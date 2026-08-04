Periodista argentino le envió consejo a la selección Colombia: “Tienen que aprender a jugar sin James”

El periodista Adrian Magnoli comenta sobre James Rodríguez mientras este aparece jugando fútbol con la camiseta de la selección Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La selección Colombia debe sostener el recambio y, al mismo tiempo, ajustar su identidad futbolística para no depender de James Rodríguez, según planteó el periodista argentino Adrian Magnoli, que afirmó que la renovación pasa por “aprender a jugar sin diez o, pongámosle nombre propio, sin James” en el programa MorninGol del diario AS.

Magnoli recordó que el plan inicial del entrenador Néstor Lorenzo fue el opuesto. Al repasar el inicio del ciclo, señaló: “Cuando Lorenzo asumió en el 2022, dijo: ‘Voy a armar una selección alrededor de James’”.

Para el periodista, esa etapa ya quedó atrás y exige una reorganización, incluso si varios nombres se mantienen. “Se terminó un ciclo y ahora hay que armar una selección diferente”, sostuvo, antes de enumerar una base de futbolistas: “Puerta, Lerma, Cachito, Arias, Lucho y un punta”.

PUBLICIDAD

El cambio, explicó, también debería verse en el dibujo táctico. “Hay que jugar el cuatro, dos, tres, uno. Hay que dejar el cuatro, tres, tres con el falso diez por la derecha que se tira para adentro”, dijo, al proponer “armar un sistema nuevo, quizá con los mismos jugadores”.

El director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, y Jamres Rodríguez, capitán de la Tricolor - crédito Raquel Cunha/Reuters

En esa misma línea, dejó una lista de titulares que, a su criterio, hoy se repite. “Esas son los once de hoy”, aseguró tras mencionar un equipo con Camilo Vargas; Daniel Muñoz; Jhon Lucumí; y en ataque un frente con “Arias, Lucho y en punta Suárez”.

Sobre el arco, Magnoli remarcó que no ve cambios inmediatos. “El arquero de hoy, ¿quién es? Vargas”, afirmó, y cerró: “Porque todavía no ha perdido el puesto”.

PUBLICIDAD

Los retos de Néstor Lorenzo con la selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol tras la eliminación de la selección en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tomó medidas luego de que Colombia perdió frente a Suiza en la definición por penales. Pese a las críticas dirigidas hacia el rendimiento del equipo, la Federación decidió extender el contrato de Néstor Lorenzo como director técnico por cuatro años más, hasta 2030.

La Federación Colombiana de Fútbol decidió extender el contrato de Néstor Lorenzo como director técnico por cuatro años más, hasta 2030 - crédito Reuters

Lorenzo, entrenador colombiano con experiencia internacional y licencia UEFA Pro, analizó el principal desafío de este nuevo ciclo. El argentino considera que el reto más relevante será instalar una “mentalidad ganadora” en toda la estructura de la selección, una idea impulsada por el presidente de la Federación, Ramón Jeserún. Rodríguez cita el ejemplo de España, señalando que “nada es imposible con mucho trabajo, planificación y una estructura sólida desde la base”.

PUBLICIDAD

Explicó que España tardó 44 años en volver a ganar una Eurocopa y que el éxito se logró tras modificar la mentalidad en todas sus selecciones, desde la sub-15 hasta la mayor, incluyendo al fútbol femenino.

El estratega también advirtío sobre la dificultad de lograr títulos en Sudamérica, dada la competencia con selecciones históricas como Brasil, Argentina y Uruguay.

Lorenzo, entrenador colombiano con experiencia internacional y licencia UEFA Pro, analizó el principal desafío de este nuevo ciclo de la selección Colombia - crédito Charlie Riedel/AP

Sin embargo, sostiene que Colombia atraviesa un proceso positivo con jugadores en buen nivel en sus clubes y que la integración de futbolistas jóvenes provenientes de la sub-20 y sub-17 puede fortalecer al equipo: “Tenemos un gran proceso, jugadores de gran rendimiento en sus clubes y trabajo hecho durante los últimos años, sumándole a esto la generación de jugadores que vienen desde la sub-20 y sub-17 para complementar con los que ya están en la selección absoluta”.

PUBLICIDAD

El buen desempeño en partidos amistosos no se ve reflejado en los torneos oficiales, y es una de las principales críticas de los detractores del argentino. Durante los primeros cuatro años de gestión, Colombia disputó 22 amistosos, de los cuales ganó 17, empató tres y perdió dos. En contraste, en partidos de torneos oficiales (Eliminatorias, Copa América y Mundial) jugó 29 encuentros, con 14 victorias, 10 empates y cinco derrotas.