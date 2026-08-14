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La Dimayor pasó de las críticas a los aplausos por aplazar el fútbol colombiano tras el terremoto: “Prioriza la empatía”

La decisión se dio por una fuerte presión social por parte de varios jugadores y aficionados, pues consideraban poco conveniente que los campeonatos se reanudaran el 14 de agosto

Terremoto en Colombia
Siguen las labores de rescate en el Pacífico y el Eje Cafetero tras el terremoto de 7,4 grados, el cual también afectó otras actividades y eventos en el país como el fútbol - crédito Martin Steven Angel/Europa Press
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La Dimayor había entrado en una nueva polémica por la decisión de reanudar los campeonatos profesionales el 14 de agosto, en medio de la tragedia por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que dejó más de 270 muertos en las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero.

Sin embargo, la entidad decidió aplazar nuevamente el fútbol colombiano y la decisión fue aplaudida por distintos sectores, pues también fue una petición de los jugadores porque algunos de ellos fueron afectados por el movimiento telúrico y otros se encuentran en labores humanitarias con los damnificados.

De hecho, esa medida de la División Mayor iría más allá porque ahora considera cambiar los formatos de competencia de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, con el objetivo de que se puedan reacomodar en el calendario, que sería ampliado para que termine en 2026.

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“Valoramos la acertada decisión”

El terremoto de Chocó fue un golpe enorme en Colombia, pues cientos de familias lo perdieron todo, entre elementos familiares y personas, y desde distintas ciudades aportan con ayudas humanitarias para los más necesitados, así como esfuerzos en el exterior de algunos connacionales, gobiernos y entidades.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales valoró que la Dimayor no programara partidos por lo que queda de la semana, ya que la idea inicial era reanudar el viernes 14, pero todo quedó para el miércoles 19, a la espera de que todo se encuentre en las mejores condiciones, y la calificó como “acertada”.

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La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor
La Dimayor anunció el aplazamiento de la programación del fútbol colombiano y confirmó que las competencias se retomarán a partir del 19 de agosto - crédito Dimayor

“Esta determinación refleja que se ha escuchado la voz y el sentir de los futbolistas, y que se ha tenido en cuenta la necesidad de ser solidarios con las comunidades afectadas por la tragedia que enluta a nuestro país”, mencionó el gremio en su cuenta de X el jueves 13 de agosto.

La Acolfutpro añadió que “el fútbol no puede ser ajeno al dolor de la sociedad. Por ello, reconocemos que se haya priorizado la empatía y el respeto hacia quienes hoy atraviesan momentos de dificultad”, además de que “el mensaje de los futbolistas y de todos los trabajadores de la industria del fútbol colombiano a los afectados por el terremoto es claro: ¡ustedes no están solos!“.

Acolfutpro
La Dimayor fue felicitada por el gremio de jugadores profesionales, por aplazar el fútbol colombiano debido al terremoto - crédito Acolfutpro

La organización también se ha puesto manos a la obra para apoyar a los futbolistas afectados por el terremoto, como fueron los casos de Ronaldo Pájaro y Yhormar Hurtado, del Deportivo Cali y América, además de unirse a iniciativas para coordinar las donaciones.

Así cambiarían la Liga BetPlay y la Copa Colombia

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló en La FM y Blu Radio sobre lo que pasará con el fútbol colombiano en el segundo semestre de 2026, pues no solo se cambiará el calendario para acomodar a todas las competencias, sino que modificarán los sistemas de juego.

Para empezar, el directivo afirmó que se planteará a los clubes que la Liga BetPlay reemplace los cuadrangulares por playoffs, un formato que ya se vio en el primer semestre y ayuda a que se abran más fechas para acomodar los partidos aplazados por el terremoto.

La Liga BetPlay y la Copa Colombia sufrirán cambios en el segundo semestre de 2026, por cuenta del terremoto del 10 de agosto - crédito Dimayor / Colprensa
La Liga BetPlay y la Copa Colombia sufrirán cambios en el segundo semestre de 2026, por cuenta del terremoto del 10 de agosto - crédito Dimayor / Colprensa

Con respecto a la Copa Colombia, una de las ideas es que las llaves se jueguen a un solo partido en cancha neutral y no con el actual sistema de ida y vuelta, para que el certamen acabe antes y cuyo precedente fue en 2020, en la pandemia de COVID-19, y el torneo se disputó entre diciembre y enero de 2021.

La otra opción para la copa es declararla cancelada, eso le daría mayor espacio a la Liga BetPlay para cumplir con su calendario y el cupo a Copa Sudamericana, que entrega el torneo, pasaría a la reclasifación.

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