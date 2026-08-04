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Excanciller Noemí Sanín regañó al Centro Democrático y a Defensores de la Patria por tensiones en la derecha: “No sé qué hacen”

La exfuncionaria del gobierno de César Gaviria Trujillo aseguró que la unión de fuerzas de todas la colectividades podría arrojar un resultado similar al de España antes de la aparición del VOX

Noemí Sanín. Imagen de Colprensa.
Noemí Sanín envió fuerte mensaje a los partidos de derecha en Colombia - crédito Colprensa
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La reciente obtención de personería jurídica por parte de Defensores de la Patria, el movimiento del presidente Abelardo De La Espriella, sigue provocando fuertes reacciones en los partidos de derecha en Colombia.

De hecho, a raíz de las tensiones públicas con los comandados por el espresidente Álvaro Uribe Vélez, la exministra de Relaciones exteriores durante el gobierno Gaviria y posterior exembajadora en España Noemí Sanín instó públicamente a la unidad de estos sectores, advirtiendo sobre los riesgos de la fragmentación y poniendo como ejemplo el caso español.

Sanín lanzó su mensaje a través de su cuenta en X, donde cuestionó abiertamente la división entre el Centro Democrático, el Partido Conservador y el nuevo grupo liderado por De la Espriella.

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Según la exdiplomática, “son iguales” y deberían actuar en consecuencia. Su referencia directa a la experiencia española resaltó que la unificación de la derecha bajo el Partido Popular permitió conformar una bancada mayoritaria y reducir los conflictos internos, hasta la aparición de VOX, que volvió a fragmentar ese bloque.

Noemí Sanín pidió la unidad de la derecha en Colombia tras la personería jurídica de Defensores de la Patria - crédito X
Noemí Sanín pidió la unidad de la derecha en Colombia tras la personería jurídica de Defensores de la Patria - crédito X

No sé qué hacen divididos del Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Defensores de la Patria. ÚNANSE , son iguales. Eso mismo ocurrió en España se unió la derecha y formaron el Partido Popular hoy dividido por el Partido VOX. Gobernaron con más comodidad, tendrían una sola y mayoritaria bancada en el Congreso, menos peleas por representación burocrática… etc. etc", escribió Sanín.

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La tensión entre los partidos de derecha se ha agudizado en los últimos días, debido a la distancia que ha surgido entre Álvaro Uribe Vélez y el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Ambos han compartido vínculos políticos y personales durante más de una década, pero el distanciamiento se evidenció en la reciente elección de la Presidencia del Senado, donde el uribismo y el petrismo respaldaron a Honorio Henríquez, mientras que De la Espriella impulsó la candidatura de Alfredo Deluque. La próxima disputa clave se anticipa en la elección del nuevo Contralor general.

Fracturas en la derecha y el debate sobre la unidad

En medio de este escenario, la postura de Álvaro Uribe Vélez genera expectativa. El líder del Centro Democrático declaró a Caracol Radio que aún no decide si asistirá a la posesión de De La Espriella, programada para el 7 de agosto en Cali. “No tengo prevención política, mi situación personal y judicial no es fácil”, afirmó Uribe, dejando entrever que su decisión dependerá de factores personales y judiciales.

La exministra cuestionó en X la división entre Centro Democrático, Partido Conservador y Defensores de la Patria - crédito Colprensa
La exministra cuestionó en X la división entre Centro Democrático, Partido Conservador y Defensores de la Patria - crédito Colprensa

La situación actual de la derecha colombiana se caracteriza por un clima de incertidumbre. La reciente legalización de Defensores de la Patria como partido político ha provocado inquietud dentro del Centro Democrático, donde algunos miembros evalúan la posibilidad de migrar hacia la nueva colectividad. El hecho ha intensificado el debate sobre el rumbo ideológico y la cohesión del sector.

El nacimiento de Firmes por la Patria y su impacto

La creación formal de Firmes por la Patria marca un hito para el entorno político de Abelardo de la Espriella. El movimiento, ahora con personería jurídica, promete atraer a figuras inconformes con la dirección del Centro Democrático y otros grupos afines.

El estratega político Carlos Suárez, cercano a De La Espriella, celebró el logro en redes sociales con una frase que resume el espíritu del nuevo partido: “Habemus Partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al Siglo 21 de la Política en Colombia. ¡Qué viva el Tigre!”.

Mientras tanto, el Centro Democrático enfrenta un debate interno sobre su identidad ideológica. Las discusiones sobre si la colectividad representa un proyecto claramente de derecha persisten, en un contexto en el que la fragmentación amenaza con debilitar la capacidad de incidencia en el panorama legislativo y en las próximas decisiones clave del país.

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