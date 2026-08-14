Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, jugador de la selección, se unió a las donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia

La invitación de Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para que los hinchas de Real Betis donen a los afectados por el terremoto en Colombia - crédito Real Betis

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La tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 continúa dejando cifras que dimensionan la emergencia.

Mientras los organismos de socorro avanzan con las labores de rescate, identificación de víctimas y atención a los damnificados, diferentes sectores de la sociedad han promovido iniciativas para ayudar a las comunidades afectadas. Entre ellos aparecen varios futbolistas colombianos que juegan en el exterior, como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El delantero del Betis de España, nacido en Pereira, ha utilizado sus redes sociales para compartir información sobre las diferentes alternativas de donación disponibles para las personas que quieran apoyar a los damnificados. Su llamado se produce en medio de una emergencia que ha afectado a buena parte del territorio nacional y que golpeó especialmente a departamentos como Risaralda y Chocó.

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El terremoto se registró a las 7:34 de la mañana del lunes y fue percibido durante casi dos minutos en diferentes regiones del país. El movimiento telúrico provocó daños en viviendas, edificios, centros de salud, instituciones educativas, vías y otros puntos de infraestructura.

El Cucho Hernández se unió a las donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó y Pereira - crédito Real Betis/EFE

De acuerdo con el balance nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 15 departamentos y 426 municipios han resultado afectados, mientras que el número de familias afectadas asciende a 44.936. En total, se estima que 102.105 personas han sufrido las consecuencias de la emergencia.

La dimensión de la tragedia también se refleja en el número de víctimas. El reporte registra 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas, mientras que 348 personas han sido rescatadas durante las labores adelantadas después del terremoto. Medicina Legal, por su parte, ya ha identificado 228 de las víctimas mortales.

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En materia de vivienda, el terremoto dejó 65.841 casas averiadas y 10.677 destruidas, además de 127 edificios que colapsaron. Estas cifras explican parte de las necesidades que enfrentan miles de familias, que requieren asistencia mientras se evalúa la situación de las estructuras afectadas.

La infraestructura pública también sufrió daños. El balance reporta afectaciones en 236 centros de salud, 2.136 centros educativos y 1.168 centros comunitarios. A esto se suman 198 vías afectadas, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares y 12 puentes peatonales con algún tipo de daño.

La invitación de Cucho Hernández y Nelson Deosa

En medio de este panorama, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández decidió utilizar sus plataformas digitales para promover las donaciones. El jugador, que actualmente milita en el Betis, ha compartido diferentes mecanismos para que las personas puedan realizar aportes desde Colombia y otros países.

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Hernández apareció además junto a Nelson Deossa en las redes sociales del club español para enviar un mensaje dirigido a los colombianos y a quienes quieran contribuir con la emergencia.

“Queremos invitarlos a que nos ayuden en estos tiempos tan difíciles para nuestro pueblo colombiano. Vamos a estar subiendo a nuestras redes e historias de Instagram los sitios donde puedan ayudarnos, para poder hacer menos difícil esta situación para todas las personas que están pasando esta catástrofe”, manifestaron los futbolistas.

Así se puede donar a las víctimas del terremoto en Risaralda - Departamento de Risaralda

¿Cómo se puede donar para las víctimas del terremoto en Risaralda?

Una de las campañas que difundió el ‘Cucho’ corresponde a la Gobernación de Risaralda. El departamento habilitó una cuenta de ahorros en Davivienda para recibir donaciones destinadas a los damnificados. El número divulgado es 127500162350.

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En el caso de Risaralda, la invitación también busca que la ciudadanía pueda contribuir de acuerdo con sus posibilidades, teniendo en cuenta que el departamento enfrenta afectaciones en viviendas y en otros sectores como consecuencia del sismo. La Gobernación habilitó este mecanismo para centralizar los aportes y destinarlos a la atención de las familias damnificadas, por lo que quienes quieran sumarse a la jornada de solidaridad pueden hacerlo mediante esta alternativa.

Así se puede donar a las víctimas del terremoto en Chocó - crédito Fundación John Arias

¿Cómo se puede donar a las víctimas del terremoto en Chocó?

El delantero también compartió información de la campaña “El Chocó nos necesita”, que busca recolectar recursos para las familias afectadas en ese departamento. Para las personas que quieran aportar desde Colombia se habilitó la cuenta de ahorros de Bancolombia 09800005548.

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La iniciativa está respaldada por la Fundación Jhon Arias, que también habilitó una alternativa para quienes quieran colaborar desde Brasil a través de Pix, utilizando el correo electrónico Alguilarayala.ya@gmail.com.