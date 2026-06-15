Iván Cepeda cerró su campaña presidencial en Atlántico con duros ataques contra De la Espriella: “Nosotros sí somos firmes aquí”

Con banderas, pancartas y cánticos, Iván Cepeda señaló que el pueblo defiende el proyecto de cambio social en Colombia - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube

Ante una multitud concentrada en el Boulevard del barrio Los Robles, en el municipio de Soledad (Atlántico), el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, finalizó sus actividades proselitistas en las regiones con un discurso enfocado en la movilización popular y la defensa del legado social del actual gobierno, de cara a las elecciones de segunda vuelta programadas para el 21 de junio.

El evento en el departamento del Atlántico marcó el cierre de la agenda de plaza pública del aspirante de izquierda, luego de un primer acto masivo celebrado el sábado 13 de junio en la Plaza Cultural La Santamaría de Bogotá.

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Con esta doble demostración de convocatoria en el centro y el norte del país, la coalición oficialista busca consolidar los apoyos necesarios para imponerse sobre su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, antes de que inicien las restricciones legales para manifestaciones en espacios abiertos.

Durante su intervención, el congresista dio lectura a un documento denominado “Proclama por el pueblo colombiano”, pieza que utilizó para marcar distancia de los métodos de su contendor y reafirmar el sello identitario de su propuesta política.

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Iván Cepeda cerró su agenda de plazas públicas con un acto masivo en Soledad, Atlántico, a una semana de la segunda vuelta presidencial - crédito Jose Vargas/Reuters

El candidato apeló a la memoria de los líderes históricos de los movimientos sociales y defendió la legitimidad de su campaña frente a los cuestionamientos de la oposición.

Una confrontación directa contra las estrategias de la derecha

El discurso del aspirante del Pacto Histórico recurrió a las fibras más tradicionales del discurso alternativo para arengar a las comunidades de la periferia del Caribe. En sus palabras iniciales, Iván Cepeda aseguró que la estructura de su proyecto político carece de los andamiajes publicitarios de su rival, apostándole todo a la respuesta orgánica de los ciudadanos del común en las calles.

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“Estoy profundamente orgulloso de la campaña electoral que juntos hemos hecho. No ha sido con marketing político, derrochando recursos, comprando votos y conciencias, mintiendo, utilizando inteligencia artificial para construir calumnias, como lo está haciendo la campaña del señor Abelardo de la Espriella. Ha sido con la gente, con su movilización, con su creatividad, con la juventud en las calles”, señaló ante la multitud.

El candidato enfatizó que la gestión presupuestal de su equipo se mantuvo bajo principios de austeridad, fundamentando su viabilidad en el trabajo voluntario de las organizaciones barriales: “Así hacemos la política de este lado, del lado del Pacto Histórico y la Alianza por el Pueblo, cero dinero, cero compra”.

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Durante su intervención, Iván Cepeda defendió la continuidad de las políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro - crédito Iván Valencia/AP Foto

El reconocimiento a la actual administración de la Casa de Nariño ocupó un lugar central en la alocución del líder del Pacto Histórico. El senador Iván Cepeda vinculó su aspiración presidencial con la continuidad de las reformas impulsadas por el mandatario Gustavo Petro, cuyo periodo finaliza el 7 de agosto de 2026, presentándolo como un referente de coherencia ideológica para las bases populares.

Iván Cepeda señaló ante miles de simpatizantes de la izquierda que: “Los avances logrados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro son muchos y valiosos. Han permitido llevar comida, educación, mejores salarios, pensiones, tierras, bienestar para millones de personas que han vivido en la pobreza y el abandono desde hace décadas, yo diría siglos. Gracias, compañero presidente Gustavo Petro, por cumplirle al pueblo colombiano en estos cuatro años”.

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Para el aspirante, la experiencia organizativa de los sectores vulnerables constituye el principal motor de cambio en los territorios de la Costa: “Gran parte de los avances sociales, urbanos, no han sido únicamente resultado de decisiones de gobiernos, sino también de la organización y la persistencia de comunidades populares”.

El candidato presidencial del Pacto Histórico enfatizó que el núcleo de su propuesta de gobierno apunta hacia una transformación estructural donde los sectores vulnerables tengan prioridad presupuestal: “Nuestro desafío es mucho más grande. Debemos convertir las transformaciones sociales en conquistas irreversibles. Necesitamos fortalecer el poder popular, la economía popular, la economía del cuidado, la economía campesina”.

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Iván Cepeda aseguró que su campaña se construyó desde la movilización ciudadana y no desde grandes inversiones publicitarias - crédito Sergio Acero/Reuters

Asimismo, la estrategia programática de la izquierda propone un rediseño de la política de orden público en las regiones afectadas por el conflicto, alejándose de los enfoques estrictamente militares de sus contradictores. Para el aspirante presidencial, la estabilidad nacional requiere un esfuerzo institucional integral, bajo la premisa de que “la seguridad duradera se construye con justicia social, con inversión pública, con respeto por la vida, con la presencia efectiva del Estado en todos los territorios”.

Una réplica a los discursos de seguridad de la oposición

La propuesta de orden público fue otro de los puntos álgidos de la jornada, en una clara alusión a las banderas de mano dura que promueve la candidatura de De la Espriella. Iván Cepeda rechazó que las consignas del bando contrario representen el único camino para la pacificación del país, oponiendo su visión de seguridad integral basada en el desarrollo social frente a los discursos tradicionales de las fuerzas de derecha.

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“No debemos dejarnos confundir ni atemorizar con los gritos de ‘firme por la patria’ (eslogan de De la Espriella). Nosotros sí somos firmes aquí, con nuestro legado histórico de luchas sociales. La seguridad duradera se construye con justicia social, con inversión pública, con respeto por la vida, con la presencia efectiva del Estado en todos los territorios”, señaló el senador.

Al cierre de su intervención, el líder alternativo lanzó fuertes dardos contra las estructuras políticas tradicionales del Atlántico, a las cuales vinculó de forma directa con el proyecto político de su rival.

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“Podemos y debemos derrotar la gran corrupción y a los corruptos, por supuesto, a los clanes politiqueros, como los que hay en esta ciudad, aliados del señor De la Espriella”, sentenció el candidato, que concluyó su discurso evocando las palabras del expresidente chileno Salvador Allende para invitar a una votación masiva en las urnas el 21 de junio.

Iván Cepeda, desde Soledad, sostuvo que la justicia social representa el camino para consolidar la seguridad en los territorios - crédito Sergio Aceror/Reuters

Cepeda concluyó con el siguiente presagio que terminó en una larga ovación: “La historia la escriben los pueblos, la escribe el pueblo colombiano cuando decide ponerse de pie, y el pueblo colombiano ya está de pie. Con esperanza, con decisión y con la fuerza de la democracia, avancemos juntos hacia la victoria. El futuro nos pertenece y vamos a conquistarlo, a vencer, compañeras y compañeros”.