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Esta es historia del collar con el diseño de una guacamaya de oro rosado y diamantes que luce Karol G en el ‘Viajando por el mundo - Tropitour’: “Abraza sus raíces para desplegar sus alas”

Óscar García, diseñador de la joyería colombiana NXT Gems, reveló a Infobae Colombia cómo creó el collar con una guacamaya en diamantes y oro rosado que un grupo de seguidores entregó a la paisa durante la apertura de su gira mundial en Chicago

El collar está elaborado en oro rosa con diamantes de diferentes colores - crédito @nxtgems_official/IG

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“El collar simboliza un momento de absoluta libertad creativa y empoderamiento en la carrera de Karol G durante su era Tropicoqueta, donde, al igual que el ave multicolor de esta pieza, abraza sus raíces para desplegar sus alas y llevar su mensaje a lo más alto”.

Así describió Óscar García, diseñador de la joyería colombiana NXT Gems, la pieza que su equipo entregó a la cantante durante la segunda noche de apertura del Viajando por el mundo - Tropitour, el 25 de julio en el Soldier Field de Chicago.

El collar, elaborado en oro rosado y engastado con diamantes y gemas de colores, tiene como protagonista una guacamaya: el mismo ave que Karol G montó en el escenario de Coachella 2026, donde se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival, y que desde entonces es el símbolo visual de su gira mundial de más de 65 fechas en cuatro continentes.

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El origen de la pieza y la colección ORIGEN

Oro rosado y diamantes de diferentes colores fueron utilizados para la creación de la pieza - crédito @oscargofficial/IG

La joya no nació de un encargo. Fue la lógica de una colección la que abrió el camino. NXT Gems desarrollaba ORIGEN, una línea inspirada en la biodiversidad de Colombia, cuando la coincidencia con el universo visual de Karol G se volvió imposible de ignorar.

“Fue el momento perfecto para crear esta pieza única protagonizada por una guacamaya”, explicó García.

La colección, centrada en la fauna y la flora del país, encontró en la artista colombiana más escuchada del mundo una destinataria natural.

Su era Tropicoqueta —el álbum que da nombre a la gira— había convertido los colores y los símbolos de Colombia en el eje de su propuesta visual, desde Coachella hasta los anuncios de su recorrido por más de 15 países.

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La guacamaya como símbolo de Colombia y de la era Tropicoqueta

La elección del ave no fue arbitraria. Para García, la guacamaya condensa en sus plumas todo lo que la artista ha construido en esta etapa de su carrera.

“Elegimos la guacamaya por ser un símbolo de Colombia: sus plumas llevan con orgullo el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera”, señaló el diseñador.

Cartel Karol G. Fondo naranja-amarillo, globo terráqueo, loro multicolor. Texto: "TropiTour", 4 DIC 2026, Estadio El Campín, Bogotá.
El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Coachella, Karol G salió al escenario montada en una guacamaya animatrónica gigante para interpretar Papasito, uno de los temas de Tropicoqueta con más de 173 millones de reproducciones en YouTube.

El ave cerró también su segunda presentación en el festival, cuando la artista desfiló sobre ella antes de revelar al público el anuncio de su gira mundial.

Ese mismo símbolo es el que NXT Gems trasladó a escala de joyería: un dije que concentra la identidad visual de toda una era.

El proceso creativo: del boceto a la pieza terminada

Traducir esa imagen a una joya de alta orfebrería implicó semanas de ajustes. García describió el proceso como “un viaje increíble de creatividad, precisión y mucha pasión”, en el que cada elemento del collar fue objeto de decisiones deliberadas.

El mayor desafío no estuvo en el diseño en sí, sino en la proporción. “Pasamos horas ajustando los bocetos y los moldes porque teníamos una meta muy clara: el dije no podía verse ni muy grande y exagerado, ni tan pequeño que se perdieran sus espectaculares detalles”, relató.

Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole
Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 12, 2026. REUTERS/Daniel Cole

El objetivo era una pieza que luciera “espectacularmente proporcionada y elegante” en el cuello de Karol G, pero con una versatilidad tal que cualquier persona que la usara sintiera que fue hecha a su medida.

¿Y qué sucedió? El resultado: la guacamaya suspendida en una cadena de eslabones brillantes, con las alas y la cola del ave construidas en diamantes y gemas de colores sobre una base de oro rosado.

Una sorpresa para Karol G en Chicago

Desde el inicio, la pieza tuvo un destinatario claro y un propósito concreto: llegar a manos de la artista sin que ella lo supiera. “Para nosotros, la creación de este collar empezó como un reto personal y la gran ilusión de darle una sorpresa a Karol G”, contó García.

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La guacamaya que sirvió de inspiración para el collar que le entregaron a Karol G en su gira - crédito @nxtgems_official/IG

El momento llegó durante la segunda noche de los conciertos de apertura de la gira, el 25 de julio en el Soldier Field de Chicago, ante un estadio con más de 60.000 personas. Un grupo de seguidores fue el canal para que la joya llegara a sus manos.

“Haberlo conseguido durante su concierto de apertura en Chicago fue un logro increíble que nunca olvidaremos”, afirmó el diseñador.

El significado de la pieza para NXT Gems y sus seguidores

Para García, el momento en que Karol G recibió el collar validó años de trabajo.

“Crear esta marca ha sido un proyecto de muchísimo amor, esfuerzo y visión conjunta, y ver nuestro trabajo en una artista que representa tanta fuerza, autenticidad y empoderamiento valida toda nuestra dedicación”, expresó.

La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram
La famosa promete sorpresas en su paso por Colombia - crédito Karol G / Instagram

El diseñador definió la joya como un amuleto que celebra “la esencia, la fuerza y las raíces” de la artista. Pero también le asignó un mensaje hacia afuera: “Esperamos que sus fans vean en esta pieza un símbolo de que los grandes sueños se cumplen con trabajo duro. Es un recordatorio visual de que la verdadera belleza está en brillar sin miedo y en ser siempre fieles a su origen.”

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