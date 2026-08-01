Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay: estos son los horarios y partidos más destacados

La Dimayor confirmó la programación de siete llaves de los octavos de final de la Copa BetPlay

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El 31 de julio de 2026, la Dimayor confirmó la programación de siete llaves de octavos de final de la Copa BetPlay, con partidos de ida previstos entre agosto y la primera semana de septiembre, y juegos de vuelta desde la segunda mitad de agosto hasta finales de septiembre.

La única serie que sigue sin rival definido es la de Fortaleza FC, que espera al ganador del cruce entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena. La entidad informó los horarios de los compromisos de ida, a falta de esa definición.

Estos son los horarios de los juegos de ida de la Copa BetPlay

La única llave sin resolver en los octavos de la Copa BetPlay 2026 es la de Santa Fe y Unión Magdalena, cuyo ganador enfrentará a Fortaleza-crédito Dimayor

Dentro de los duelos destacados de la fecha se destacan el clásico de verdes entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, el juego entre Millonarios FC y Barranquilla FC, equipo que eliminó en la fase de los playoffs al Junior, y el juego entre Deportivo Pereira y América de Cali que será la última llave que se disputará.

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12 de agosto de 2026

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Transmisión de TV: Win + Fútbol

13 de agosto de 2026

Internacional de Bogotá vs. Real Cundinamarca

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

Alianza FC de Valledupar vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

14 de agosto de 2026

Millonarios FC vs. Barranquilla FC

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: El Campín de Bogotá

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

18 de agosto de 2026

Llaneros FC vs. Deportes Quindío

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

9 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. América de Cali

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

Así se jugarán los duelos de vuelta

La Dimayor confirmó el calendario de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 con partidos de ida y vuelta ya programados-crédito Dimayor

19 de agosto de 2026

Once Caldas vs. Alianza FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Palogrande de Manizales

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

20 de agosto de 2026

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Municipal de Mosquera

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Departamental La Libertad de Pasto

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

2 de septiembre de 2026

Deportes Quindío vs. Llaneros FC

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Centenario de Armenia

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

15 de septiembre de 2026

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

30 de septiembre de 2026

Barranquilla FC vs. Millonarios FC

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports, Win Sports YouTube

Así quedaron los playoffs de la Copa BetPlay

Atlético Nacional viene de superar a Tigres por 2-0 en la Copa Colombia, en el inicio del segundo semestre para ambos clubes - crédito Dimayor / VizzorImage

La Copa BetPlay definió los cruces de octavos tras la clasificación de Atlético Nacional, América de Cali y Barranquilla FC.

El 28 de julio de 2026, Nacional avanzó al vencer 2-0 a Tigres en El Campín con goles de Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos en el primer tiempo. América empató 1-1 ante Real Cartagena en el Jaime Morón y aseguró el pase con un global de 3-2 gracias al triunfo en la ida. La mayor sorpresa se produjo en Barranquilla: el equipo local de segunda división eliminó a Junior por penales tras un global de 5-5.

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Atlético Nacional resolvió su serie desde el arranque, dominando las acciones y generando las primeras ocasiones, como un cabezazo de Zapata al travesaño y un remate de Perlaza bien contenido por el arquero rival. Franco Armani, de regreso tras su paso por River, ingresó en el complemento.

El 29 de julio de 2026, Barranquilla FC consiguió el resultado más inesperado al imponerse 5-4 en la tanda desde el punto penal, luego de un empate 3-3 en el partido de vuelta y 2-2 en el primer encuentro, dejando fuera a Junior en el Romelio Martínez.

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento y ahora sufre críticas en el inicio del segundo semestre de 2026 - crédito Junior FC

Junior se puso en ventaja al minuto 23 mediante un penal ejecutado por Guillermo Paiva tras una falta sobre Joel Canchimbo. Barranquilla empató en el segundo tiempo gracias a Jhon Cortez, quien aprovechó una recuperación y el pase de Javier Ortiz. Los locales tomaron la delantera cuatro minutos más tarde cuando Jhoynner Lozano marcó tras un rebote del arquero, pero Junior logró el empate 3-3 al minuto 86 con otro penal convertido por Luis Fernando Muriel tras una mano en el área.

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En la definición por penales, Barranquilla FC anotó por medio de Moreno, Cortez, Oviedo, García y Guerra. Por parte de Junior, Edwin Herrera falló el disparo decisivo, lo que selló la eliminación del club rojiblanco del certamen.

América de Cali superó al Real Cartagena por 2-1 en la ida de la fase 1B de la Copa Colombia - crédito América de Cali

En Cartagena, el mismo 29 de julio de 2026, América de Cali gestionó la ventaja obtenida en la ida. Real Cartagena se adelantó con gol de Carlos de las Salas, pero América igualó por medio de Daniel Valencia desde fuera del área. El local terminó con diez jugadores tras la expulsión de Guillermo Tegüé en la última jugada.

La segunda parte tuvo pocas opciones claras. Tomás Ángel dispuso de una oportunidad al minuto 70 que controló el arquero Aldo Montos con el pie y más tarde desvió otro intento, mientras que el local cerró el partido con 10 jugadores por la expulsión de Guillermo Tegüé en la última jugada.

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