, el juego entre Millonarios FC y Barranquilla FC, equipo que eliminó en la fase de los playoffs al Junior, y el juego entre Deportivo Pereira y América de Cali que será la última llave que se disputará.
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12 de agosto de 2026
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Deportivo Cali
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
13 de agosto de 2026
Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
Alianza FC de Valledupar vs. Once Caldas
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
14 de agosto de 2026
Millonarios FC vs. Barranquilla FC
- Hora: 8:10 p. m.
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
18 de agosto de 2026
Llaneros FC vs. Deportes Quindío
- Hora: 7:00 p. m.
- Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
9 de septiembre de 2026
Deportivo Pereira vs. América de Cali
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
Así se jugarán los duelos de vuelta
19 de agosto de 2026
Once Caldas vs. Alianza FC
- Hora: 7:30 p. m.
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
20 de agosto de 2026
Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Municipal de Mosquera
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
2 de septiembre de 2026
Deportes Quindío vs. Llaneros FC
- Hora: 5:30 p. m.
- Estadio: Centenario de Armenia
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
15 de septiembre de 2026
América de Cali vs. Deportivo Pereira
- Hora: 8:00 p. m.
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
30 de septiembre de 2026
Barranquilla FC vs. Millonarios FC
- Hora: 5:45 p. m.
- Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
- Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube
Así quedaron los playoffs de la Copa BetPlay
La Copa BetPlay definió los cruces de octavos tras la clasificación de Atlético Nacional, América de Cali y Barranquilla FC.
El 28 de julio de 2026, Nacional avanzó al vencer 2-0 a Tigres en El Campín con goles de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos en el primer tiempo. América empató 1-1 ante Real Cartagena en el Jaime Morón y aseguró el pase con un global de 3-2 gracias al triunfo en la ida. La mayor sorpresa se produjo en Barranquilla: el equipo local de segunda división eliminó a Junior por penales tras un global de 5-5.
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Atlético Nacional resolvió su serie desde el arranque, dominando las acciones y generando las primeras ocasiones, como un cabezazo de Zapata al travesaño y un remate de Perlaza bien contenido por el arquero rival. Franco Armani, de regreso tras su paso por River, ingresó en el complemento.
El 29 de julio de 2026, Barranquilla FC consiguió el resultado más inesperado al imponerse 5-4 en la tanda desde el punto penal, luego de un empate 3-3 en el partido de vuelta y 2-2 en el primer encuentro, dejando fuera a Junior en el Romelio Martínez.
Junior se puso en ventaja al minuto 23 mediante un penal ejecutado por Guillermo Paiva tras una falta sobre Joel Canchimbo. Barranquilla empató en el segundo tiempo gracias a Jhon Cortez, quien aprovechó una recuperación y el pase de Javier Ortiz. Los locales tomaron la delantera cuatro minutos más tarde cuando Jhoynner Lozano marcó tras un rebote del arquero, pero Junior logró el empate 3-3 al minuto 86 con otro penal convertido por Luis Fernando Muriel tras una mano en el área.
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En la definición por penales, Barranquilla FC anotó por medio de Moreno, Cortez, Oviedo, García y Guerra. Por parte de Junior, Edwin Herrera falló el disparo decisivo, lo que selló la eliminación del club rojiblanco del certamen.
En Cartagena, el mismo 29 de julio de 2026, América de Cali gestionó la ventaja obtenida en la ida. Real Cartagena se adelantó con gol de Carlos de las Salas, pero América igualó por medio de Daniel Valencia desde fuera del área. El local terminó con diez jugadores tras la expulsión de Guillermo Tegüé en la última jugada.
La segunda parte tuvo pocas opciones claras. Tomás Ángel dispuso de una oportunidad al minuto 70 que controló el arquero Aldo Montos con el pie y más tarde desvió otro intento, mientras que el local cerró el partido con 10 jugadores por la expulsión de Guillermo Tegüé en la última jugada.
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