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Miguel Polo Polo defendió a Abelardo de la Espriella de señalamientos racistas y lanzó dardos contra Gustavo Petro: “Observemos los hechos”

El representante a la Cámara también cuestionó el rol que habría tenido la hoy vicepresidenta Francia Márquez Mina durante la campaña electoral y el Gobierno, al señalar que fue utilizada con fines electorales y luego marginada

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El representante a la Cámara respondió a las acusaciones de racismo contra el abogado ultraderechista y argumentó que es el presidente Gustavo Petro el que ha hecho múltiples expresiones racistas, incluyendo polémicos trinos sobre Yerry Mina - crédito @MiguelPoloP/X

Con un fuerte pronunciamiento, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo salió en defensa el domingo 14 de junio del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ante lo que serían señalamientos de presunto racismo, y sostuvo que no existe una sola expresión de odio atribuible a ese candidato. Por el contrario, concentró sus ataques en el presidente de la República, Gustavo Petro, al que le restan 54 días en el cargo.

En un video compartido en sus redes sociales, Polo Polo –que fue uno de los congresistas que apoyó desde el principio la campaña de De la Espriella– recordó el Consejo de Ministros televisado del 15 de julio de 2025, cuando Petro se refirió a su entonces ministro de Igualdad, Carlos Rosero. Para el congresista, ese antecedente prueba una doble vara en la reacción política y mediática frente a dichos sobre población negra.

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La izquierda dice que Abelardo de la Espriella es racista, pero jamás ha hecho una afirmación de odio contra una persona por el color de su piel. No se puede decir lo mismo de Gustavo Petro, quien en más de una ocasión ha utilizado a la población negra para sus fines políticos y, en otras, ha realizado comentarios discriminatorios. Observemos los hechos…”, expresó Polo Polo, con fuertes pullas contra el jefe de Estado.

Miguel Polo Polo no desperdició la oportunidad para arremeter contra el Gobierno de Gustavo Petro, al alnzar duras críticas y acusaciones contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd - crédito Jesús Aviles/Infobae
Miguel Polo Polo, que ocupa una de las dos curules por las comunidades afrodescendientes durante el cuatrienio legislativo, volvió a despacharse contra el presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

En efecto, Polo Polo habló para defender a De la Espriella y para acusar a Petro de haber emitido expresiones discriminatorias y de instrumentalizar símbolos, figuras y liderazgos afrodescendientes. En su exposición, el parlamentario indicó que Petro habría utilizado con fines electorales la identidad racial, y que en el desarrollo de su Gobierno ha tenido actitudes y pronunciamientos por demás dicientes.

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Polo Polo ‘reencauchó’ frase de Petro durante un Consejo de Ministros televisado y habló del caso Yerry Mina

El congresista reprodujo una intervención del presidente dirigida a Rosero, entonces ministro de Igualdad. “Y a mí nadie que sea negro, me va a decir que hay que excluir un actor porno (Juan Carlos Florián) que creó el sindicato de trabajadores sexuales (...) en París”, expresó el primer mandatario en esa sesión, lo que fue usado por Polo Polo para defender a Abelardo de la Espriella.

Tras haber hecho esa referencia, el representante planteó que la reacción pública habría sido distinta si una frase de ese tenor hubiera salido de la boca del abogado, autodenominado el “Tigre”. “Pero no pasó nada. Donde hubiera sido el candidato Abelardo de la Espriella, la izquierda hubiera salido a incendiar el país e imagino que hasta los medios de comunicación se hubieran indignado”, se desahogó Polo Polo en su clip.

Post de Gustavo Petroen su cuenta de X, en contra de Yerry Mina - crédito X
Esta fue la publicación del presidente Gustavo Petro, en la que arremetió contra el futbolista Yerry Mina - crédito @petrogustavo/X

En el mismo pronunciamiento, Polo Polo sumó un segundo episodio y recordó la publicación hecha por Petro con la imagen del defensa central de la Selección Colombia Yerry Mina. El representante centró su crítica en la frase que, según relató, acompañó esa publicación, en la que se veía al jugador con el expresidente Álvaro Uribe y lanzó un mensaje que causó controversia: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

A partir de esa expresión, sostuvo que el mandatario usó el color de piel del deportista para hacer política con la memoria de la esclavitud. “Utilizando el color de piel de este muchacho, que también es mi color de piel, para recordar y para hacer política con el pasado doloroso de mi raza. Eso es apología al esclavismo, eso es racismo puro y duro”, dijo el congresista en su video, con el que apuntó a Petro por sus polémicas referencias.

Gustavo Petro fue acusado por Miguel Polo Polo de hacer apología del nazismo

En otro de los apartes del video, el representante elevó el tono de sus acusaciones al mencionar otra publicación de Petro, a la que definió como “la peor de todas”. Se refiere, en específico, a lo publicado por el presidente el 7 de junio de 2026, con el saludo nazi “Heil Hitler”, que usó para criticar a Abelardo de la Espriella, pero que causó una fuerte reacción diplomática del Estado de Israel, víctima del Holocausto.

“Y la peor de todas, la más repugnante que le dio la vuelta al mundo, este trino en donde prácticamente hace nuevamente apología, pero esta vez al nazismo, la doctrina más racista y discriminatoria que ha existido, que le quitó la vida a más de seis millones de personas, en su mayoría judíos, simplemente por su condición étnica. Y esta publicación decía así: ‘Heil Hitler’. Un asco total este trino”, afirmó Polo Polo.

Gustavo Petro y su polémica publicación nazista
Esta fue la publicación del presidente Gustavo Petro que causó controversia en las redes sociales, por su alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

Polo Polo, lejos de discutir si De la Espriella hizo o no expresiones racistas, en relación con el pronunciamiento “no copio de indio, no copio de negro, no copio de blanco”, expresada el 12 de mayo, sino que presentó a Petro como autor de mensajes que, según su lectura, cruzan ese límite. De hecho, Polo Polo habló del papel de la vicepresidenta Francia Márquez en la campaña de 2022, que fue usada según él para sumar votos.

“Pero, ¿qué se puede esperar de un hombre que utilizó a Francia Márquez como adorno étnico en la campaña del 2022 simplemente para conseguir votos y luego la engavetó y la guardó durante cuatro años? Una negra del Pacífico revictimizada por Gustavo Petro”, expresó el parlamentario, que lanzó una dura advertencia. “Si usted es negro y ama a su raza, piénselo dos veces antes de votar por Cepeda”, puntualizó.

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