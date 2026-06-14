Gaula Militar rescata a ocho secuestrados en Buenaventura, entre ellos un bebé

La operación del Gaula Militar permitió poner a salvo a ocho personas y recuperar embarcaciones, mientras los responsables huyeron hacia zona selvática tras notar la llegada de los uniformados - crédito @GaulaMilitares/ X

Ocho personas, entre ellas un bebé de apenas un año, fueron liberadas tras una rápida operación realizada por el Gaula Militar en la Bahía de Buenaventura, Valle del Cauca.

La acción, desarrollada en el sector de Limones, se activó luego de que las autoridades recibieran una llamada de alerta a la línea 147, lo que permitió desplegar unidades fluviales de inmediato hacia el punto donde las víctimas permanecían secuestradas.

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El coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar, explicó a Caracol Radio que al llegar al lugar, los militares encontraron a ocho personas retenidas por cuatro hombres armados que, al notar la presencia de los uniformados, huyeron lanzándose de las embarcaciones y adentrándose en la zona selvática. Siete adultos y un menor de edad fueron puestos a salvo durante la operación, mientras las tropas continuaron las labores de búsqueda para dar con los responsables.

La reacción de las autoridades permitió rescatar a siete adultos y un menor de edad que permanecían retenidos por hombres armados en embarcaciones de la zona - crédito Visuales IA

De acuerdo con información preliminar, los presuntos autores del secuestro serían integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Shottas, un grupo con presencia consolidada en Buenaventura y señalado de múltiples hechos de violencia y actividades relacionadas con el narcotráfico. El coronel Amaral indicó que la principal hipótesis de las autoridades es que los delincuentes pretendían apropiarse de la embarcación en la que se movilizaban las víctimas para emplearla en el tráfico de drogas. La resistencia de los ocupantes habría desencadenado la retención ilegal.

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Durante la reacción, las autoridades recuperaron dos embarcaciones y decomisaron una tercera que, según los primeros indicios, habría sido utilizada por los secuestradores. En el operativo fueron hallados 31 cartuchos calibre 9 milímetros y 60 cartuchos calibre 5.56, además de un posible compartimiento oculto en una de las embarcaciones, el cual podría haber sido adaptado para el transporte de estupefacientes.

Tras la liberación, las personas rescatadas y las embarcaciones quedaron bajo custodia en la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde se efectuaron los procedimientos judiciales y de verificación correspondientes. Las autoridades adelantan entrevistas a las víctimas para esclarecer los detalles del secuestro y avanzar en la identificación de los responsables.

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Según datos de inteligencia recogidos por Caracol Radio, Los Shottas figuran entre las organizaciones que disputan el control de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión en Buenaventura, una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia. La liberación de los secuestrados representa un alivio para sus familias y un golpe a las estructuras ilegales que buscan instrumentalizar la población civil para sus fines delictivos.

Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae

Las operaciones en la bahía continúan, con el objetivo de ubicar a los responsables y garantizar la seguridad en las rutas fluviales del Valle del Cauca. Las autoridades han reiterado el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso y a utilizar los canales de emergencia para facilitar intervenciones oportunas en casos de secuestro o violencia armada.

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A las recientes acciones del Gaula Militar en Buenaventura se suma otra operación relevante en la lucha contra el secuestro ejecutada en el departamento del Norte de Santander. En este caso, tropas del Gaula Militar lograron rescatar a una mujer y capturar a tres presuntos integrantes del grupo armado residual conocido como Estructura 33, en una intervención que contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La operación se desarrolló en el sector de Pozo Azul, en el municipio de San Cayetano, después de que una llamada a la línea gratuita 147 alertara sobre el secuestro de dos personas en la vía que conecta el corregimiento La Don Juana con el municipio de Durania. Tras recibir la denuncia, los equipos de seguridad activaron de inmediato los protocolos y pusieron en marcha un plan candado que cerró posibles rutas de escape para los responsables.

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El Gaula Militar también rescató a una mujer en Norte de Santander y capturó a tres presuntos integrantes del grupo residual Estructura 33, con apoyo del CTI de la Fiscalía - crédito Gaula Militar

Gracias a la reacción oportuna y al trabajo articulado entre las fuerzas militares y el CTI, fue posible rescatar a una de las víctimas y capturar en flagrancia a tres sujetos señalados de participar en el delito. En el lugar se incautaron dos vehículos, dos motocicletas, cadenas, candados y equipos de comunicación móvil, elementos que presuntamente eran utilizados para intimidar y restringir la libertad de las víctimas. Según las primeras investigaciones, el secuestro habría sido ordenado por alias Richard, identificado como presunto cabecilla de finanzas del Bloque Magdalena Medio del GAO-r Estructura 33.

Las autoridades mantienen los operativos y continúan las labores de búsqueda para garantizar el regreso seguro de la otra persona que permanece en poder de la estructura ilegal.

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