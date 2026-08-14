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Este es el balance del resatablecimiento de servicios públicos en las zonas afectadas por el terremoto: persisten daños estructurales

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Caldas, Risaralda y Chocó presenta daños en materia de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo

En agosto, los precios de bolsa superaron los 2.200 pesos pese a un precio promedio de generación de 251 pesos - crédito Superintendencia de Servicios Públicos
Cuando se registró el terremoto, más de 1,5 millones de usuarios se quedaron sin servicio en el Sistema Interconectado Nacional - crédito Superintendencia de Servicios Públicos
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) dio a conocer el estado en el que se encuentra la prestación de servicios públicos en las zonas del país que resultaron afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 y cuya magnitud fue de 7,4.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, hay importantes afectaciones en los municipios de Caldas, Risaralda y Chocó en materia de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Según la entidad, presenta daños estructurales en plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento. De igual manera, existen retrasos en rutas de recolección.

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El panorama del acueducto, alcantarillado y aseo

Un total de 11 prestadores del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo que están ubicados en Valle del Cauca (Alcalá, Cali y Yotoco), Caldas (Pácora y Viterbo), Chocó (El Carmen de Atrato y Tadó) y Risaralda (Guática, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas) reportaron problemas operativos y de daños en su infraestructura como consecuencia del temblor.

En municipios como Pácora, Guática, El Carmen de Atrato, Santa Rosa de Cabal y Alcalá, el servicio de acueducto y alcantarillado presenta daños estructurales y de conducción en bocatomas, desarenadores, plantas de tratamiento (Ptap) y tanques de almacenamiento.

crédito Eaab
En Pácora, Guática, El Carmen de Atrato, Santa Rosa de Cabal y Alcalá, el servicio de acueducto y alcantarillado presenta daños estructurales - crédito Eaab

Por su parte, en Cali, Tadó, Yotoco y Dosquebradas, el servicio de aseo documenta demoras en rutas de recolección y restricciones en sitios de disposición final por el bloqueo de vías con escombros y deslizamientos. Además, colapsó la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de la Asociación de Recicladores de la Comuna 20 de Cali.

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“Desde el inicio de la emergencia, los operadores han garantizado la atención continua participando activamente en los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y adaptando la reubicación de sedes operativas en los casos necesarios”, detalló la entidad.

Así va el restablecimiento del servicio de energía

Por otro lado, los operadores de red (OR) han logrado avanzar en el restablecimiento del servicio de energía en los departamentos que sufrieron mayores daños. También han podido activar sus planes de gestión de riesgos.

La superintendencia indicó que, antes del fuerte evento sísmico, el Sistema Interconectado Nacional registraba una demanda cercana a 9.400 megavatios (MW). No obstante, después de que se registrara el movimiento telúrico, se documentó una reducción temporal de la demanda de 18% (aproximadamente, 1.700 MW), pero se ha ido recuperando.

Hay tres zonas del Chocó que actualmente no están interconectadas y que presentan afectaciones en las plantas de generación - crédito Jair Coll/Reuters
Hay tres zonas del Chocó que actualmente no están interconectadas y que presentan afectaciones en las plantas de generación - crédito Jair Coll/Reuters

Cuando se registró el terremoto, más de 1,5 millones de usuarios se quedaron sin servicio en el Sistema Interconectado Nacional, pero esa cifra ha ido disminuyendo paulatinamente y, a corte del 13 de agosto, el número de usuarios sin interconexión cayó a 75.000. En ese sentido, se logró restablecer el servicio para 1,45 millones de personas (más del 95%).

Ahora bien, la Superservicios advirtió que las principales afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica se concentran en las redes de distribución local (SDL) y en algunos activos del Sistema de Transmisión Regional (STR). Los departamentos que presentan estos problemas son Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Nariño.

El caso de mayor atención es el Chocó (OR Dispac), cuyo sistema opera de manera radial por la indisponibilidad de la línea Cértegui 115 kv, lo que reduce su capacidad de respuesta ante nuevas contingencias”, precisó.

Hay tres zonas del Chocó que actualmente no están interconectadas y que presentan afectaciones en las plantas de generación:

  • La localidad Santa Genoveva de Docordó del municipio Litoral del San Juan
  • La localidad Juntas de Tamaná, del municipio de Nóvita
  • La localidad Mochado, del municipio Bajo Baudó
La Superservicios informó que la demanda del servicio de energía se ha ido recuperando paulatinamente en las zonas afectadas por el terremoto - crédito @Superservicios/X
La Superservicios informó que la demanda del servicio de energía se ha ido recuperando paulatinamente en las zonas afectadas por el terremoto - crédito @Superservicios/X

Ante este panorama, la superintendencia estructuró un plan de seguimiento a los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) y ha estado participando en mesas de trabajo permanentes para el reporte e Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Además, realizó una reunión extraordinaria con los operadores de red para evaluar el estado de la infraestructura y pidió a los prestadores información sobre la evolución de la situación.

Vale resaltar que la ejecución de las labores de restablecimiento corresponde a los operadores de red y prestadores, que mantienen desplegado su personal en terreno y han activado apoyos mutuos entre empresas”, detalló.

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