Colombia

Capturan en Medellín a falso pediatra vinculado a la muerte de un niño de tres años en Barrancabermeja

La verificación del ente acusador indicó que los investigadores recolectaron evidencia física y elementos probatorios durante varios meses, con lo que solicitaron la orden de captura ejecutada por policías del Magdalena Medio

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Primer plano de un hombre de espaldas, vistiendo una bata blanca de médico, con las manos esposadas detrás de su espalda en un consultorio de pediatría.
La Policía Magdalena Medio capturó a alias Yosef en Medellín por una orden judicial por homicidio - crédito Visuales IA

Agentes del Departamento de Policía Magdalena Medio realizaron la detención de alias Yosef en el barrio Caribe de Medellín, ejecutando una orden judicial por el delito de homicidio.

Según información confirmada por la Fiscalía General de la Nación, la captura se produjo después de que las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios, evidencia física y testimonios que permitieron identificar y ubicar al sospechoso. La Policía Nacional precisó que el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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De acuerdo con las autoridades, la investigación se centró en esclarecer hechos que afectaron la vida e integridad de pacientes menores de edad atendidos por el detenido en diferentes instituciones de salud de Barrancabermeja. El caso que desencadenó la investigación se relaciona con la atención médica y la formulación de medicamentos a un niño de tres años, que falleció posteriormente.

“La vida y la salud de nuestros niños son sagradas. Seguiremos trabajando para que quienes atenten contra ellos respondan ante la justicia”, aseguró la Policía Nacional al informar sobre el resultado del operativo.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura de alias Yosef se logró con pruebas, evidencia física y testimonios - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura de alias Yosef se logró con pruebas, evidencia física y testimonios - crédito Fiscalía

Ejercicio ilegal de la medicina y alcance de las investigaciones

El reporte oficial señala que alias Yosef habría suplantado la profesión de médico especialista en pediatría, atendiendo y diagnosticando a menores en múltiples centros asistenciales de Barrancabermeja sin contar con las acreditaciones profesionales requeridas.

Con base en datos suministrados por la propia Policía, durante varios meses, los investigadores avanzaron en la recolección de testimonios y pruebas que permitieron reconstruir los hechos y solicitar la orden de captura.

El teniente coronel Ángel Giovanni Vivas Casas, comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena Medio, manifestó que este resultado representa un avance importante en el esclarecimiento de un caso que generó consternación entre los habitantes de la ciudad.

Primer plano de la mano de una niña pequeña con un brazalete de identificación hospitalario, tumbada sobre sábanas blancas en una cama de hospital.
La investigación por alias Yosef se originó por la atención médica y la formulación de medicamentos a un niño de tres años que murió después - Imagen Ilustrativa Infobae

Es preciso mencionar que, tras la captura de alias Yosef, las autoridades continúan verificando el alcance de las actividades que habría desarrollado en la región y buscan establecer si existen otros casos relacionados con el presunto ejercicio ilegal de la medicina.

Impacto en la comunidad y contexto de seguridad en Barrancabermeja

La noticia de la detención generó gran impacto y preocupación entre la población de Barrancabermeja, especialmente por tratarse de hechos vinculados con la atención médica de menores de edad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida, la salud y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, y enfatizó que continuará adelantando acciones para garantizar que quienes incurran en conductas que pongan en riesgo estos derechos respondan ante la justicia.

En las últimas semanas, la ciudad registró otras capturas relevantes, como la de alias Culebro, presunto cabecilla del Cartel del Clan del Golfo, y la de alias Esneider, vinculado al grupo delincuencial Los de La M y detenido con materiales explosivos en su poder.

Las autoridades buscan establecer si existen otros casos relacionados con el presunto ejercicio ilegal de la medicina por parte de alias Yosef en la región - crédito Ejército y Policía
Las autoridades buscan establecer si existen otros casos relacionados con el presunto ejercicio ilegal de la medicina por parte de alias Yosef en la región - crédito Ejército y Policía

Estos hechos, informados por el Ejército Nacional y la Policía, reflejan la compleja situación de seguridad en la región y el esfuerzo de las autoridades para combatir el crimen organizado y la delincuencia común.

Próximos pasos en el proceso judicial

Tras la captura de alias Yosef, un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación jurídica en el contexto del proceso penal que enfrenta por el delito de homicidio. Las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades adicionales y el alcance de su actuación en otros centros asistenciales.

La Policía Nacional resaltó que este resultado constituye un paso relevante para esclarecer un caso que generó alarma en la ciudad, y aseguró que se mantendrá la vigilancia sobre el ejercicio profesional en el sector salud para evitar que situaciones similares se repitan.

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