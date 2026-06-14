Carrillo culpó a Daniel Quintero de resultados de Cepeda en Antioquia, pese a que le fue mejor que a Petro: “Nos hizo perder cientos de votos”

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo volvió a despacharse contra el exalcalde de Medellín, que considera un intruso en el proyecto progresista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En lo que podría interpretarse como una nueva arremetida contra el acusado exalcalde de Medellín y superintendente de Salud Daniel Quintero, el exdirecttor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Carlos Carrillo atribuyó al exmandatario local lo que seria, en su análisis, el costo político que sufrió la campaña del senador oficialista Iván Cepeda en Antioquia, por el arribo de Quintero al Ejecutivo.

En diálogo con El Colombiano, Carrillo sostuvo que la llegada del polémico personaje a la Superintendencia de Salud, a un mes de las elecciones, le hizo perder al proyecto oficialista “cientos de miles de votos” en el departamento. En forma de disculpa pública a los simpatizantes del Pacto Histórico en Antioquia, el extitular de la Ungrd, que llegó tras el escándalo de corrupción protagonizado por Olmedo López, se pronunció.

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“Yo no quiero irme de aquí sin decirle que, de corazón, quiero pedirle disculpas al pueblo antioqueño. El nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud indudablemente nos debió haber hecho perder cientos de miles de votos en Antioquia”, expresó Carrillo en entrevista con el citado medio, en la que admitió que la designación del exmandatario local fue un un error de alto impacto electoral para la campaña.

Carlos Carrillo renunció a la dirección de la Ungrd luego de la suspensión recibida por la Procuraduría, que lo señaló de la participación en política - crédito Ungrd

Pese a ello, las declaraciones de carrillo contrastan con los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en la primera vuelta, el 31 de mayo y con el 100% de las mesas informadas, entregó otro balance. Cepeda obtuvo 805.652 votos, equivalentes al 25%, y con ello, sumó 123.000 sufragios más que Petro en la primera vuelta presidencial de 2022, lo que demostró un aumento en el respaldo del proyecto continuista.

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Por su parte, la derecha dominó la votación en el departamento. Abelardo de la Espriella alcanzó 1.723.406 votos, que representaron el 54,3%, y Paloma Valencia sumó 294.322, con el 9%, con lo que ese bloque reunió el 63% de los sufragios; aunque se llegó a creer que el apoyo hacia la senadora del Centro Democrático iba a ser más multitudinario, pues es bien sabido que Antioquia ha sido históricamente el fortín uribista.

La nueva arremetida de Carlos Carrillo contra Daniel Quintero: “Es una afrenta”

A su vez, Carrillo calificó la presencia de Quintero, acusado por escándalo de corrupción durante su gestión como alcalde de Medellín, como una ofensa política contra el electorado de Antioquia. En su charla con El Colombiano, describió la designación de Quintero en uno de los frentes más sensibles del Gobierno como un agravio para una región donde su figura arrastra rechazo, por su pasado en la administración local.

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Los graves señalamientos entre el exalcalde Daniel Quintero y el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillos han sido incesantes - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - Catalina Olaya/Colprensa

“Usted no puede nombrar a un mes de las elecciones en un cargo tan importante, en uno de los temas más controversiales como ha sido el tema de la salud, a una persona tan absolutamente impresentable como es Daniel Quintero. Y no solamente a Daniel Quintero, sino a toda su recua de imputados. Eso no solamente es un error político, eso es una afrenta, eso es un insulto al pueblo antioqueño”, dijo Carrillo en sus afirmaciones.

Para el extitular de la Ungrd, es claro que Quintero -que intentó ser candidato presidencial, pero fracasó en la consulta del 8 de marzo- representa un factor negativo en la imagen del progresismo y que, a su juicio, resta votos aun cuando la izquierda mejora su marca en el departamento. La queja apuntó menos al resultado final de Cepeda, que, según su lectura, quedó bloqueado por esa decisión del presidente.

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Y es que a lo que sería la contradicción entre pedir perdón por la presencia de Quintero y que el exalcalde siguiera ligado al proyecto político, la respuesta de Carrillo fue contundente. “Pero no está en la campaña. Como tampoco está en Medellín”, indicó Carrillo, que es un convencido de que al exgburgomaestre de los medellinense habrá que “excretarlo” del organigrama del Gobierno, con miras a la continuidad del proyecto.

Pese a las observaciones hechas por Carlos Carrillo, el proyecto progresista obtuvo 123.000 votos más en elecciones presidenciales el pasado 31 de mayo, en relación con lo ocurrido en 2022 - crédito Mario Caicedo/EFE

Carrillo también conectó su cuestionamiento electoral con las denuncias que había formulado desde su paso por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Cuando le preguntaron por qué cree que Gustavo Petro le dio espacio a Quintero en la recta final de su administración, cuando se decidía el futuro político del país, respondió que no entiende ese respaldo y reabrió sus señalamientos sobre contratación.

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“Yo francamente no entiendo por qué el presidente le ha dado tanto juego a un personaje tan oscuro como él”, expresó Carrillo al medio El Colombiano. “Él se quedó con la subdirección de reducción, que contrató $600.000 millones en ocho meses y $100.000 millones de esos contratos los hizo con una empresa cuya representante legal era la que además era directora de la Edu aquí en Medellín, en su gobierno”, sentenció.

La pelea entre ambos, Carrillo y Quintero, viene desde 2024, cuando el primero asumió la dirección de la Ungrd tras el escándalo de los carrotanques y denunció la presencia de cuotas políticas ligadas a Quintero dentro de la entidad. Ese choque ha ido escalando, a tal punto de los serios cuestionamientos hacia la presencia del exalcalde en la Superintendencia de Salud, y las denuncias sobre presunto clientelismo.

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