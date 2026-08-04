Solo por hacer pereza puede ganarse hasta 5 millones cerca a Medellín: así puede participar

El evento, que hace parte del Día Mundial de la Pereza, permite elegir temáticas libres inspiradas en el descanso, la música o la innovación - crédito Alcaldía de Itagüí

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La ciudad de Itagüí se prepara para una de las celebraciones más singulares del Valle de Aburrá: el Desfile de Camas y Comparsas, que forma parte del Día Mundial de la Pereza y se celebrará el próximo 16 de agosto. Este evento se integra a la edición número 35 de las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, que reúne a la comunidad en torno a más de 200 actividades gratuitas.

La convocatoria para participar en el desfile está abierta hasta el 9 de agosto y admite inscripciones de empresas, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos. Los interesados deben transformar una cama en una puesta en escena que destaque por su creatividad y sentido del humor. La inscripción no tiene costo y se realiza únicamente en formato virtual.

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El desfile, que iniciará a las 9:00 a. m. en el monumento Cristo Rey frente a la sede administrativa de Coltejer, permite que cada comparsa integre entre cinco y veinte personas. Las camas pueden mantener una estructura tradicional o convertirse en carrozas escenográficas, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad que exige la organización.

Los participantes desfilan con camas decoradas por las calles, acompañados de música, baile y risas, consolidando una de las expresiones culturales más representativas de Itagüí. El jurado valorará aspectos como la innovación, la conceptualización, el vestuario y la ambientación de cada propuesta.

El desfile se realizará el 16 de agosto - crédito Alcaldía de Itagüí

En cuanto a la premiación, existen dos categorías: una para empresas y entidades con ánimo de lucro, y otra para personas naturales y agrupaciones sin ánimo de lucro. Los ganadores recibirán estímulos económicos que alcanzan los 5 millones de pesos para el primer lugar, 3 millones para el segundo y 2 millones para el tercero, según confirmó la Alcaldía local.

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La temática de las propuestas es completamente libre, lo que permite abordar desde el descanso, los sueños y el ocio, hasta elementos como la identidad, el patrimonio, la literatura, la música, la ciencia y el medio ambiente. Esto amplía el espectro creativo y garantiza la diversidad de expresiones artísticas en el desfile. Las inscripciones solo pueden hacerse de manera virtual en www.institutoitagui.gov.co.

Para la administración local, el Día Mundial de la Pereza representa una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y ofrecer espacios de bienestar. Así, descansar y rendir homenaje al ocio se convierten en un acto colectivo que une a toda la comunidad en una experiencia única.

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En este desfile pueden participar organizaciones privadas y familias - crédito Alcaldía de Itagüí

La celebración del Día Mundial de la Pereza, celebrado en Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, nació en Itagüí, Antioquia, en 1985, como una respuesta creativa frente a la ausencia de apoyo estatal a la cultura local. Su impulsor, Carlos Mario Montoya, eligió la fecha para contrarrestar el ritmo productivo del Día Internacional del Trabajo mediante un evento simbólico y festivo.

En 2026, las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura regresan con una programación que abarca más de 120 actividades gratuitas en toda la ciudad, bajo el lema Las fiestas de todos. El evento se extiende del 7 al 17 de agosto, ocupando distintos espacios urbanos y comunas.

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La apertura está prevista para el 8 de agosto con el desfile “Itagüí, sinfonía cultural”, partiendo desde el Monumento Cristo Rey y finalizando en el Parque Obrero. Ese mismo día, la Gran Feria de Servicios y torneos de tenis de campo y bádminton inaugurarán la agenda.

Los jurados califican la temática y la originalidad de la propuesta - crédito Alcaldía de Itagüí

El Estadio Ditaires albergará los grandes conciertos, con géneros que van de lo popular al gospel, incluyendo figuras como Jhon Alex Castaño, Eddy Herrera y Christine D’Clario. Además, habrá trova en los barrios, jornadas de bienestar animal en la sede de Coltejer, y el festival gastronómico “Itagüí a la Carta”. El tradicional desfile de autos clásicos cerrará la última jornada, el 17 de agosto.

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