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Director designado del Sena alertó por contratación de más de $60.000 millones en los últimos días del Gobierno Petro

Ricardo Torres Castro solicitó la intervención de la Contraloría sobre varios procesos publicados en Secop II al considerar que podrían comprometer recursos de la próxima administración y afectar la operación de la entidad

Sena - Colombia
Instalaciones del Sena, entidad cuyos procesos contractuales por más de $60.000 millones fueron puestos en conocimiento de la Contraloría por el director designado Ricardo Torres Castro - crédito Sena
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El director designado del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Ricardo Torres Castro, solicitó formalmente a la Contraloría General de la República suspender, aplazar o revisar varios procesos contractuales de la entidad que superan los $60.000 millones, al advertir que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría acelerando la contratación en los últimos días de su mandato.

Según el funcionario, esos procesos podrían comprometer recursos estratégicos para la administración que asumirá el poder el 7 de agosto, cuando se posesione el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La petición fue enviada mediante una carta al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en la que pidió iniciar actuaciones de vigilancia sobre los contratos publicados en la plataforma SECOP II.

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En el documento citado por la periodista Maria Andrea Nieto, Torres aseguró que se trata de procesos “de alto impacto estratégico para la operación misional de la entidad y para la implementación de las políticas públicas que desarrollará el Gobierno Nacional durante el periodo de su plan de desarrollo constitucional 2026-2030”.

Carta enviada por el director designado del Sena, Ricardo Torres Castro, a la Contraloría General de la República, en la que solicita ejercer control fiscal preventivo sobre procesos contractuales de la entidad por más de $60.000 millones - crédito María Andrea Prieto
Carta enviada por el director designado del Sena, Ricardo Torres Castro, a la Contraloría General de la República, en la que solicita ejercer control fiscal preventivo sobre procesos contractuales de la entidad por más de $60.000 millones - crédito María Andrea Prieto

El director designado pidió a la Contraloría ejercer “control fiscal preventivo y concomitante” sobre las contrataciones, con el fin de “identificar oportunamente riesgos que puedan comprometer la correcta destinación de los recursos públicos” y verificar el cumplimiento de principios como la planeación, la transparencia, la economía, la responsabilidad y la selección objetiva.

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Asimismo, solicitó que, si el organismo de control encuentra posibles irregularidades, “se emitan las advertencias, recomendaciones y demás actuaciones previstas en el ordenamiento jurídico” y que, de ser necesario, “se inste a la entidad a suspender, aplazar o revisar los procesos contractuales hasta que se subsanen las situaciones que pudieran comprometer su legalidad, transparencia o eficiencia”.

En la comunicación, Torres fundamentó su solicitud en el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, que faculta a la Contraloría para ejercer control fiscal preventivo y concomitante, así como en el artículo 209, que establece los principios que deben regir la función administrativa.

La carta también recuerda que ese mecanismo de vigilancia está “orientado a prevenir el daño al patrimonio público sin implicar coadministración”, por lo que insiste en que la intervención del ente de control busca garantizar la adecuada utilización de los recursos estatales y no sustituir las funciones administrativas del Sena.

La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)
El director designado del Sena solicitó a la Contraloría revisar varios procesos de contratación al considerar que podrían comprometer recursos de la entidad para la próxima administración - crédito Adesena

Entre los procesos sobre los que pidió especial seguimiento se encuentran contrataciones relacionadas con licencias tecnológicas, conectividad y seguros, al considerar que tienen un impacto estratégico para el funcionamiento de la entidad y para la ejecución de los programas dirigidos a los aprendices.

Finalmente, Torres Castro reiteró su disposición para entregar toda la información que requiera la Contraloría y solicitó que se adopten “las medidas preventivas y de seguimiento que estime pertinentes para garantizar la adecuada protección de los recursos públicos y la transparencia de la contratación estatal”.

La solicitud se conoce pocos días antes del cambio de gobierno, previsto para el 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República.

En los últimos días, el mandatario electo y varios integrantes de su equipo han cuestionado lo que consideran una aceleración de procesos contractuales por parte del Gobierno saliente, al advertir que podrían comprometer recursos de la próxima administración.

Precisamente, Torres Castro fue designado por De la Espriella para dirigir el Sena a partir del inicio del nuevo gobierno. Al anunciar su nombramiento, el presidente electo aseguró que la misión del fraile dominico será fortalecer la formación técnica y tecnológica, recuperar la confianza del sector productivo y modernizar la entidad.

Abelardo De la Espriella eligió al fraile dominico Ricardo Torres Castro para dirigir el Sena - crédito prensa Abelardo de la Espriella
Abelardo De la Espriella eligió al fraile dominico Ricardo Torres Castro para dirigir el Sena - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella afirmó que el Sena “volverá a ser el gran motor de las oportunidades para millones de colombianos” y señaló que la nueva administración buscará convertir a la institución en un aliado estratégico para la productividad, la innovación y la movilidad social.

Ricardo Torres Castro nació en Tunja y ha desarrollado una trayectoria en los ámbitos religioso, académico y administrativo. Fue rector de la Universidad Santo Tomás en Medellín entre 2017 y 2023 y posteriormente se desempeñó como asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Su formación incluye estudios en filosofía, teología, administración, negocios internacionales y marketing estratégico, además de experiencia en investigación, docencia y gestión universitaria. También ha integrado juntas directivas de entidades públicas y privadas y ha participado en proyectos de trabajo social, especialmente en regiones como el Catatumbo.

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