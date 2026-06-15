Colombia

Ejército capturó a alias Culebro, cabecilla de una esctructura del clan del Golfo, en Barrancabermeja: requerido por homicidio, terrorismo y tráfico de armas

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del hecho ocurrido el 25 de abril de 2025 en el sur de Bolívar, donde murieron dos patrulleros y otros tres integrantes de la fuerza pública resultaron lesionados

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Alias Culebro tenía orden de captura por homicidio contra servidor público, tráfico de armas, terrorismo y concierto para delinquir agravado - crédito Ejército

La captura de alias Culebro en el área comercial de Barrancabermeja (Santander) marca una alteración significativa en la estructura criminal del Clan del Golfo en el Magdalena Medio.

Las autoridades consideran que la captura debilita de forma directa la capacidad de mando y operación de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, responsable de acciones violentas y de mantener el control de economías ilícitas en la región.

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La operación, desarrollada bajo el Plan de Operaciones Ayacucho Plus, fue ejecutada por tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.º 2 en coordinación con la Policía Nacional, la Dijín y la Fiscalía General de la Nación.

El despliegue de recursos de inteligencia y operativos permitió identificar y detener a este presunto cabecilla, que tenía una orden de captura vigente por homicidio de servidor público, tráfico de armas, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

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El Ejército Nacional identificó a alias Culebro como presunto cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo - crédito Ejército
El Ejército Nacional identificó a alias Culebro como presunto cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo - crédito Ejército

Así como explicó el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional: “Gracias al trabajo de los hombres y mujeres que integran la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, DIJIN, en el área de operaciones de, del Distrito Especial de Barrancabermeja, se logra la captura de alias Culebro, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación”.

Alias Culebro, con 26 años y una década dentro de la organización, habría participado en la planeación y ejecución del ataque contra la estación de Policía de Simití, Bolívar, el 25 de abril de 2025.

En ese hecho murieron dos policías y tres resultaron heridos, según información oficial. Además, las autoridades vinculan al capturado con la expansión criminal en municipios del sur de Bolívar y el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y otras actividades ilegales.

“Este sujeto, con una trayectoria aproximada de 10 años de vida criminal, planeó y participó en el atentado terrorista contra la estación de policía el 25 abril del año anterior en Cinití. Asimismo, era cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, Delgado Clan del Golfo”, indicó el oficial.

El detenido, de 26 años, llevaba 10 años en la organización ilegal y mantenía injerencia en municipios del sur de Bolívar - crédito Ejércitp
El detenido, de 26 años, llevaba 10 años en la organización ilegal y mantenía injerencia en municipios del sur de Bolívar - crédito Ejércitp

La detención de este individuo representa un golpe a la estructura jerárquica y operativa de la subestructura Edgar Madrid Benjumea. Según fuentes institucionales, la presión contra sus mandos genera desestabilización interna y afecta las finanzas derivadas de economías ilícitas, lo que complica la sostenibilidad y la influencia del grupo sobre la población local.

La captura de alias Culebro responde a un esfuerzo interinstitucional que busca frenar el avance y el poder de grupos armados en el Magdalena Medio, área considerada vital para el tránsito y financiamiento de actividades ilícitas del Cartel del Clan del Golfo.

“Seguimos comprometidos en el cumplimiento de la misión y el aporte a los objetivos estratégicos del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Proteger la población civil, debilitar las capacidades de la amenaza, proteger la gobernabilidad y fortalecer las capacidades de la fuerza”, concluyó diciendo el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Operaciones en el Magdalena Medio

El Ejército Nacional mantiene operaciones conjuntas y coordinadas para desarticular las redes criminales que amenazan la seguridad en el Magdalena Medio.

“La Quinta Brigada del Ejército Nacional, en cumplimiento de las operaciones, de acción ofensiva y las operaciones militares, invita a la población a que haga uso de las líneas gratuitas, la 107 para informar cualquier situación o evento terrorista, pero también a que denuncie en nuestros gaulas militares cualquier situación de extorsión o secuestro en la línea gratuita 147″, agregó el coronel José Darío Rodriguez Gómez.

Las autoridades insisten en su compromiso de proteger la vida y los activos estratégicos de la nación, intensificando la ofensiva contra las estructuras armadas ilegales que operan en zonas clave para el crimen organizado.

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