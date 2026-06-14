Colombia

Gaula Militar rescata a ocho secuestrados en Buenaventura, entre ellos un bebé

Una operación en la bahía de Buenaventura permitió la liberación de siete adultos y un menor de un año, quienes habían sido retenidos por presuntos integrantes de Los Shottas que pretendían usar su embarcación para actividades ilícitas

Guardar
Google icon
La operación del Gaula Militar permitió poner a salvo a ocho personas y recuperar embarcaciones, mientras los responsables huyeron hacia zona selvática tras notar la llegada de los uniformados - crédito @GaulaMilitares/ X

Ocho personas, entre ellas un bebé de apenas un año, fueron liberadas tras una rápida operación realizada por el Gaula Militar en la Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca.

La acción, desarrollada en el sector de Limones, se activó luego de que las autoridades recibieran una llamada de alerta a la línea 147, lo que permitió desplegar unidades fluviales de inmediato hacia el punto donde las víctimas permanecían secuestradas.

PUBLICIDAD

El coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar, explicó a Caracol Radio que al llegar al lugar, los militares encontraron a ocho personas retenidas por cuatro hombres armados que, al notar la presencia de los uniformados, huyeron lanzándose de las embarcaciones y adentrándose en la zona selvática. Siete adultos y un menor de edad fueron puestos a salvo durante la operación, mientras las tropas continuaron las labores de búsqueda para dar con los responsables.

La reacción de las autoridades permitió rescatar a siete adultos y un menor de edad que permanecían retenidos por hombres armados en embarcaciones de la zona - crédito Visuales IA
La reacción de las autoridades permitió rescatar a siete adultos y un menor de edad que permanecían retenidos por hombres armados en embarcaciones de la zona - crédito Visuales IA

De acuerdo con información preliminar, los presuntos autores del secuestro serían integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Shottas, un grupo con presencia consolidada en Buenaventura y señalado de múltiples hechos de violencia y actividades relacionadas con el narcotráfico. El coronel Amaral indicó que la principal hipótesis de las autoridades es que los delincuentes pretendían apropiarse de la embarcación en la que se movilizaban las víctimas para emplearla en el tráfico de drogas. La resistencia de los ocupantes habría desencadenado la retención ilegal.

PUBLICIDAD

Durante la reacción, las autoridades recuperaron dos embarcaciones y decomisaron una tercera que, según los primeros indicios, habría sido utilizada por los secuestradores. En el operativo fueron hallados 31 cartuchos calibre 9 milímetros y 60 cartuchos calibre 5.56, además de un posible compartimiento oculto en una de las embarcaciones, el cual podría haber sido adaptado para el transporte de estupefacientes.

Tras la liberación, las personas rescatadas y las embarcaciones quedaron bajo custodia en la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde se efectuaron los procedimientos judiciales y de verificación correspondientes. Las autoridades adelantan entrevistas a las víctimas para esclarecer los detalles del secuestro y avanzar en la identificación de los responsables.

Según datos de inteligencia recogidos por Caracol Radio, Los Shottas figuran entre las organizaciones que disputan el control de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión en Buenaventura, una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia. La liberación de los secuestrados representa un alivio para sus familias y un golpe a las estructuras ilegales que buscan instrumentalizar la población civil para sus fines delictivos.

Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae
Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae

Las operaciones en la bahía continúan, con el objetivo de ubicar a los responsables y garantizar la seguridad en las rutas fluviales del Valle del Cauca. Las autoridades han reiterado el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso y a utilizar los canales de emergencia para facilitar intervenciones oportunas en casos de secuestro o violencia armada.

