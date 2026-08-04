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Pautips enseñó cómo hacer una ensalada refrescante para temporadas de verano, con ingredientes sencillos y en poco tiempo

En un video difundido en sus redes, la creadora de contenido explicó el paso a paso de la preparación con la que recibió elogios hasta de sus compañeros en ‘Masterchef Celebrity’

La receta de ensalada de sandía de Pautips recibió elogios de usuarios y comentarios de Verónica Orozco y Claudia Bahamón - crédito @pautips/IG

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La creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez con una receta sencilla, colorida y pensada para los días de calor.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la influenciadora mostró el paso a paso para preparar una ensalada de sandía con queso feta, una combinación que calificó como una de sus favoritas para la temporada de verano y que rápidamente despertó elogios de miles de usuarios, incluidas varias celebridades colombianas.

Con su estilo cercano y explicativo, la creadora de contenido aseguró que se trata de una preparación práctica, con ingredientes fáciles de conseguir y lista en pocos minutos, ideal para quienes buscan opciones ligeras sin dejar de lado el sabor.

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“Te enseño a hacer esta ensalada de sandía que queda realmente espectacular. Con este calor que está haciendo ahorita en verano, esa es una idea superrefrescante y fácil de hacer. Primero tienes que cortar unos cubitos de sandía o de patilla, déjame saber cómo le dices tú. Y después vamos a cortar unos cubitos de pepino europeo. Puedes quitarle la piel o se lo puedes dejar. Todo va para el mismo bowl”, explicó Pautips al iniciar el video.

La influenciadora Pautips comparte una receta de ensalada de sandía con queso feta - crédito @pautips/IG
La influenciadora Pautips comparte una receta de ensalada de sandía con queso feta - crédito @pautips/IG

Cabe aclarar que el pepino europeo es una variedad alargada y delgada de pepino cultivada en invernadero. Se distingue por no tener casi semillas, poseer una piel muy fina y lisa sin amargor, y ser más crujiente y fácil de digerir que el pepino común.

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La influenciadora continuó detallando cada uno de los ingredientes que utiliza para darle frescura y textura a la preparación. Además de la fruta y el pepino, recomendó incorporar hierbas aromáticas, frutos secos y queso para lograr un equilibrio entre sabores dulces, salados y cítricos.

“Ahora vamos a agarrar menta, sí señores, fresca, deliciosa. La picamos finamente. La verdad es que sí mejoré mucho mis habilidades con el cuchillo en MasterChef. Y también picamos en plumas una cebolla morada o un cuarto de cebolla morada. Ponemos a tostar unos walnuts o cualquier nuez que a ti te guste y todo va al mismo bowl”, comentó mientras preparaba la mezcla.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el aderezo que acompaña la ensalada. La creadora explicó que utiliza jugo de limón, aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta y una reducción de balsámico para potenciar el sabor de los ingredientes.

La creadora de contenido compartió detrás de cámaras del rodaje de MasterChef Celebity - crédito @pautips/ Instagram
Pautips comparte una ensalada ideal para el calor - crédito @pautips/ Instagram

“Ahora vamos a ensamblar, le vamos a poner queso feta, también puede ser queso de cabra y jugo de limón. Le ponemos aceite de oliva extra virgen, que cuida el corazón, reduce la inflamación y mejora la digestión, sal, pimienta y, por último, las nueces bien calentitas... Y ahora sí va a sacar las garras para servir esta ensalada. La servimos con un poco de reducción de balsámico y voilà. Es literalmente la mejor ensalada que te vas a comer, así que pruébala”, concluyó.

Junto al video, Pautips también compartió la lista completa de ingredientes para facilitar que sus seguidores replicaran la receta en casa. Según indicó, se necesitan tres tazas de sandía en cubos, un pepino europeo, media taza de queso feta, un cuarto de cebolla morada, hojas de menta fresca, tres cucharadas de nueces, un limón, aceite de oliva, sal, pimienta y reducción de balsámico.

La publicación no tardó en generar reacciones entre usuarios y figuras del entretenimiento colombiano. Una de las primeras en comentar fue la actriz Verónica Orozco, que expresó su entusiasmo con un breve pero contundente mensaje: “Qué deliciaaa”.

A ese comentario se sumó la presentadora Claudia Bahamón, que aseguró que la preparación ya hacía parte de sus planes cocinar en casa: “O sea la hago este fin de semana sí o sí”, escribió.

Los seguidores de la influenciadora también llenaron la publicación de elogios por la combinación de ingredientes y por lo sencilla que luce la receta. Entre los mensajes más destacados aparecieron comentarios como “Me encantó la ensalada. Gracias Pau”, “Se ve deliciosa”, “Amoooo esta etapa, Pau” y “Me acabas de antojar”.

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