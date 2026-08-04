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José Néstor Pekerman no se ahorró elogios para Juan Fernando Quintero: “Es difícil encontrar otro como él”

El entrenador de la selección Colombia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 aseguró que el volante fue su debilidad y lo comparó con Ricardo Bochini

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José Pekerman analizó la salida de Juan Fernando Quintero de River y explicó que su valoración del colombiano no cambió pese a su pérdida de espacio en el equipo: para el exseleccionador, se trata de un futbolista “muy difícil” de reemplazar, aunque evitó discutir públicamente las decisiones del cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

El exentrenador de Argentina y Colombia habló del mediocampista en ESPN, en un momento en que el club además arrastra cuatro derrotas consecutivas.

A los 76 años, Pekerman sostuvo que no puede afirmar si Quintero está o no en condiciones de jugar en River, porque esa determinación le corresponde al entrenador. Su intervención, citada por ESPN, se concentró menos en la coyuntura del club que en las condiciones del jugador y en la relación que construyó con él a lo largo de los años.

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“Puedo hablar muchísimo de Juanfer. La clave es decir: ¿Puedo encontrar otro igual? Es muy difícil", afirmó. Esa fue la síntesis más directa de una mirada que luego amplió con recuerdos de su etapa al frente de la selección colombiana.

Juan Fernando Quintero ha jugado tres Copas del Mundo, dos con José Pekerman como su entrenador - crédito AFP PHOTO / Luis Acosta
Juan Fernando Quintero ha jugado tres Copas del Mundo, dos con José Pekerman como su entrenador - crédito AFP PHOTO / Luis Acosta

Pekerman, que dirigió a Colombia entre 2012 y 2018 y la llevó a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, señaló que siempre entendió que Quintero requería una lectura especial. “Al jugador hay que entenderlo. Si uno lo conoce, lo tiene entrenando y sabe cómo juega, lo tiene que entender. Uno sabe su potencial futbolístico y sabe sus déficits. La parte del déficit es un problema de él que a lo mejor en muchos años nunca lo superó. Y eso es un problema”, dijo.

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El entrenador también reveló que durante tres años de las Eliminatorias posteriores a 2014 no lo convocó. Explicó que en ese período otro futbolista había ganado ese lugar: Edwin Cardona, quien, según recordó, les dio muchos resultados aun sin tener un juego igual al de Quintero.

“Tuvo sus oportunidades toda su carrera. Durante tres años de las Eliminatorias después de 2014 yo no lo llamaba porque surgió otro jugador en su posición que, sin jugar igual que él, nos dio muchos resultados: Edwin Cardona“, expresó. En esa reconstrucción, la ausencia no respondió a una descalificación técnica, sino a una competencia específica dentro del plantel.

Pekerman contó que mantenía un diálogo frecuente con Quintero y que insistía en un punto concreto: la falta de continuidad en sus clubes. “Con Juanfer teníamos siempre comunicación. Yo le decía: ‘No puedo entender que no juegues con continuidad en los clubes en los que estás’”, relató.

Juan Fernando Quintero registra 53 partidos con Colombia, ha marcado 6 goles y dio 12 asistencias - crédito David Gray/REUTERS
Juan Fernando Quintero registra 53 partidos con Colombia, ha marcado 6 goles y dio 12 asistencias - crédito David Gray/REUTERS

Según su versión, el giro llegó antes del Mundial de Rusia 2018. “Lo termino llevando porque él dio un paso trascendental en su carrera. Cuando ya estábamos clasificados para el Mundial 2018 hizo de una vez por todas lo que yo le pedía. Le pedía acercarse más al área, rematar más al arco”, agregó.

Para Pekerman, ese avance se confirmó después en River. El exseleccionador sostuvo que el paso del colombiano por el club argentino mostró con claridad el cambio que él esperaba y remarcó que nunca le alcanzaba con que el jugador simplemente estuviera en Europa.

“Cuando él va a River muestra lo que pasaba con él. Él sabía que para venir a la selección tenía que tener algo diferente. Yo no me conformaba con que estuviera en Europa”, explicó el entrenador, según el medio.

También recordó que respaldó a Quintero desde muy joven y comparó aquella decisión con un episodio histórico del fútbol argentino. “En 2014 fue su aparición, así como fue Messi para Argentina. No dudé en llevarlo. Le dije: ‘Con vos no va a pasar lo que pasó con Diego en el 78’”, afirmó, en referencia a la ausencia de Diego Maradona en el Mundial de 1978.

José Pekerman
José Pekerman no dirige a un equipo desde la selección de Venezuela, entre 2021 y 2023 - crédito Manaure Quintero/REUTERS

Sobre el final de su análisis, Pekerman volvió a elogiar el talento del mediocampista y lo vinculó con una forma de jugar cada vez menos frecuente. “Juanfer es crack. Es muy difícil encontrar otro así. Tiene magia en esa zurda. Los compañeros lo único que tienen que hacer es un movimiento y la pelota va a ir donde él quiera. Tiene una precisión que es muy difícil que erre un tiro libre o un pase”, sostuvo.

El cierre incluyó una comparación con Ricardo Bochini. “He visto pocos jugadores como él. Es como el ‘Bocha’, que tenía un pincel. He jugado muchas veces en su contra y, antes de llegar al Bocha, la pelota ya no estaba más ahí. No lo podías ni tocar. Y Juanfer es así. Juanfer suelta la pelota antes de tener un duelo”.

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