A las recientes acciones del Gaula Militar en Buenaventura se suma otra operación relevante en la lucha contra el secuestro ejecutada en el departamento del Norte de Santander. En este caso, tropas del Gaula Militar lograron rescatar a una mujer y capturar a tres presuntos integrantes del grupo armado residual conocido como Estructura 33, en una intervención que contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La operación se desarrolló en el sector de Pozo Azul, en el municipio de San Cayetano, después de que una llamada a la línea gratuita 147 alertara sobre el secuestro de dos personas en la vía que conecta el corregimiento La Don Juana con el municipio de Durania. Tras recibir la denuncia, los equipos de seguridad activaron de inmediato los protocolos y pusieron en marcha un plan candado que cerró posibles rutas de escape para los responsables.

El Gaula Militar también rescató a una mujer en Norte de Santander y capturó a tres presuntos integrantes del grupo residual Estructura 33, con apoyo del CTI de la Fiscalía - crédito Gaula Militar
El Gaula Militar también rescató a una mujer en Norte de Santander y capturó a tres presuntos integrantes del grupo residual Estructura 33, con apoyo del CTI de la Fiscalía - crédito Gaula Militar

Gracias a la reacción oportuna y al trabajo articulado entre las fuerzas militares y el CTI, fue posible rescatar a una de las víctimas y capturar en flagrancia a tres sujetos señalados de participar en el delito. En el lugar se incautaron dos vehículos, dos motocicletas, cadenas, candados y equipos de comunicación móvil, elementos que presuntamente eran utilizados para intimidar y restringir la libertad de las víctimas. Según las primeras investigaciones, el secuestro habría sido ordenado por alias Richard, identificado como presunto cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio del GAO-r Estructura 33.

Las autoridades mantienen los operativos y continúan las labores de búsqueda para garantizar el regreso seguro de la otra persona que permanece en poder de la estructura ilegal.

Temas Relacionados

Gaula MilitarSecuestro en BuenaventuraRescate de secuestradosLos ShottasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro recibió críticas por afirmar que la historia clínica de un paciente es privada y citaron el caso del menor Kevin Acosta

Kevin Acosta es el menor de 7 años con hemofilia que murió tras sufrir un accidente en bicicleta mientras esperaba un medicamento para su enfermedad

Gustavo Petro recibió críticas por afirmar que la historia clínica de un paciente es privada y citaron el caso del menor Kevin Acosta

María Fernanda Cabal arremetió contra Mafe Carrascal por su posición frente a las dictaduras: “Las justifican”

La saliente senadora dejó en firme su posición frente a las posturas políticas que tienen los integrantes de la izquierda en el país y las justifican por el bienestar del pueblo

María Fernanda Cabal arremetió contra Mafe Carrascal por su posición frente a las dictaduras: “Las justifican”

Ejército Nacional destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Guaviare: pertenecerían a la Estructura Primera Armando Ríos

La intervención se ejecutó como parte de una operación de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 en el municipio de Calamar, donde se desactivaron de manera controlada dos dispositivos improvisados

Ejército Nacional destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Guaviare: pertenecerían a la Estructura Primera Armando Ríos

Gustavo Petro acusó al gobernador de Córdoba de permitir propaganda electoral en un evento público y pidió al procurador pronunciarse

El abogado Miguel Ángel del Río anunció que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de Erasmo Zuleta

Gustavo Petro acusó al gobernador de Córdoba de permitir propaganda electoral en un evento público y pidió al procurador pronunciarse

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Cesar, señalados de difundir panfletos intimidatorios en la región

Los detenidos serían los responsables de elaborar y divulgar documentos falsos que anunciaban un supuesto paro armado de 24 horas en el municipio de Fundación

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Cesar, señalados de difundir panfletos intimidatorios en la región
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Deportes

La Selección Colombia publicó fotos del “Media day” del Mundial 2026 con adelanto de la presentación de los jugadores

La Selección Colombia publicó fotos del “Media day” del Mundial 2026 con adelanto de la presentación de los jugadores

Colombiano puso a jugar a un policía de Boston con el balón en el FanFest del Mundial y el video se hizo viral

Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

El amuleto de la selección de Portugal en el Mundial 2026, entregado por el primer ministro y que incluye al fallecido Diogo Jota