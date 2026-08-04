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Paramount y Disney + entraron en la puja por los derechos del fútbol colombiano: esta sería la propuesta

La Dimayor confirmó que recibió “pluralidad de ofertas” por los derechos que le pertenecen hasta dicuembre a Win Sports

El G8 exige una mejor repartición de los ingresos por TV en el fútbol colombiano
El G8, compuesto por Atlético Nacional, Millonarios, América, Junior, Cali, Santa Fe, DIM y Once Caldas, exige una mejor repartición de los ingresos por TV en el fútbol colombiano - crédito Infobae Colombia
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En el cierre del plazo para la recepción de ofertas por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano, el escenario de negociación se transformó ante la llegada de propuestas inesperadas y el anuncio formal de la Dimayor sobre la pluralidad de interesados.

La expectativa de los clubes, marcada por la cifra de cien millones de dólares anuales, encontró respuestas concretas tanto en el campo de las plataformas internacionales como en la irrupción de un actor local con oferta equiparable.

El contrato vigente con Win Sports termina el 31 de diciembre. Hasta la fecha límite, la Dimayor solo había recibido confirmación de dos propuestas, como fue destacado por los panelistas de La Titular. El comunicado oficial hace referencia a una “pluralidad” de ofertas, aunque la información verificada apunta a dos principales, sumando una tercera de último momento.

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Ocho escudos de clubes de fútbol colombiano, edificio DIMAYOR, sacos de dinero, televisores con símbolos de dólar y cámaras de televisión.
Los ocho clubes más importantes del fútbol colombiano proponen una repartición más justo del dinero producto de la comercialización de los derechos de TV (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dimayor explicó que la pluralidad no solo implica el número de propuestas, sino también la diversidad de modelos de transmisión, diferenciando entre broadcasting tradicional y opciones de streaming. El comunicado enfatizó la recepción de distintos sistemas, abriendo la puerta a nuevos esquemas de distribución de contenidos del fútbol nacional.

Uno de los movimientos más destacados fue la aparición de una propuesta conjunta por parte de Paramount y Disney. Ambas plataformas plantearon transmitir los partidos de los equipos más grandes a través de streaming, focalizando su interés en los clubes con mayor convocatoria y audiencia. Sin embargo, por ahora no cubre los 100 millones de dólares pretendios por la Dimayor

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Esta propuesta está diseñada principalmente para el mercado internacional, aunque los analistas de La Titular señalaron que su impacto inevitablemente alcanzaría el consumo local, dado el escaso interés del público extranjero en el fútbol colombiano. No obstante, la oferta de streaming no compite de forma directa con la de Win Sports, ya que se dirige a un segmento específico y no abarca la totalidad del campeonato.

-crédito Andrés López/Colprensa
-crédito Andrés López/Colprensa

Paramount y Disney presentaron su propuesta en el límite del plazo, generando expectativa sobre el alcance y la posible fragmentación de los derechos audiovisuales. Los equipos grandes, agrupados en el denominado G8, ven en este modelo una vía para incrementar sus ingresos, aunque la propuesta internacional no cubre la totalidad de la cifra pretendida por la Dimayor.

Sin embargo, los panelistas señalaron que estas dos nuevas opciones estarían disponibles para las personas que están fuera de Colombia. Una nueva opción que busca diversificar la fuente de ingresos del fútbol profesional colombiano.

La sorpresa mayor llegó con la entrada de Mauricio Correa, ex MediaPro, quien se presentó al cierre del plazo con una nueva empresa y una propuesta que iguala la aspiración máxima de los clubes: cien millones de dólares anuales por los derechos de transmisión.

Correa, desvinculado ya de MediaPro, regresó al mercado con una firma distinta y una apuesta que busca seducir tanto a la Dimayor como a los clubes del G8. Su propuesta se diferencia por el monto ofertado, cubriendo la demanda histórica de los equipos grandes y planteando un sistema propio de transmisión.

Los panelistas explicaron que el regreso de Correa representa la reactivación de la idea de un sistema autónomo, fuera del esquema tradicional de Win Sports. La cifra puesta sobre la mesa por su empresa coloca presión sobre los demás oferentes y obliga a la Dimayor a considerar un cambio en la gobernanza y la estructura de los derechos televisivos.

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty

La disputa por los derechos de televisión tiene como trasfondo la urgencia de los equipos más poderosos por aumentar sus ingresos. El bloque conocido como G8 necesita un contrato que les garantice recursos superiores a los recibidos en ciclos anteriores.

Hasta ahora, ningún actor —con la excepción de la propuesta de Correa— se había mostrado dispuesto a cubrir los 100 millones de dólares anuales solicitados. Win Sports, el socio tradicional, solo aceptó ofertar un porcentaje por debajo de esta suma, mientras que las plataformas internacionales circunscribieron su interés a los equipos de mayor arrastre.

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