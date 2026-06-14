Capturan a miembros de red de microtráfico que hacía domicilios en Soacha: durante la audiencia, el fiscal fue amenazado de muerte

Judicializan a Los Lampas, red de venta de drogas a domicilio en Cundinamarca - crédito Fiscalía

La justicia de Cundinamarca logró un avance significativo en la lucha contra el microtráfico con la judicialización de ocho presuntos integrantes de la red conocida como Los Lampas, dedicada a la venta y distribución de drogas en Soacha.

La audiencia, realizada bajo estrictas medidas de seguridad, estuvo marcada por amenazas de muerte dirigidas al fiscal encargado del caso, lo que evidenció la presión e intimidación que ejercen estas organizaciones sobre los operadores judiciales.

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De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, “en medio de amenazas de muerte hacia el fiscal que los imputaba se cumplió la judicialización de los presuntos integrantes de una red de narcomenudeo en Cundinamarca. Se trata de ‘Los Lampas’, un grupo delincuencial señalado de vender estupefacientes en lugares públicos y a domicilio en Soacha (Cundinamarca)”.

Ocho presuntos integrantes de la red Los Lampas fueron judicializados tras una audiencia marcada por amenazas contra el fiscal del caso - crédito Fiscalía

Las investigaciones permitieron identificar a los ocho procesados, entre ellos Luis Miguel Moreno López, señalado como cabecilla de la organización, junto a Cristian Camilo Galeano Russi y Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez, quienes, según los reportes, se encargaban de la seguridad y distribución de las sustancias. Jhon Albert López Bartolo habría sido el responsable de las entregas exprés, mientras que Luisa Fernanda Henao Trujillo dosificaba los estupefacientes.

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El resto del grupo lo integran Danna Alejandra Fonseca Moreno, Anderson de Jesús García Castro y Fredy Junior Flórez Hernández, identificados como expendedores en distintos puntos del municipio.

La organización operaba en barrios y centros comerciales de soacha, donde distribuía marihuana, bazuco, cocaína y tusibí a domicilio y en puntos fijos - crédito Fiscalía

La estructura operaba en barrios de alta concurrencia como Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de dos centros comerciales sobre la Autopista Sur, donde ofrecían marihuana, bazuco, cocaína y tusibí tanto en puntos fijos como a domicilio. El fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca formuló cargos por delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y uso de menores para la comisión de delitos.

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Durante la audiencia de imputación, uno de los procesados, Rodríguez Ordóñez, interrumpió el procedimiento y profirió amenazas de muerte contra el fiscal, hecho que le sumó una imputación adicional por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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Los capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y uso de menores en actividades ilícitas en cundinamarca - crédito Fiscalía

Operativo en el centro de Bogotá deja un detenido por microtráfico y hallazgo de estupefacientes

Las autoridades de Bogotá intensificaron su ofensiva contra el microtráfico en el centro de la ciudad, logrando la captura de un hombre que transportaba más de 200 dosis de estupefacientes y medicamentos controlados. El operativo se llevó a cabo en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, donde la Policía Metropolitana, en conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad y Migración Colombia, intervino varios pagadiarios utilizados como puntos de almacenamiento y venta de drogas.

Durante la inspección a uno de estos establecimientos, que funcionaba sin razón social, los uniformados ingresaron a habitaciones y áreas comunes. En el lugar encontraron 205 dosis listas para la venta, entre marihuana, bazuco y cocaína, además de 30 tabletas de Rivotril, un medicamento cuyo uso y comercialización están restringidos y que suele ser utilizado de manera ilegal en entornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

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El individuo capturado fue sorprendido en flagrancia con la totalidad de los estupefacientes y quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de sustancias ilícitas. La intervención formó parte de un operativo más amplio enfocado en combatir no solo el microtráfico, sino también delitos relacionados como el homicidio y la extorsión en la zona.

La policía de Bogotá capturó a un hombre con más de 200 dosis de droga y medicamentos controlados en un pagadiario del barrio Santa Fe - crédito Secretaría de Seguridad

Como resultado de la jornada, se revisaron los antecedentes de 70 personas y se realizó el control migratorio de 18 ciudadanos extranjeros, quienes presentaban irregularidades en su documentación. Asimismo, las autoridades lograron la recuperación de una bicicleta que figuraba como robada y que se encontraba en el interior de uno de los pagadiarios.

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La Secretaría Distrital de Seguridad anunció que este tipo de acciones continuarán en áreas identificadas como prioritarias en el centro de Bogotá, con el objetivo de recuperar espacios públicos y reducir la incidencia de actividades delictivas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.