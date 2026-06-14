Colombia

Gustavo Petro recibió críticas por afirmar que la historia clínica de un paciente es privada y citaron el caso del menor Kevin Acosta

Kevin Acosta es el menor de 7 años con hemofilia que murió tras sufrir un accidente en bicicleta mientras esperaba un medicamento para su enfermedad

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Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Gustavo Petro reveló apartes de la historia clínica en un Consejo de Ministro a inicios de 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

En su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la “hoja de salud” de cualquier persona en Colombia es de “absoluta reserva”.

Las declaraciones del mandatario colombiano responden al candidato Abelardo de la Espriella, que publicó sus exámenes médicos luego de una valoración integral realizada en Barranquilla.

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Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente (sic)”, indicó Gustavo Petro.

Por estas afirmaciones, Pacientes Colombia, un movimiento social integrado por 200 organizaciones de pacientes, evocó el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció tras caer de su bicicleta.

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Según lo denunciado por la familia, el menor no recibió a tiempo el medicamento vital que debía suministrar la Nueva EPS.

Posteriormente, presentaron una denuncia contra el jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, señalando la divulgación de información reservada de la historia clínica del menor.

Pacientes Colombia, en su crítica al presidente Gustavo Petro, afirmó que el acceso a la salud es un derecho fundamental en Colombia y que la historia clínica es un documento privado. El movimiento recordó el caso del menor de siete años y sostuvo que a Kevin Acosta lo dejaron morir y que se reveló su historia clínica.

“La salud es un derecho fundamental y debe ser el derecho más humano de todos. La historia clínica es privada igual que la condición clínica, no se puede olvidar el caso de KEVIN lo dejaron morir y volaron la historia clínica Presidente (sic)”, indicó Pacientes Colombia.

Pacientes Colombia - crédito @Pacientesco/X
Pacientes Colombia, en su crítica al presidente Gustavo Petro, afirmó que el acceso a la salud es un derecho fundamental en Colombia y que la historia clínica es un documento privado - crédito @Pacientesco/X

De hecho, Colombia Saludable también cuestionó a Gustavo Petro, afirmando que tanto el jefe de Estado y el ministro de Salud, revelaron la historia del menor en un Consejo de Ministros.

La organización acusó al mandatario y al jefe de la cartera de salud supuestamente dejar morir al menor.

“El Sr. Presidente tiene razón: la historia clínica es privada y no se puede violar, Usted Presidente y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejaron morir a Kevin y Violaron la reserva de la historia clínica, Colombia no olvida esto (sic)“, expresó Colombia Saludable.

Colombia Saludable - crédito @colsaludable/X
Colombia Saludable también cuestionó a Gustavo Petro, afirmando que tanto el jefe de Estado y el ministro de Salud, revelaron la historia del menor en un Consejo de Ministros - crédito @colsaludable/X

Detalles de la denuncia

La familia de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que murió el 13 de febrero de 2026 tras un accidente en bicicleta mientras aguardaba el suministro de su medicamento, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones del Congreso. Según la acusación, el mandatario habría divulgado información reservada de la historia clínica del menor.

La denuncia fue radicada el 2 de marzo de 2026 por el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, actuando en representación de la madre de Kevin, Yudi Caterine Pico Naranjo. El documento sostiene que Petro expuso datos confidenciales sobre las condiciones médicas que acompañaron la muerte del niño. El caso también involucra a la Nueva EPS, señalada por la familia como responsable del suministro del medicamento emicizumab, necesario para tratar la hemofilia A de Kevin.

El texto presentado ante la Comisión describe que la publicación de información médica del menor constituye una vulneración de la reserva legal, ya que se trata de datos considerados confidenciales por la legislación colombiana. El escrito argumenta que el presidente habría incurrido en conductas tipificadas en el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, relacionadas con la divulgación y uso indebido de documentos sujetos a reserva, así como posibles violaciones a la intimidad y a la interceptación de comunicaciones.

Familia de Kevin Acosta instauró ante la Comisión de Acusaciones del Congreso una denuncia contra el presidente Gustavo Petro - crédito MANUEL VICENTE VILLANUEVA
Familia de Kevin Acosta instauró ante la Comisión de Acusaciones del Congreso una denuncia contra el presidente Gustavo Petro - crédito MANUEL VICENTE VILLANUEVA

La denuncia detalla la cronología de los hechos, comenzando por el accidente ocurrido el 9 de febrero en Palestina, Huila, cuando Kevin cayó de su bicicleta y sufrió una lesión en la cabeza. La familia sostiene que la falta de suministro del emicizumab agravó la condición del niño y resultó determinante en su fallecimiento.

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