Colombia

Continúa la crisis financiera en el Nuevo Hospital de Bocagrande, Cartagena: pide el traslado urgente de 20 pacientes a sus EPS

El centro asistencial señaló que algunos trabajadores pararon por pagos pendientes, lo que redujo su capacidad operativa y puso en riesgo varios procesos clínicos, en medio de dificultades financieras acumuladas

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La clínica de Cartagena advirtió que su situación financiera, asistencial y operativa compromete la continuidad de la atención en la ciudad y en municipios de Bolívar- crédito @nhbghospital/Facebook
La clínica de Cartagena advirtió que su situación financiera, asistencial y operativa compromete la continuidad de la atención en la ciudad y en municipios de Bolívar- crédito @nhbghospital/Facebook

El Nuevo Hospital de Bocagrande, en Cartagena, advirtió que su capacidad para atender pacientes está al límite por una grave crisis financiera, operativa y asistencial.

La institución requirió de forma urgente que las EPS responsables de 20 pacientes gestionen su traslado inmediato a otros centros, pues el sostenimiento del hospital ya no es viable.

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La situación se volvió aún más delicada desde el jueves 11 de junio, cuando parte del personal interrumpió sus labores debido a pagos pendientes, lo que impactó de lleno la operatividad y la continuidad de los servicios médicos para la ciudad y municipios cercanos.

Actualmente, la lista de personas que necesitan ser reubicadas incluye catorce vinculados a Coosalud EPS, cinco a Sura EPS y uno a Salud Total EPS.

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Coosalud EPS concentra 14 de los 20 pacientes que el Hospital de Bocagrande solicitó remitir, mientras Sura EPS tiene cinco y Salud Total EPS uno - crédito EPS Coosalud
Coosalud EPS concentra 14 de los 20 pacientes que el Hospital de Bocagrande solicitó remitir, mientras Sura EPS tiene cinco y Salud Total EPS uno - crédito EPS Coosalud

El hospital exigió que sean estas empresas quienes asuman el proceso de aceptación, traslado y reubicación, asegurando que los pacientes sean recibidos en lugares que respondan a sus necesidades.

Detalles del caso

El hospital ha atravesado meses con dificultades para mantener sus puertas abiertas. Según detallaron, “las dificultades financieras que hemos venido soportando han llegado a un punto crítico e insostenible”, y agregaron que los llamados de auxilio han sido reiterados ante las entidades correspondientes sin obtener solución.

La crisis de liquidez, según el propio centro asistencial, se debe a falta de pagos y asignaciones de recursos necesarios para su funcionamiento. Este problema, aseguran, no es consecuencia de desidia interna: “No hemos llegado a esta situación por falta de gestión o de voluntad institucional”, puntualizó la clínica en el comunicado.

Durante los últimos meses, la administración implementó medidas de austeridad, reorganización administrativa y optimización de recursos, buscando alternativas para evitar afectar a los usuarios. Pese a estos esfuerzos, la falta de respuesta efectiva por parte de las EPS y autoridades ha llevado al hospital a un punto de no retorno.

La crisis del Hospital de Bocagrande se agravó desde el 11 de junio por la suspensión de labores de trabajadores por pagos pendientes - crédito Google Maps
La crisis del Hospital de Bocagrande se agravó desde el 11 de junio por la suspensión de labores de trabajadores por pagos pendientes - crédito Google Maps

El comunicado incluyó un llamado directo a la Superintendencia de Salud, al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) de Cartagena y a la Procuraduría General, instando a estas entidades a tomar medidas urgentes frente a la contingencia que amenaza la atención médica de los pacientes.

El hospital destacó que ha informado “oportunamente la situación a las autoridades competentes”, y que continuará actuando para proteger a los pacientes mientras se concretan los traslados necesarios. El personal directivo insistió en que han solicitado apoyo institucional y advertido sobre los riesgos existentes, reiterando su compromiso de mantener a salvo a quienes permanecen bajo su responsabilidad hasta que se resuelva su reubicación.

Crisis desde el 2025

Más de 200 empleados del Nuevo Hospital Bocagrande en Cartagena denunciaron en marzo de 2026 que completaron cuatro meses sin recibir salario, una situación que ha puesto a prueba la resistencia y el compromiso del personal sanitario y administrativo.

Las áreas impactadas van desde enfermería, camillería y administración hasta servicios generales y laboratorio. “Lastimosamente tenemos tres meses, bueno, casi cuatro meses con este que va corriendo, de que no recibimos salarios”, relató Esmilda Rocha, auxiliar de enfermería con más de 16 años en la institución, durante su conversación con Blu Radio.

Más de 200 trabajadores mantienen sus labores mientras denuncian retrasos en prestaciones y falta de recursos básicos, en medio de señalamientos entre la administración del hospital y la EPS Coosalud por problemas en los giros financieros - crédito Luisa González/REUTERS
Más de 200 trabajadores mantienen sus labores mientras denuncian retrasos en prestaciones y falta de recursos básicos, en medio de señalamientos entre la administración del hospital y la EPS Coosalud por problemas en los giros financieros - crédito Luisa González/REUTERS

Rocha detalló el impacto cotidiano de la crisis: “No tenemos sueldo, no tenemos plata para los buses para venir a trabajar, no tenemos remuneración, o sea, no tenemos dinero para nada. Nuestros hijos están en casa, no dejamos de venir a trabajar, pero nuestros hijos los dejamos en casa sin dinero. O sea, sin plata, sin nada”.

La Promotora Bocagrande S.A. (PROBOCA), responsable de la operación del hospital, arrastra problemas financieros desde diciembre de 2025. Los trabajadores han elevado cartas y sostenido reuniones con la gerencia, buscando acuerdos para el pago, pero los compromisos asumidos no se han materializado en los plazos acordados.

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