FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Designación del Comité de Árbitros de la FIFA para el partido Colombia vs. Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

La FIFA confirmó la terna arbitral que estará a cargo del partido debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial del 2026 ante Uzbekistán, el próximo miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Será el inglés Anthony Taylor, que varias veces le arbitró a Luis Díaz durante su estadía en el Liverpool de la Premier League. El experimentado árbitro de 47 años y nacido en Manchester estará acompañado por Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes de línea. Mientras que el cuarto árbitro y el asistente de reserva serán los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora.

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Anthony es juez profesional desde 2010 cuando debutó en el partido entre Fulham vs. Portsmouth y recibió la escarapela como árbitro FIFA en 2013. En todas las competencias en las que ha sido designado acumula 836 partidos, 2.944 tarjetas amarillas y ha mostrado 151 tarjetas rojas.

Anthony Taylor está en la lista de árbitros de una Copa Mundial de la FIFA por segunda vez en su carrera - crédito Peter Cziborra/Reuters

Luis Díaz durante su paso por el fútbol de Inglaterra es uno de los jugadores que más veces ha compartido cancha con Taylor. El atacante cafetero ha coincidido en 14 partidos con el juez central en donde el guajiro recibió una tarjeta amarilla y marcó seis goles.

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El que no guarda un buen recuerdo con el árbitro es Jefferson Lerma, al que le mostró la tarjeta roja cuando jugaba con el AFC Bournemouth. La expulsión llegó tras una segunda amonestación por una falta sobre el “10” visitante Jack Grealish, luego de que el mediocampista colombiano ya había visto la primera amarilla a los 19 minutos por frenar un avance del Aston Villa. Aun con 10 hombres, el equipo del volante colombiano ganó 2-1.

Lerma es el jugador colombiano que más partidos en la historia ha jugado en el fútbol de Inglaterra y fue expulsado cuatro veces, todas con el Bournemouth, y ha visto 71 veces la tarjeta amarilla.

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Así fue la expulsión del atacante colombiano en el Newcastle vs. Aston Villa - crédito @SC_ESPN / X

Otro de los colombianos expulsados por Anthony Taylor fue Jhon Jader Durán cuando el atacante jugaba con el Aston Villa. El reloj marcaba el minuto 31 cuando el delantero recibió la tarjeta roja. La jugada se dio cuando perseguía a un defensor del Newcastle United, el rival fue al piso y en medio de la carrera pisó al oponente en dos ocasiones. Aunque esta situación parecía accidental, Taylor consideró que era juego busco grave y causal de expulsión.

Las finales de Anthony Taylor y sus partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La primera vez que Anthony Taylor estuvo en una Copa del Mundo fue en Qatar 2022; sin embargo, su desempeño no fue el esperado, siendo designado para dos partidos de fase de grupos y devuelto a su país sin más nombramientos.

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Anthony Taylor estuvo en el partido de Polonia vs. Albania en la semifinal del repechaje europeo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Kacper Pempel/REUTERS

El primero fue Corea del Sur contra Ghana, que terminó en victoria para el equipo africano y en donde mostró cuatro tarjetas amarillas. Luego fue designado para el partido del grupo F entre Croacia vs. Bélgica en donde el único amonestado fue Dendoncker del equipo visitante.

La primera final de Anthony fue en la temporada 2014-2015 en la EFL Cup entre Chelsea y Tottenham, la cual fue ganada por los Blues. La más reciente fue en la temporada 2022-2023 de la Uefa Europa League entre Sevilla FC vs. AS Roma, que fue ganada por el cuadro español en penaltis.

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Real Madrid vs. Al Hilal en el Mundial de Clubes, España vs. Francia en la Uefa Nations League y las finales de la FA Cup entre Arsenal vs. Chelsea del 2019-2020 y 2016-2017 son las otras finales que se destacan en la hoja de vida del árbitro que tendrá Colombia en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.