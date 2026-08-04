Gustavo Petro realizó en promedio diez trinos por cada día de su mandato presidencial: cuantos fueron en total

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

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Entre el 7 de agosto de 2022 y el 25 de julio de 2026, el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego publicó 14.585 mensajes en la red social X.

De acuerdo con información recopilada por El Espectador, el mandatario saliente tuvo un promedio de 10 mensajes por día, convirtiéndolo en el centro de su comunicación presidencial y desplazó los canales formales que habían usado sus antecesores.

El dato más llamativo del patrón horario aparece en la jornada de la mañana. Según el diario mencionado, el 41% de sus publicaciones salió antes de las 12:00, y solo entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., el jefe de Estado emitió 3.335 publicaciones.

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Incluso, este cambio comenzó el mismo día de su posesión. De acuerdo con el medio citado, el 7 de agosto de 2022 escribió 11 veces entre las 8:18 a. m. y las 5:58 p. m., una secuencia que anticipó el tono y la frecuencia que mantendría durante su mandato.

El 41% de las publicaciones de Gustavo Petro en X salió antes del mediodía - crédito AFP

Sin embargo, el día que se registró la mayor actividad de Petro en la red social fue el 28 de octubre de 2025, con un total de 75 mensajes, según datos recopilados por El Colombiano. En ese momento, el mandatario colombiano se encontraba cumpliendo una agenda oficial en Arabia Saudita.

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Aunque su promedio general se ubicó entre 10 y 16 trinos diarios, su cuenta también tuvo otros repuntes: entre el 5 y el 7 de junio de 2026 superó las 80 publicaciones en menos de 48 horas tras un evento en Montería.

Un reporte de la consultora LLYC en 2024 indicó además que, al sumar interacciones masivas acumuladas en picos de conversación por coyunturas específicas como el escándalo de la UNGRD, su perfil llegó a marcar 125 interacciones en un lapso diario.

Para Daniela Flórez, directora de Linterna Verde, la lógica de esos años fue que el presidente buscó “convertirse en el medio y en el mensaje; un discurso confrontacional con los medios de comunicación”, según explicó al diario citado inicialmente.

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La Presidencia confirmó que Petro redactaba sus mensajes y que en al menos 300 ocasiones impartió órdenes de gobierno desde su cuenta en X - crédito Presidencia - Ovidio González

Petro daba ordenes desde X

Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de la Presidencia, manifestó a los medios de comunicación que, en un par de ocasiones, el presidente Gustavo Petro utilizaba esta plataforma digital como forma rápida para impartir ordenes a sus funcionarios.

“Muchas veces puede tomar una decisión [desde X] y ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar; lo que hacemos es aterrizarlas al gobierno”, señaló en declaraciones a la prensa nacional.

Ese uso no fue simbólico. Al menos 300 veces impartió órdenes desde sus redes, entre ellas comprar una flota de aviones Gripen, pedir a su ministro de Hacienda Germán Ávila presentar por quinta vez una reforma tributaria ante el Congreso y desautorizar, el 26 de enero de 2025 a las 3:41, la entrada a Colombia de aviones estadounidenses con migrantes colombianos esposados.

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Hernández sostuvo que, después de “apagar estos incendios”, se acordó qué temas debían o no publicarse, sin limitar el uso de redes por parte del mandatario.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, detalló a El Espectador que ese comportamiento mostró a un presidente que “utilizó Twitter a sus anchas, dirigiendo el país a través de su teléfono”.

Guzmán añadió que el mandatario terminó “echando ministros, haciendo anuncios de política pública” y que “se tomó el Estado en las redes sociales”. A su juicio, eso resultó negativo porque desdibujó la institucionalidad.

Entre los funcionarios retirados desde X estuvieron el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, la exministra del Deporte María Isabel Urrutia y la directora del Fondo Adaptación Angie Rodríguez.

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Imagen de referencia - La crisis entre Colombia y Estados Unidos por los vuelos de deportación desató el pico de impacto digital de Petro y agravó su choque con Donald Trump - crédito VisualesIA

Peleas internacionales

La dimensión internacional también pasó por la cuenta del presidente. La principal crisis ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando el choque con el presidente estadounidense Donald Trump por vuelos de deportación derivó en un aumento de aranceles, el cierre temporal de la sección de visas de la embajada de Estados Unidos y la pérdida del permiso de ingreso de Petro a ese país.

Ese día publicó 18 veces y acumuló 1,2 millones de interacciones, con 990.710 “me gusta” y 260.480 retuits. Fue la jornada de mayor impacto digital de su mandato, en un vínculo conflictivo que llevó al presidente a mencionar a Trump unas 133 veces en X.

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Los roces también alcanzaron a Argentina, con Javier Milei, a quien aludió en 29 publicaciones. En El Salvador, intercambió mensajes con Nayib Bukele por las megacárceles y la seguridad en Colombia.

En Ecuador, el enfrentamiento con Daniel Noboa escaló hasta una guerra arancelaria. Según El Espectador, Petro lo mencionó 16 veces en medio de la crisis, en un contexto de choques por la frontera, el apoyo de Noboa en campaña a Abelardo de la Espriella y las acusaciones del mandatario colombiano sobre respaldo al narcotráfico en Colombia.

La justicia ordenó a Petro rectificar mensajes sobre un supuesto fraude electoral y abstenerse de difundir señalamientos sin pruebas en sus redes - crédito Visuales IA

Líos legales

Su activismo en la red social X le generó problemas legales por presunta participación indebida en política. La justicia también intervino por otras publicaciones.

En 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó rectificar sus afirmaciones sobre fraude en las elecciones legislativas de 2014, 2022 y 2026, además de abstenerse de hacer señalamientos sin pruebas, pero Petro desacató la decisión y alegó censura.

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Desde 2023 ya había tenido que rectificar o borrar mensajes por errores. En un caso publicó imágenes de un hospital en malas condiciones y dijo que correspondían a un municipio de Antioquia, cuando en realidad eran de Caracas.

En otro, el 18 de mayo de 2023, informó de forma equivocada sobre la aparición de los niños perdidos en Guaviare. Los menores solo aparecieron un mes después.

Pese al uso institucional que reflejan miles de mensajes, la Casa de Nariño sostuvo en su momento que la cuenta @petrogustavo era de carácter personal y no un canal oficial del Gobierno Nacional.

Esa respuesta surgió tras la difusión de un video falso sobre un supuesto informe de Telemundo acerca de presuntos vínculos criminales de Daniel Noboa. La publicación fue borrada horas después, sin rectificación.

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En la Comisión de Acusación reposan varios procesos por el uso de esas plataformas - crédito Visuales IA

A ese expediente se sumó una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral en sus redes o mediante canales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De hecho, en la Comisión de Acusación reposan varios procesos por el uso de esas plataformas, incluido uno por 15 mensajes publicados entre 2023 y 2025.

El caso de Petro se inscribe en una tendencia regional de mandatarios como Trump, Bukele o Milei, que buscan suprimir la mediación periodística y apelar de forma directa a las emociones de sus bases.