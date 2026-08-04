Este sería el remplazo de Luis Amaranto Perea en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Néstor Lorenzo tiene que definir su nuevo cuerpo técnico antes de los partidos amistosos de septiembre y octubre - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Guardar

La Selección Colombia perfila a Arturo Reyes como nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo para el ciclo que apunta a la Copa América 2028 y al próximo Mundial, después de la salida de Luis Amaranto Perea y tras la eliminación ante Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

La vacante se abrió cuando Perea dejó el cargo para asumir la dirección técnica de Independiente Medellín. La Federación Colombiana de Fútbol ratificó a Lorenzo el 23 de julio y espera que el nuevo asistente esté definido antes del amistoso del 26 de septiembre ante México, el primero del seleccionado tras el Mundial.

PUBLICIDAD

La confirmación oficial todavía no existe, pero en las últimas horas tomó fuerza la opción de Reyes como el principal candidato para incorporarse al cuerpo técnico del entrenador argentino.

Arturo Reyes llegó al Deportivo Pereira a finales de diciembre de 2025, pero demoró más de un mes en armar la plantilla con nuevos jugadores por una sanción contra el club - crédito Colprensa

Reyes tiene 57 años y un recorrido amplio en el fútbol colombiano y en las selecciones juveniles. Su nombre tomó peso por los procesos al frente de las categorías Sub-20 y Sub-23 de Colombia, por su paso dentro de los cuerpos técnicos de José Néstor Pékerman y Carlos Queiroz, y por haber asumido como interino de la selección absoluta en 4 encuentros.

La decisión final le corresponde al seleccionador. La Federación puede sugerir nombres, pero Lorenzo tiene la potestad de armar su grupo de trabajo porque recibe una cifra global y desde ese monto define a su equipo de colaboradores y el pago de cada integrante.

PUBLICIDAD

La FCF respaldó la continuidad del técnico argentino con un balance preciso de su ciclo. En el comunicado, el organismo recordó que Lorenzo conduce al equipo desde 2022, que alcanzó un invicto de 28 partidos, fue subcampeón de la Copa América 2024 y clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La misma comunicación añadió que el entrenador dirigió 51 partidos, con 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Ese respaldo institucional convive ahora con la necesidad de rearmar el banco técnico para el periodo 2026-2030.

Arturo Reyes, técnico de Pereira, entró en pelea con Jonathan Risueño, timonel del Pasto, luego del empate 2-2 en Armenia - crédito Colprensa

El técnico samario habló sobre la posibilidad de regresar a la selección y dejó en claro que no la descarta. En Caracol Radio, planteó su posición en estos términos: “Qué pregunta difícil porque todo el mundo quiere estar en la selección, mi experiencia en la selección fue muy positiva. Aparte de todo lo que aprendí, la pasé bien, trabajar en selección es muy distinto a trabajar en clubes, te da un estatus muy diferente”.

PUBLICIDAD

Después fijó una condición ligada a su situación actual en Deportivo Pereira. “Habría que analizarlo, pensar muy bien, por el país uno puede hacer muchas cosas, pero yo creo que tengo una responsabilidad con las personas que están trabajando conmigo en el cuerpo técnico. No son muchos los años que llevo dirigiendo en el fútbol profesional, todavía me queda tiempo para ser cabeza en un equipo de fútbol”, dijo al medio.

La trayectoria de Reyes también incluye resultados concretos. Con la Sub-20 de Colombia obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en 2018 y la de bronce en los Suramericanos de Cochabamba; a nivel de clubes fue campeón de la liga colombiana con Junior de Barranquilla en la temporada 2023.

PUBLICIDAD

La selección Colombia tiene como primer gran reto la Copa América 2028 - crédito Albert Gea/REUTERS

La selección Colombia enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore en el primero de cuatro amistosos previstos para la próxima fecha FIFA, un tramo que marcará la continuidad del ciclo de Néstor Lorenzo y que servirá para medir una renovación de plantel con la vista puesta en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

El cruce ante el equipo mexicano es, por ahora, el primero confirmado de una agenda que también incluiría partidos contra Perú, Canadá y Estados Unidos. Todos esos encuentros se disputarían en territorio estadounidense, aunque los otros tres rivales siguen pendientes de confirmación oficial.