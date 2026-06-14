El amuleto de la selección de Portugal en el Mundial 2026, entregado por el primer ministro y que incluye al fallecido Diogo Jota

El volante de la Selección de Portugal habló sobre el regalo que les entregó a los jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA el primer ministro del país luso - crédito Redes sociales

Durante el encuentro de los 27 convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el Primer Ministro, Luis Montenegro, el político les dio un regalo a los seleccionados que mantiene vivo el recuerdo de Diogo Jota, luego del trágico accidente que derivó en su muerte.

El combinado luso, uno de los favoritos a llevarse el título de la Copa del Mundo, realizó su primer entrenamiento en Miami (Estados Unidos) y abrió la práctica a los medios de comunicación, en donde Roberto Martínez, entrenador, y Vitinha, reciente campeón de la Uefa Champions League con PSG, ofrecieron una rueda de prensa.

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Uno de los momentos más emotivos de la primera atención a los medios de comunicación en territorio estadounidense llegó cuando el volante se refirió a la manilla regalada por el Primer Ministro y la presencia de Diogo Jota entre los nombres inscritos en el artículo.

Cristiano Ronaldo porta la manilla entregada por Luis Montenegro en la muñeca de su mano derecha - crédito Marco Bello/REUTERS

“Básicamente, la historia de la pulsera fue cuando fuimos ahora a reunirnos con el Primer Ministro Montenegro. Él nos ofreció esta pulsera y se aseguró de que era una pulsera que podíamos usar después dentro del campo. Tiene todas las especificidades posibles para poder entrar al campo con ella, con el nombre de todos los jugadores, además del nombre especial de Diogo Jota. Y nos dejó a nuestra elección si queríamos usarla o no, de qué forma, si durante el día o en el partido. Y la recibimos con bastante cariño y elegimos usarla todos”, declaró el jugador.

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Diogo Jota, con la selección de Portugal, fue bicampeón de la Liga de Naciones de la Uefa en 2019 y 2025. Además, jugó la Eurocopa del 2020 y 2024 y marcó 14 goles con la selección lusa. El jugador, cuyo último club fue el Liverpool, y su hermano André murieron en un accidente de tránsito el 3 de julio de 2025 en la provincia de Zamora, España, cuando viajaban hacia Santander para tomar un ferry rumbo a Inglaterra, según la Guardia Civil.

De acuerdo con el comunicado, el Lamborghini Huracán que conducía sufrió un pinchazo mientras adelantaba, se salió de la vía y se incendió. El servicio de ambulancias que llegó al lugar confirmó que ambos hermanos murieron en el acto.

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Luis Montenegro fue el político que le dio la manilla con el nombre de los "28 convocados" a la Selección de Portugal - crédito Luis Montenegro

El político, en el acto de despedida de la selección de Portugal rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, había recordado la memoria de Diogo Jota, nombrándolo como el convocado #28 en la selección dirigida por Roberto Martínez.

“Estamos juntos, estamos, sí, mirando hacia esta competencia, hacia este campeonato, con los pies en la tierra, pero con mucha, mucha confianza, con mucha, mucha esperanza. Para que estos héroes del mar, para que estos héroes de Portugal puedan sentir, sí, ese apoyo. Este es el Campeonato del Mundo de la familia de Portugal, es el Campeonato del Mundo de estos veintisiete que estuvieron en la convocatoria, y es el Campeonato del Mundo del vigésimo octavo, Diogo Jota, que forma parte del espíritu, del alma de esta campaña. Para ganar, para lograrlo, es necesario atreverse, arriesgar y hacer. Y eso es lo que deseo que hagan. Estoy seguro, en nombre del pueblo portugués, de que eso es lo que harán”, declaró Luis Montenegro.

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Estos serán los partidos de Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En el análisis previo al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Portugal luchará el primer puesto del grupo con la selección Colombia - crédito Marco Bello/REUTERS

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).