Gustavo Petro negó recibir financiación venezolana en su campaña y acusó a Abelardo de la Espriella de obtener esos fondos: “Un karma”

El presidente colombiano atribuyó la difusión de versiones falsas sobre presunto financiamiento a campañas de desinformación digital y denunció operaciones de propaganda provenientes del exterior - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Gustavo Petro negó haber recibido financiación venezolana en su campaña presidencial y señaló que, supuestamente, quien obtuvo esos fondos fue Abelardo de la Espriella, aunque no lo mencionó directamente en su publicación, citó la publicación del periodista Daniel Coronell sobre Alex Saab y Abelardo de la Espriella

El presidente Petro afirmó en su cuenta de X que durante más de diez años enfrentó acusaciones sobre supuestos aportes de Venezuela a su carrera política.

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En un mensaje, el jefe de Estado sostuvo: “Durante más de una década he sufrido, como un karma, las supuestas financiaciones de Venezuela a mi campaña, y aquí se descubre la verdad (sic)”.

Gustavo Petro negó haber recibido financiación venezolana en su campaña presidencial de 2022 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Petro sostuvo que no aceptaría “soborno de gobierno extranjero alguno” ni juraría lealtad a otra bandera que no sea la de su país.

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El mandatario aseguró que “quien estaba financiado por Venezuela no era el actual presidente de Colombia, que jamás aceptaría soborno de gobierno extranjero alguno o juraría lealtad suprema a otra bandera que no sea la de su Patria, sino un candidato a la presidencia que juró lealtad a una nación extranjera por encima de todas las cosas (sic)”.

Gustavo Petro también se refirió a la circulación de contenidos falsos y a la supuesta manipulación de la información a través de tecnologías digitales. Advirtió sobre la influencia de “la manipulación informática de la inteligencia artificial y también por celulares y televisores en un bombardeo permanente desde empresas oscuras en Miami, por la propaganda mentirosa (sic)”.

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Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que durante más de diez años enfrentó acusaciones sobre supuestos aportes de Venezuela a su carrera política - crédito @petrogustavo/X

El mandatario añadió que “destella la verdad. Los billetes de Venezuela vueltos dólares están en las cuentas y la billetera de un candidato (sic)”.

Detalles del caso

Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y actual candidato a la presidencia de Colombia, habría recibido transferencias de empresas vinculadas a Alex Saab, considerado durante años el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro y actualmente procesado en Estados Unidos por desviar fondos públicos venezolanos.

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Según la columna de Daniel Coronell, existen documentos que reflejan transferencias superiores a 370.000 dólares dirigidas a cuentas fiduciarias en Estados Unidos, con instrucciones y firmas manuscritas de De la Espriella. El reporte también detalla tres transacciones efectuadas en 2014, cuyo monto total quedó apenas 150 dólares por debajo de los 375.000 dólares.

La investigación se fundamenta en dos sociedades que, de acuerdo con Coronell, formaron parte del entramado financiero de Saab. Una de ellas, Group Grand Limited, fue constituida en Hong Kong y utilizada para vender alimentos vencidos y alterados al programa Clap del gobierno venezolano, por un valor de 350 millones de dólares. La otra, Consorcio Estructuras Metálicas, filial del Fondo Global de Construcción, permitió a Saab y a su socio, Álvaro Pulido, facturar cerca de 700 millones de dólares destinados a viviendas populares, aunque solo se ejecutó una pequeña fracción de las obras pactadas.

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Como prueba principal, Coronell describe una carta con membrete de “ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA”, fechada el 1 de mayo de 2014, dirigida a Rafael Mora y a una firma legal de Miami encabezada por Timothy Richards, presentado como un abogado especialista en temas tributarios y perito en casos de lavado de dinero ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las sociedades Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, vinculadas a Saab, giraron fondos al candidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters

En ese documento, redactado en inglés y firmado por De la Espriella, se detallan tres transferencias a cuentas administradas por Richards. La primera, por USD199.950, provino de una cuenta de Group Grand Limited en el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda. En la carta se especifica: “Estos fondos deben ser entregados al señor Rafael Mora y no son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad 2205 en Bristol Tower”.

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Coronell afirma que la documentación implica que De la Espriella ordenó personalmente el envío del dinero. Añade que existe una anotación manuscrita en el documento: “Para 2127 $100.000. El resto para Rafael Mora”, junto a una firma y la fecha 7 de mayo. Las otras transferencias fueron por USD99.950 y USD74.950, realizadas desde cuentas asociadas a las mismas empresas. Todas las transferencias quedaron 50 dólares por debajo de cifras redondas, sumando 150 dólares menos que los 375.000 dólares.