En pleno inicio del fenómeno de El Niño, el Gobierno Petro anunció nuevo paso para fortalecer la interconexión eléctrica con Venezuela

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, afirmó que “el Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela" - crédito Ministerio de Minas y Energía

En Puerto Carreño, en pleno inicio del fenómeno de El Niño, que impactaría de gran manera a Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un nuevo paso hacia la interconexión eléctrica con Venezuela desde el Vichada, acompañada de una inversión récord destinada a transformar la infraestructura energética en este departamento fronterizo.

La iniciativa busca posicionar a la región como un referente en integración y desarrollo energético para Colombia y Venezuela. La interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela desde Vichada contempla una nueva red que hará posible el intercambio de energía transfronteriza.

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Al respecto, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea afirmó que el Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela. “La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico de la región y consolidar la hermandad entre nuestros pueblos”, anotó.

El Gobierno Petro busca que Colombia transite hacia energía limpias - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

La hoja de ruta gubernamental constituye una apuesta integral de más de $89.900 millones, orientada a ampliar la cobertura energética, modernizar infraestructuras y acelerar la transición hacia fuentes renovables. Actualmente, el departamento suma:

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Cuatro proyectos terminados que llevaron energía fotovoltaica a 1.767 usuarios y más de 6.185 personas.

Dos proyectos en ejecución para 359 nuevos usuarios y el objetivo de abrir más de diez Ecoescuelas equipadas con sistemas solares.

Seis proyectos adicionales serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de $40.797 millones.

Detalles de los proyectos energéticos y sus inversiones

Dentro del conjunto de obras resalta la Planta Solar El Merey, con una capacidad de 5 megavatios (MW) y diseñada para suministrar energía limpia y confiable a más de 1.600 usuarios en Puerto Carreño. El proyecto busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover un modelo energético más sostenible y eficiente para el Vichada.

El sistema eléctrico en Colombia, según expertos, está falto de inversiones - crédtio Operador Nacional de Electricidad/EuropaPress

El paquete anunciado abarca soluciones solares fotovoltaicas que ya beneficiaron a miles de personas y transforman el acceso a la electricidad en comunidades rurales. En la actualidad, se llevan a cabo dos proyectos enfocados en 359 usuarios, junto a la proyección de más de diez ecoescuelas que dispondrán de sistemas solares para fomentar tanto la educación como el uso extendido de energías renovables.

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La coordinación de estos proyectos recae en el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse), apoyados por recursos del Sistema General de Regalías. Estos fondos permitirán financiar seis iniciativas adicionales que reforzarán la infraestructura eléctrica departamental. El objetivo central de estas inversiones es mejorar la calidad del servicio y cerrar brechas en localidades históricamente marginadas.

Impacto social y contexto regional

El gobernador del Vichada, Fulberto Guevara, destacó la importancia histórica de la jornada. Dijo que es algo histórico.

“Como habitante de esta tierra, he vivido y he sido conocedor de los problemas energéticos que durante décadas han afectado el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de nuestra gente. Pero hoy podemos decir que, gracias al arduo trabajo, la persistencia y la unión de voluntades, y gracias al compromiso del Gobierno nacional, la situación ha cambiado”, anotó.

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Fulberto Guevara, gobernador del Vichada, dijo que " los problemas energéticos durante décadas han afectado el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de nuestra gente" - crédito Ministerio de Minas y Energía

Por su parte, el beneficiario Omar Baquero relató que el Vichada siempre ha enfrentado problemas de energía, alternando entre periodos de generación con combustibles fósiles, un breve acceso a energía hidroeléctrica proveniente de Venezuela y constantes interrupciones del servicio, lo que afectó la vida y los bienes de los usuarios.

Baquero expresó: “La generación de energía fotovoltaica nos llena de alegría y nos da mucha esperanza para seguir adelante en un desarrollo justo y sostenible. Pues nosotros aquí en el Vichada estamos muy contentos con el Gobierno. Muchísimas gracias por toda la oportunidad que nos das y que siga el cambio”.

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El ministro Palma Egea enfatizó que “mientras avanzamos en la integración energética con Venezuela, también estamos transformando la vida de las comunidades con inversiones en energía limpia”. Anotó que “la Planta Solar El Merey, las soluciones fotovoltaicas rurales, las ecoescuelas y los proyectos financiados con regalías demuestran que la transición energética significa más oportunidades, más desarrollo y mejor calidad de vida para las familias del Vichada”.