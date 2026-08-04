Jorge Alfredo Vargas reapareció tras denuncias de acoso: su apariencia física revolucionó las redes

Jorge Alfredo Vargas y el paso del tiempo en sus más de 20 años de carrera en la televisión antes de que estallara el escándalo de acoso sexual en su contra - Caracol Televisión

Guardar

La última imagen que el público colombiano tenía de Jorge Alfredo Vargas era la del presentador de traje en el set de Noticias Caracol, el mismo rostro que ocupó la pantalla central del informativo durante casi dos décadas.

La que vieron el lunes 3 de agosto fue otra: conectado de forma virtual desde una habitación con una biblioteca de fondo, serio, tomando notas mientras escuchaba a los abogados debatir su futuro judicial.

La reaparición del periodista en la audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual fue, para muchos, la primera imagen real de él desde que Caracol Televisión confirmó su salida en marzo pasado. Y la distancia entre las dos imágenes no pasó desapercibida.

PUBLICIDAD

En la imagen tomada en 2021, el presentador aparece con unos kilos de más antes de la recomendación médica de perder peso - crédito @jorgeavargas67/IG

Sin embargo, hay quienes recuerdan al presentador de una manera diferente, con un poco más de peso: sus mejillas y el aspecto de su piel un poco más rozagante. Pero, debido a los problemas de salud que enfrentaba con el sobrepeso, debió adelgazar y su apariencia cambió definitivamente.

Cuatro meses y medio de silencio

Desde el 24 de marzo, cuando publicó un comunicado en sus redes sociales para despedirse del canal, Vargas no había vuelto a aparecer en público. Limitó los comentarios en su cuenta de Instagram y no concedió entrevistas ni declaraciones.

Su única presencia pública en ese período fue textual: el comunicado en el que escribió que terminaba “una etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto”.

PUBLICIDAD

Jorge alfredo Vargas mostraba una apariencia más jovial antes del escándalo - crédito @jorgeavargas67/IG

La firma Riveros Bazzani, encargada de su defensa, salió a aclarar antes de la audiencia que ese silencio no debía leerse como admisión de culpa. “Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad”, sostuvo la firma en un comunicado.

La imagen que generó reacción

El choque para sus seguidores se produjo en la tarde del lunes 3 de agosto; Vargas se conectó puntualmente a las 3:28 de la tarde. Vestía traje de paño negro, camisa blanca y corbata azul con estrellas blancas. Detrás de él, una biblioteca. Permaneció sereno durante toda la diligencia y tomó notas mientras avanzaban las intervenciones.

PUBLICIDAD

Fue una de las pocas imágenes públicas que circularon de él desde que estalló el escándalo, y bastó para que varios medios y figuras del mundo del entretenimiento reaccionaran.

Esta fue una de las imágenes que se viralizó en el momento en que estalló el escándalo de acoso en su cotra - crédito @jorgeavargas67/Instagram

Una de las voces que hizo eco de este cambio físico fue la española Eva Rey, en el programa Tarde, pero llego de La Fm, en el que describió su aspecto con una sola palabra: “demacrado”. La reacción de la periodista circuló en redes sociales y se convirtió en uno de los comentarios más mencionados alrededor de la audiencia.

El contraste con la imagen en pantalla

Durante sus años en Noticias Caracol, Vargas fue uno de los presentadores de mayor reconocimiento en la televisión colombiana. Su imagen en pantalla era la de un comunicador de presencia sólida, al frente de la emisión central del noticiero más visto del país.

PUBLICIDAD

La imagen del lunes, captada durante la transmisión de la audiencia judicial, mostró a un hombre notoriamente distinto al que el público recordaba. Los medios que cubrieron la diligencia coincidieron en señalar el contraste, aunque ninguno ofreció una explicación sobre las causas del cambio en su apariencia, dado que ni Vargas ni su entorno se han pronunciado al respecto.

La reaparición de Jorge Alfredo Vargas en medio de la audiencia llamó la atención - crédito Audiencia Fiscalía

Lo que sí quedó registrado es que la aparición del lunes representa una de las pocas imágenes públicas conocidas de él desde que el caso salió a la luz.

La audiencia continúa este martes 4 de agosto desde las 9:00 a. m., con la reanudación del debate sobre la reserva de identidad de las cuatro denunciantes y la eventual formulación formal de los cargos, pero también dejó una imagen en la que el bogotano, en silencio, una expresión facial de preocupación y entristecido.

PUBLICIDAD