“La probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”: el director de la Ungrd advirtió que avanza el tiempo clave para los rescates tras el sismo

El director de la Ungrd aseguró que continuarán las labores de búsqueda y rescate para hallar personas vivas o para recuperar cuerpos - crédito Sergio Acero/Reuters

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), David Santiago Tamayo Roldán, indicó que la entidad, los organismos de búsqueda y rescate y los voluntarios continúan buscando a las personas desaparecidas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con el funcionario, el trabajo de búsqueda y rescate se está adelantando en espacios confinados y se cuenta con el apoyo de los grupos internacionales certificados que han llegado a terreno, los cuales ya están dispersos en los territorios más afectados por el sismo.

Sin embargo, con más de 84 horas transcurridas desde que se presentó el movimiento telúrico, van disminuyendo las probabilidades de encontrar personas vivas bajo los escombros de las edificaciones que colapsaron, pero todavía hay 379 personas desaparecidas, según el reporte de la Ungrd más actualizado (13 de agosto, 5:00 p.m.).

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Sin embargo, el director de la entidad aseguró que no se escatimarán esfuerzos en la búsqueda y el rescate de las víctimas. La prioridad es hallar a la mayor cantidad de personas con vida posible, pero también recuperar los cuerpos de los fallecidos, para que se pueda hacer la respectiva entrega digna a los familiares que los esperan.

Hay 379 personas desaparecidas en Colombia como consecuencia del terremoto - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa

“Lamentablemente, estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar todas esas personas que están reportadas como desaparecidas y no descansar hasta que no demos un parte de encontrar a esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos si están dentro de los escombros”, precisó el funcionario.

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Chocó: el departamento donde ya no se reportan desaparecidos

De los departamentos afectados por el sismo, solo uno ya no reporta desaparecidos: el Chocó, en donde fue el epicentro del terremoto. El 12 de agosto, dos días después de la tragedia, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi confirmó el cierre de la fase de búsqueda en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló para hacer frente a la situación.

Los organismos de socorro lograron encontrar a una familia de cuatro integrantes que había sido reportada como desaparecida y, tras hallarla, se oficializó la culminación de la fase de búsqueda y rescate, al no tener ninguna otra persona desaparecida.

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“En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, detalló la funcionaria en una publicación en su cuenta de X.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó sobre el cierre de la fase de búsqueda en el PMU - crédito @NubiaCarolinaCC/X

En otra publicación, Nubia Carolina Córdoba informó que desde la Gobernación de Chocó se solicitó que todas las capacidades que estaban en el departamento sean redirigidas a otras zonas afectadas por el sismo en donde todavía se requiere de la labor de los rescatistas para encontrar a los desaparecidos.

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Asimismo, agradeció a las personas que contribuyeron en la búsqueda de los ciudadanos que quedaron bajo los escombros.

“No hay palabras para agradecer a los hombres, mujeres y caninos rescatistas que han estado incansablemente con nosotros en la tarea de salvar vidas. A todo nuestro puesto de mando unificado agradecemos todas estas horas de trabajo. La tarea continúa”, expresó la gobernadora.

La gobernadora de Nubia Carolina Córdoba-Curi agradeció a los rescatistas por la labor de búsqueda de desaparecidos que efectuaron en Chocó - crédito @NubiaCarolinaCC/X

En el reporte más actualizado que publicó sobre el impacto de la tragedia en Chocó, se indica que hay miles de personas afectadas y más de 10 muertos:

Personas fallecidas: 13

Heridos: 182

Desaparecidos: 0

Familias damnificadas: 8.056

Familias afectadas: 4.027

Personas damnificadas: 21.216

Personas afectadas: 24.662

Municipios afectados: 29

Viviendas destruidas: 1.144

Viviendas averiadas: 8.868

Puentes vehiculares afectados: 7