Periodista de entretenimiento criticó al equipo de trabajo de Aida Victoria Merlano: lo dejaron esperando en Expobelleza 2026

Aida Victoria Merlano eno se ha pronunciado por lo expuesto por Carlos Ochoa en sus redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

Un cruce por una entrevista frustrada en Expobelleza derivó en un reclamo público sobre el trato a la prensa de entretenimiento.

El encargado de hacer eco sobre esta situación fue el periodista Carlos Ochoa que afirmó que el equipo de Aida Victoria Merlano le confirmó una nota, le pidió que esperara al final del evento y luego la retiró cuando él ya llevaba dos horas en el stand.

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De acuerdo con la versión del comunicador, el creador de contenido Miller Carreño –de quien desconocía que trabajaba para el equipo de Aida Victoria– atribuyó lo ocurrido a una cuestión de tiempo y seguridad.

Después de publicar su descargo, Ochoa contó que recibió un mensaje directo de Merlano, que le escribió que “ahora sí tenía tiempo” y le pidió que no hubiera “escándalo” ni problemas. A partir de ese contacto, dijo, decidió no difundir un video que ya había grabado.

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Aida Victoria presumió en sus redes sociales el carro que se compró - crédito @aidavictoriam/IG

Ochoa presentó la situación como un acuerdo incumplido. Explicó que pidió la entrevista a través de la asistente de Merlano y que la respuesta fue afirmativa con una condición: no hacer preguntas cargadas de hate, según su relato.

La versión de Ochoa sobre la espera en el stand

Ochoa sostuvo que el periodista Gabriel León, de otro medio de comunicación que también esperaba la entrevista, estaba a su lado esperando la salida de Merlano del stand hasta que desistió y se fue.

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La demora, de acuerdo con su relato, no fue de minutos. Ochoa contó que se quedó esperando cerca del stand, luego cambió de lugar para intentar hablar con el equipo y que la respuesta siguió siendo que todavía no era posible.

Carlos Ochoa criticó el comportamiento de Merlano con la prensa de entretenimiento - crédito @Carlosochoa / Instagram

Cuando finalmente vio salir a Merlano, dijo que la situación se resolvió en sentido contrario al acuerdo inicial: “Después de dos horas decidió sacarla por el otro lado del stand y le dije: ‘Oye, ¿ya puedo entrevistarla?’. Y me dijo: ‘No, lo siento, se tiene que ir, no tiene tiempo’”.

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La respuesta del entorno de Merlano

La versión que expuso Miller Carreño desplazó el eje desde la promesa de la entrevista hacia las condiciones operativas del evento.

En un video citado por Ochoa, sostuvo que el problema no fue una negativa deliberada sino la imposibilidad material de conceder la nota: “Que no le dio la entrevista, no porque no se la querían dar, muchachos, fue porque simplemente no hubo tiempo. Aida Victoria Merlano tiene logística y tiene un equipo de trabajo y tiene una seguridad por lo cual debe cumplir con un tiempo”.

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Expobelleza se realizó en Medellín y allí hubo un encuentro de influenciadores con diferentes marcas - crédito Redes Sociales

Carreño también sumó una acusación sobre el modo en que se registró la situación: “Hoy una persona de Expobelleza nos persiguió y nos grabó sin nuestro consentimiento. Y una persona que se hace llamar periodista grabó a una persona sin su consentimiento y las puso en redes sociales”.

Ese cruce abrió un segundo frente: la exposición pública de quienes integran el entorno de una figura conocida. Ochoa rechazó y respondió que no se trataba de personas anónimas dentro del stand de una celebridad.

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El reclamo por el trato a la prensa

Más allá del episodio puntual, Ochoa presentó el caso como un problema de vínculo con los medios: “Lo único que pido es respeto a la prensa, a los periodistas de entretenimiento”.

Hasta el momento no se ha pronunciado sobre el reclamo de Carlos Ochoa - crédito aidavictoriam / Instagram

En su descargo también señaló qué esperaba del equipo si la entrevista no iba a concretarse: “Y no había tiempo porque no me dicen: ‘Oye, no se puede porque no hay tiempo y lo cuadramos para el próximo día’”.

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El periodista vinculó ese reclamo con el papel que, a su entender, cumplen los medios en la carrera de los artistas: “Como le dije a Aida, para que un artista sea exitoso necesita su talento, sus fanáticos y además de la prensa”.