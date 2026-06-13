La USO y Ecopetrol pusieron fin al conflicto colectivo que mantenía en vilo la operación de la estatal petrolera

La USO y Ecopetrol cerraron el conflicto colectivo iniciado en mayo con un acuerdo definitivo alcanzado a las 4:50 a. m - crédito @usofrenteobrero/X

La USO y Ecopetrol cerraron en la madrugada del sábado 13 de junio el conflicto colectivo iniciado en mayo, luego de alcanzar a las 4:50 a. m. un acuerdo definitivo que, según el sindicato, garantiza estabilidad laboral para trabajadores directos, incorpora por primera vez un capítulo para contratistas en la Convención Colectiva de Trabajo y abre la financiación de proyectos sociales en regiones petroleras.

El entendimiento llegó después de varias semanas de negociación y de un proceso atravesado por tensiones, inconformidades del sindicato por la falta de avances y un paro de 24 horas convocado por la USO para respaldar su pliego de peticiones, de acuerdo con el texto difundido por la organización sindical.

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Ese pliego incluía aumentos salariales, estabilidad laboral, garantías para trabajadores directos y contratistas, además de medidas relacionadas con salud y condiciones del sector, según la USO.

Durante ese periodo, Ecopetrol activó un plan de contingencia nacional para garantizar la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país, y sostuvo que mantenía abiertos los canales de diálogo dentro de la etapa de arreglo directo.

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El pliego de la USO reclamó aumentos salariales, estabilidad laboral y garantías para trabajadores directos y contratistas de Ecopetrol - crédito @usofrenteobrero/X

El punto central del acuerdo establece protección del empleo para los trabajadores directos de Ecopetrol que cumplan 18 años de labores en la compañía, según la comunicación oficial de la Unión Sindical Obrera. La organización también informó que se pactaron ajustes salariales para los trabajadores vinculados bajo el régimen legal.

Esta es la lista de los acuerdos a los que llegó el sindicato y Ecopetrol: “Estabilidad laboral garantizada: Protección del empleo para los trabajadores directos de Ecopetrol que cumplan 18 años de labores en la compañía. Hito para tercerizados: Inclusión, por primera vez en la historia de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), de un capítulo exclusivo para Contratistas convencionales y legales", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la USO.

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El sindicato señaló además que se acordó la progresividad para quienes integran el Mapa de Cargos Operativo. Ese componente, según la USO, busca fijar condiciones de evolución dentro de la estructura laboral de la empresa.

Uno de los cambios que la organización presentó como novedad es la inclusión, por primera vez en la historia de la Convención Colectiva de Trabajo, de un capítulo exclusivo para contratistas convencionales y legales. La USO describió ese punto como un hito para los trabajadores tercerizados.

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El acuerdo también contempla la financiación y ejecución de proyectos sociales en regiones petroleras como La Guajira y Puerto Gaitán, territorios que, según el texto fuente, han reclamado históricamente mayores inversiones para su desarrollo.

Ecopetrol activó un plan de contingencia nacional para sostener sus operaciones y el abastecimiento de combustibles durante el conflicto - crédito @usofrenteobrero/X

“Desarrollo regional: Financiación y ejecución de proyectos sociales clave en regiones históricamente afectadas como La Guajira y Puerto Gaitán. Mejoras salariales: Ajustes salariales justos para los trabajadores bajo el régimen legal. Evolución laboral: Garantía de progresividad para los trabajadores integrados en el Mapa de Cargos Operativo (MCO)”, agregó el sindicato.

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En el comunicado y en una publicación en redes sociales, la USO informó que el entendimiento alcanzado con la administración de Ecopetrol constituye un “acuerdo definitivo” y marca un “cierre victorioso” del conflicto colectivo iniciado en mayo.

En ese mismo mensaje, el sindicato sostuvo: “Este acuerdo representa un hito histórico para el movimiento sindical colombiano, consolidando conquistas laborales estructurales y fortaleciendo el bienestar de las comunidades y la defensa de Ecopetrol”.

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La organización también agradeció el respaldo de trabajadores, dirigentes y comunidades de las zonas petroleras, y atribuyó el resultado a la unidad y la movilización sostenidas en campos petroleros, refinerías y mesas de diálogo.

El acuerdo entre la USO y Ecopetrol estableció protección del empleo para trabajadores directos que cumplan 18 años en la compañía - crédito @usofrenteobrero/X

En el mismo pronunciamiento, la USO afirmó: “La unidad de la clase obrera demuestra, una vez más, que la movilización digna y organizada es el camino para defender los derechos laborales y los recursos estratégicos de la nación”.

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Durante la etapa previa al acuerdo, Ecopetrol rechazó algunos señalamientos del sindicato sobre el desarrollo de la negociación y pidió mantener las conversaciones en un entorno de respeto, mientras las mesas seguían abiertas sin consenso definitivo.

Con el entendimiento anunciado por la USO, ese proceso quedó oficialmente concluido, de acuerdo con la organización sindical.