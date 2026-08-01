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Video| Un toro cebú ingresó a una tienda D1, comió frutas y verduras, y se fue sin pagar: “Cosas random que pasan en Colombia”

El vacuno interrumpió la jornada dentro de la sede de la cadena de retail, que según lo que mencionaron los usuarios en redes sociales, se presentó en el Meta

Una de las clientes contó lo que vivió en la tienda de D1 que, según informes de medios regionales, se encuentra ubicada en el departamento del Meta - crédito @brillante778/TT

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Un hecho que se hizo viral a través de redes sociales en Colombia el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2026 provocó miles de comentarios luego de que se compartió un video en el que se observa a un toro cebú que ingresó a una de las sedes de la cadenas de tiendas D1.

De acuerdo con lo que se conoció en varios portales regionales, el caso se habría presentado en el departamento del Meta, región de los Llanos Orientales.

El momento causó al principio tensión entre los empleados y los clientes que hacían mercado en ese instante, luego de que el vacuno ingresó hasta la sección de las frutas y las verduras con un solo objetivo: comer.

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El animal, tal y como se observa en la grabación, se comió una papaya y revisó qué mas alimentos podía consumir, pero al final, y gracias a la intervención por parte de uno de los ciudadanos, el toro salió por su propia cuenta como un cliente más, solo que “se fue sin pagar la cuenta”, tal y como comentó uno de los usuarios en redes sociales que reaccionó a la grabación.

“Este toro impresionante se entró al D1, porque una cosa es haberlo visto en vivo y en directo y otra cosa es verlo en video, fue demasiado impresionante”, inició la declaración adjunta con el video que compartió en TikTok una de las personas que en ese momento hacía sus compras y vio interumpida de forma abrupta su visita por menos de un minutos.

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crédito @brillante778/TT
El toro se comió una papaya, y salió luego de que uno de los clientes usó una canasta para ahuyentarlo - crédito @brillante778/TT

La testigo del hecho detalló que el vacuno “estaba muy tranquilo buscando qué comer (...) Por ahí se encontró esta papayita y pues yo creo que la disfrutó mucho”.

Al final, la mujer identificada como Shirley Franco destacó que “el vecino, muy acomedido, tratando de ayudar a sacarlo y pues al final lo pudieron sacar”, finaliza el relato de la ciudadana, que sentenció lo que acababa de ver como: “Cosas random que pasan en mi Colombia”.

Debido a esta historia que se conoció en redes sociales, los internautas no dudaron en compartir mensajes donde le pusieron el toque de humor a la situacón.

“Al Toro también le habrán dicho “Buenos días, bienvenido al D1”; “Yo si fuera un toro y tuviera un D1 cerca”; “Te quiero mucho, torito que roba frutas en el D1. Gracias a Dios no vivo en suiza o me perdería de esto”; y “Yo quiero ser un toro roba papayas del D1 y salir a tomar el sol y corretear gente”, fueron algunos de los comentarios que compartieron los usuarios.

En las tiendas D1 también han sido sorprendidas varias personas robando, en casos que se han terminado por viralizar en redes sociales - crédito Tiendas D1
En las tiendas D1 también han sido sorprendidas varias personas robando, en casos que se han terminado por viralizar en redes sociales - crédito Tiendas D1

En otra tienda D1 un ‘influencer’ entró con su motocicleta

El caso del toro cebú hizo recordar el del creador de contenido Yepes, quien entró con una motocicleta a una tienda D1 para hacer compras y grabar una broma que se volvió viral.

La escena desató críticas porque expuso a clientes y empleados a un posible accidente.

La reacción más dura en redes se concentró en el riesgo para terceros: varios usuarios advirtieron que un niño o un adulto mayor no habrían tenido capacidad de reaccionar si se cruzaban de frente con el motorizado, que avanzaba por los pasillos a una velocidad considerada alta por quienes comentaron el video.

Yepes ingresó al almacén, sorprendió a los trabajadores y se dirigió hacia las góndolas para tomar productos. Después volvió a la caja, pagó lo que había escogido y dejó su vehículo dentro del establecimiento mientras completaba la compra.

El sujeto fue criticado en redes sociales por ingresar al almacén en su motocicleta - crédito Yepess03/TikTok

El video generó rechazo por el riesgo dentro del establecimiento

Otro foco de cuestionamiento recayó sobre la exposición de los empleados.

En la grabación quedaron registrados los rostros de cajeros y trabajadores de turno, y varios usuarios señalaron que esa difusión podía traerles consecuencias ante la administración del comercio.

Entre los comentarios que circularon en TikTok, uno de los usuarios comparó el episodio con su propia experiencia al entrar a una tienda con casco: “¿Cómo así, no le dijeron nada? jaja, yo entré a un D1 con casco, y me demoré como un minuto para quitármelo, y casi me sacan”.

También hubo mensajes que interpretaron la falta de reacción del personal como una muestra de cautela frente a una situación inesperada. “Los cajeros: no me pagan tanto como para hacer algo al respecto”, escribió otro internauta.

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