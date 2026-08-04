Esta sería la invitación para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: hora e invitados

Abelardo De la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en Valle del Cauca - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

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Por primera vez, la posesión presidencial de Colombia se trasladará fuera de la capital. El mandatario electo, Abelardo De la Espriella, jurará el cargo el viernes 7 de agosto en la Arena USC, situada en la Universidad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca.

La invitación oficial se conoció. En cursiva, sobre una tarjeta blanca, se lee: “El presidente del Congreso de la República de Colombia tiene el honor de invitar a usted(es) a la ceremonia de posesión del señor Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia”.

El mensaje precisa que la cita será el viernes 7 de agosto de 2026 a las 3:00 p. m. en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali.

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El cambio de sede marca un hito en la política colombiana, al romper con la tradición bogotana y proyectar a Cali como epicentro del acto institucional más relevante del país.

La invitación a la posesión presidencial indica que el acto fue convocado por el presidente del Congreso para las 15:00 del viernes 7 de agosto de 2026 - crédito Redes sociales

Por gestión del equipo de transición, la organización del evento se diseñó para facilitar la presencia de líderes internacionales y garantizar la seguridad en las instalaciones universitarias.

Durante la jornada, se ha confirmado la presencia de Felipe VI de España y de nueve presidentes latinoamericanos, entre ellos Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast (Chile). El listado lo completan Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana) y Nasry Asfura (Honduras).

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Los gobiernos de El Salvador y Guatemala enviarán a sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, según informaron las fuentes oficiales del Congreso colombiano.

A la ceremonia también acudirán ocho ministros de Relaciones Exteriores y delegaciones de alto nivel procedentes de América y Europa. Entre los países representados figuran Estados Unidos, la Santa Sede, Portugal y Corea del Sur.

Nueve mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Honduras asistirán a la ceremonia de posesión presidencial- crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con lo reportado por fuentes oficiales, se espera la participación del secretario de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump. Durante la preparación del acto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo una conversación directa con el funcionario norteamericano en el marco de una visita reciente a ese país.

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Expectativas económicas y sociales para Cali

Cali se prepara para recibir la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un hecho que, según las autoridades locales, proyecta a la ciudad como nuevo epicentro político y económico de Colombia.

La administración distrital anticipa una ocupación hotelera superior al 85%, ingresos de más de 10.000 millones de pesos para la región y un impacto directo en sectores como turismo y gastronomía. La llegada de delegaciones internacionales, empresarios y medios de comunicación globales refuerza la expectativa de un impulso significativo para la economía local.

El alcalde Alejandro Eder no ocultó su optimismo por el alcance de la jornada: “Estamos muy contentos y emocionados de recibir la posesión presidencial, será un evento sin precedentes y una oportunidad histórica para nuestra ciudad, que traerá desarrollo, empleo y un importante impulso para la economía local”.

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Alejandro Éder anticipó beneficios económicos y turísticos para Cali por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoeder/X

Las previsiones de la administración indican que la llegada de más de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre ellos jefes de Estado y representantes diplomáticos, ayudará a reposicionar la imagen de Cali en el exterior y atraerá inversiones.

“Cerca de $6.000 millones corresponderán al sector turístico y otros $2.000 millones impactarán directamente el sector gastronómico”, puntualizó Eder sobre la distribución de los ingresos estimados.

El alcalde también anunció que un edificio emblemático de la ciudad, el actual centro cultural conocido como el edificio de la FES, será acondicionado como sede presidencial temporal durante el evento. “Ponemos a disposición suya un edificio que será el Palacio Presidencial de Santiago de Cali”, detalló Eder.

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