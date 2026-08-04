“Dai Dai” de Shakira sigue rompiendo récods: completa seis semanas en lo más alto de los listados de música a nivel mundial

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

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La canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue sin rival en los rankings globales. Y es que aunque el torneo de futbol terminó el 19 de julio, su canción, al igual que ocurrió en 2010 con Waka waka sigue siendo de las favoritas por los seguidores de Shakira.

Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, acumula su cuarta semana consecutiva en el número 1 del Billboard Global 200 y su sexta al frente del Global Excl. U.S., una permanencia en la cima que no tiene precedente para un himno mundialista.

El sencillo musical es el primer himno oficial de una Copa Mundial en encabezar ambas clasificaciones de Billboard simultáneamente. Entre el 24 y el 30 de julio, acumuló 56,8 millones de reproducciones en streaming a escala mundial y 9.000 copias vendidas, según datos de Luminate.

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Desde su lanzamiento, 'Dai Dai' ha dominado las listas internacionales, con cifras récord de oyentes y visualizaciones en todas las plataformas digitales - crédito Nicolás Gerardin

Fuera de Estados Unidos, sumó 48,5 millones de reproducciones y 6.000 copias vendidas en el mismo periodo.

El impulso del ‘show’ de medio tiempo

El pico de consumo de la canción se produjo una semana antes, cuando el torneo celebró su primera final con espectáculo de medio tiempo en la historia. El 19 de julio, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Shakira encabezó una actuación de 11 minutos junto a Justin Bieber, BTS, Madonna y el propio Burna Boy, que incluyó la interpretación de Dai Dai ante una audiencia global.

Esa actuación disparó las cifras de la semana siguiente: 57,9 millones de reproducciones mundiales, un alza del 34%, y 15.000 copias vendidas, un incremento del 186% respecto a la semana previa, según Luminate.

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Sumado a esto, la aparición de los pequeños integrantes del grupo Ghetto Kids de Uganda en el medio tiempo de esta Copa Mundial de Fútbol también llamó la atención por el talento que demostraron los pequeños para el baile y la química que consiguieron con la colombiana.

Más de 675 millones de reproducciones en YouTube

Shakira no soltó el impulso del Mundial: su canción "Dai Dai" ya suma 14 días como número uno global en Spotify - crédito cortesía Chris Cornejo

El alcance de la canción se extiende más allá de las plataformas de audio. El video oficial en YouTube superó los 675 millones de reproducciones, una cifra que refleja el interés sostenido del público semanas después de que el torneo concluyera.

La caída semana a semana en streaming fue de apenas un 2%, lo que indica que la demanda no se ha desplomado con el cierre del Mundial. Las ventas sí retrocedieron con más fuerza —un 44% a nivel global y un 32% fuera de Estados Unidos—, aunque desde los niveles excepcionalmente altos que dejó el efecto del show de clausura.

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La versión de ‘Dai Dai’ en español

Shakira difundió en sus redes sociales un fragmento en español de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, y con ello generó entusiasmo entre sus seguidores.

Mientras se adelantan los preparativos para el espectáculo de medio tiempo, la colombiana difundió entre sus seguidores un adelanto del tema oficial del Mundial, en castellano - crédito @shakira/Instagram

En sus historias de Instagram, la artista interpretó parte de la letra, que dice:

“En el once contra once, cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer, y volver a empezar. Y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti para verte llegar. Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida, vamos de subida. Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabes”.

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La versión original de la canción en colaboración con Burna Boy, se ha posicionado entre las más escuchadas del año, con cifras millonarias en Spotify y YouTube, y ocupó puestos destacados en rankings internacionales como el Billboard Global 200.

Así las cosas, la colombiana una vez más la sacó del estadio con la composición del tema; sin embargo, sus seguidores esperan que se presente el tema completo en plataformas de streaming.