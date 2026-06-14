Impresionante accidente de tránsito en la vía La Mesa - Mosquera entre un motociclista y un vehículo particular

Un motociclista resultó gravemente herido este domingo 14 de junio tras un violento choque frontal con un automóvil que intentaba adelantar en doble línea amarilla, en la vía La Mesa-Mosquera, a la altura del sector La Gran Vía, en Cundinamarca - crédito @PasaenBogota / X

El desenlace de un choque en la vía La Mesa-Mosquera dejó a un motociclista gravemente herido y movilizó a los servicios de emergencia hasta el sector de La Gran Vía, en jurisdicción del municipio de Tena, Cundinamarca. El siniestro, ocurrido este domingo 14 de junio, involucró a una motocicleta de alta gama y a un automóvil particular.

Las autoridades confirmaron que la motocicleta implicada, una BMW S1000R de 999 centímetros cúbicos, transitaba en su carril cuando, al salir de una curva, colisionó frontalmente contra un vehículo Renault. El impacto fue de tal magnitud que el conductor de la moto salió despedido por los aires y terminó a un costado de la carretera. Testigos y un video del incidente, grabado justo en el momento del choque, evidenciaron la secuencia exacta de los hechos.

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El motociclista fue atendido y trasladado a un centro asistencial, debido a la gravedad de las lesiones. Según la verificación realizada mediante herramien∫∫tas digitales, la BMW S1000R es capaz de superar los 200 kilómetros por hora, aunque la velocidad máxima permitida en vías nacionales y departamentales es de 90 kilómetros por hora, según el artículo 107 del Código Nacional de Tránsito.

El choque entre la BMW S1000R y un automóvil Renault dejó a un motociclista con lesiones graves en la vía La Mesa-Mosquera - crédito @PasaenBogota / X

Maniobras peligrosas y contexto legal

El video del accidente mostró cómo el automóvil intentaba adelantar a un vehículo de carga, aproximándose a una curva en una maniobra prohibida. “La principal imprudencia en el video es la del automóvil, que adelanta en doble línea continua y próximo a una curva”, señalaron usuarios en redes sociales.

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El artículo 60 del Código Nacional de Tránsito de Colombia exige que los vehículos circulen por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación. Si bien se permiten adelantamientos, estos solo pueden realizarse cuando se utilicen las señales direccionales y no exista prohibición expresa en la vía.

Por su parte, el artículo 73 advierte que está prohibido adelantar en curvas, pendientes, intersecciones y en tramos con línea separadora continua. Estas restricciones buscan preservar la seguridad, ya que en las curvas la visibilidad del conductor disminuye, dificultando detectar la presencia de vehículos en sentido contrario.

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La maniobra de adelantamiento en doble línea amarilla por parte del automóvil fue señalada como la principal causa del accidente - crédito @PasaenBogota / X

La sanción económica para quienes adelantan en doble línea amarilla asciende a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes. Para este año, la multa equivale a 1.750.905 pesos.

Reacciones ciudadanas y debate en redes

El accidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde surgieron comentarios que apuntaron tanto a la imprudencia del conductor del vehículo como a la de algunos motociclistas. Un usuario afirmó: “Cada fin de semana es lo mismo, algunos moteros se creen con derecho de acelerar a fondo y asustar a los demás, sí no pueda volver a manejar, está bien. @CundinamarcaGob ¿Para cuándo los controles de tránsito? @TransitoPolicia”.

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La discusión también giró en torno al uso de los carriles y la responsabilidad en carretera. Otro comentario decía: “Sin disculpar al del Clio, cuando hay dos carriles el izquierdo es para adelantar, no?”. Mientras tanto, algunos señalaron la frecuencia de este tipo de incidentes: “Cada ocho días los señores de las motos de alto cilindraje cojen la vía Anapoima - Bogotá de pista de carreras con excesos de velocidad e imprudencias y la policía de tránsito cómo si nada”.

Según usuarios de redes sociales, este tipo de accidentes son comunes en esta vía - crédito Gobernación de Cundinamarca

En cuanto al conductor del automóvil, la opinión generalizada lo ubicó como principal responsable. Un usuario enfatizó: “El carro venía adelantando en doble línea… detesto los moteros pero el carro no acató las señales”.

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Este tipo de incidentes reabre el debate sobre la necesidad de mayor control y vigilancia en las carreteras. Las imágenes del siniestro y los testimonios de la comunidad reflejan la preocupación por las maniobras peligrosas tanto de automóviles como de motocicletas de alta gama.

La normativa colombiana es clara al establecer límites y prohibiciones para adelantar en carretera, con el objetivo de reducir accidentes y proteger la vida de los conductores.

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