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Tottenham analiza a Daniel Muñoz para reforzar su defensa, mientras Everton acelera y el Crystal Palace define su postura

El lateral de la selección Colombia fue evaluado por el club londinense al inicio del mercado y su nombre permanece entre las alternativas para reforzar esa posición. Everton también sigue sus pasos

Daniel Muñoz
Daniel Muñoz es una de las alternativas que Tottenham considera para reforzar su lateral derecho - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters
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Daniel Muñoz aparece entre las opciones que analiza el Tottenham Hotspur para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada. El lateral derecho de la Selección Colombia fue considerado por el club londinense al comienzo del mercado de fichajes y su nombre vuelve a tomar fuerza mientras el equipo estudia alternativas para esa posición.

El interés del Tottenham fue revelado por el periodista deportivo inglés Ben Jacobs, quien explicó en el podcast Last Word on Spurs que el colombiano está entre los jugadores evaluados por el conjunto inglés. La posibilidad todavía no se convierte en una negociación confirmada, pero el nombre del futbolista permanece sobre la mesa.

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El colombiano viene de disputar 44 partidos con el Crystal Palace durante la temporada 2025/2026 -crédito Ed Zurga/AP Foto
El colombiano viene de disputar 44 partidos con el Crystal Palace durante la temporada 2025/2026 -crédito Ed Zurga/AP Foto

“Puede que el Tottenham esté buscando un lateral derecho, o quizás un lateral que pueda jugar tanto por las bandas. Y Daniel Muñoz es un jugador del que hablaron al principio del mercado de fichajes”, dijo Ben Jacobs en el podcast.

La situación podría tomar velocidad debido a que otro equipo de la Premier League también tiene al antioqueño entre sus alternativas. Se trata del Everton, que busca reforzar su defensa y identificó a Muñoz como uno de los nombres que interesan para el puesto de lateral derecho. “Así que veremos si eso se desarrolla. Tendrán que ser relativamente rápidos porque es el Everton quien está en conversaciones actualmente.”

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De acuerdo con información de Sky Sports, el conjunto dirigido por David Moyes contempla al colombiano entre sus posibilidades. El periodista Dharmesh Sheth señaló que “David Moyes quiere a un lateral derecho y Muñoz es una de las opciones que más le interesa”. La aparición del Everton pone presión sobre el escenario del Tottenham, especialmente si el club londinense pretende avanzar por el jugador que ya había evaluado semanas atrás. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una decisión definitiva sobre una eventual transferencia.

Daniel Muñoz
Daniel Muñoz ahora interesaría al Everton de Inglaterra, que no tiene un colombiano en sus filas desde Yerry Mina en 2023 - crédito @skysports_sheth/X

Muñoz todavía tiene contrato con el Crystal Palace por dos años. Además, los Eagles cuentan con una opción para extender el vínculo durante una temporada adicional. Por eso, cualquier movimiento dependerá tanto del interés de los clubes como de la postura que adopte el equipo inglés. El Palace también está realizando movimientos en esa posición. Actualmente negocia el fichaje de Anan Khalaili, procedente del Union Saint-Gilloise, con la intención de que compita por el puesto de lateral derecho. La llegada del jugador podría influir en la situación del colombiano dentro de la plantilla.

Los números de Muñoz ayudan a explicar por qué despertó el interés de otros equipos de Inglaterra. Durante la temporada 2025/2026 disputó 44 partidos entre Premier League, UEFA Conference League y Carabao Cup. En esos encuentros consiguió cinco goles y cuatro asistencias. Su producción ofensiva es uno de los rasgos más destacados de su juego. El antioqueño puede desempeñarse como lateral derecho o carrilero y tiene una marcada vocación para incorporarse al ataque, aparecer como sorpresa en el área rival y mantener un alto ritmo de esfuerzo durante los partidos.

Con el Crystal Palace, además, consiguió algunos de los títulos más importantes de su carrera. Fue campeón de la Conference League, la FA Cup y la Community Shield, en un equipo que durante años tuvo entre sus principales objetivos mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.

Muñoz celebró con el Crystal Palace los títulos de la Conference League, la FA Cup y la Community Shield -crédito Ricardo Mazalan/AP Foto
Muñoz celebró con el Crystal Palace los títulos de la Conference League, la FA Cup y la Community Shield -crédito Ricardo Mazalan/AP Foto

Ese rendimiento también se trasladó a la Selección Colombia. Durante la Copa del Mundo marcó dos goles, contra Uzbekistán y República Democrática del Congo, en la fase de grupos. Su participación volvió a destacar su capacidad para repetir esfuerzos y ejercer presión, características que pueden resultar atractivas para equipos que buscan asumir la iniciativa. A pesar de su buen momento, todavía no está definido qué ocurrirá con el jugador. El Palace afronta una etapa de transición bajo la dirección del nuevo entrenador, Pierre Sage, y no existe certeza sobre si el club está dispuesto a permitir la salida de Muñoz.

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