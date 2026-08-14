Diplomáticos piden explicaciones a la Cancillería por posible cierre de embajadas y consulados

Unidiplo solicitó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, para abordar los cambios previstos en el servicio exterior -crédito Luisa González/REUTERS

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La posible reducción de sedes diplomáticas y consulares en el exterior llevó a los funcionarios de carrera a pedir explicaciones directas a la Cancillería. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) solicitó una reunión con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, para conocer los criterios que orientarán las decisiones anunciadas y sus efectos sobre el servicio exterior.

La organización sindical, que reúne a más de 250 diplomáticos de carrera, planteó que el encuentro permita revisar los estudios y mecanismos previstos por la administración para modificar la presencia de Colombia en otros países. Entre los asuntos que busca discutir están las evaluaciones técnicas, financieras y de cobertura geopolítica que respaldarían el eventual cierre de embajadas y consulados. La petición fue presentada el 12 de agosto.

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En el documento, Unidiplo manifestó su disposición para trabajar con la administración y aportar la experiencia acumulada por los funcionarios que integran la carrera diplomática y consular.

Posesión de Omar Bula Escobar como canciller de Colombia -crédito @omarbula/X

El sindicato considera que esa experiencia puede contribuir a las decisiones relacionadas con la política exterior. También destacó la importancia de mantener criterios de mérito y profesionalización en el servicio público, principios que, según la organización, fueron expresados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el impacto que tendría una eventual reducción de oficinas colombianas en el extranjero. Para Unidiplo, las decisiones podrían tener consecuencias tanto para los funcionarios destinados en esas misiones como para los ciudadanos que dependen de sus servicios. La organización señaló que los cambios deben considerar la atención de trámites y servicios consulares para los colombianos que viven fuera del país. Por eso, pidió conocer los mecanismos que se utilizarían para acompañar a los servidores que eventualmente resulten afectados por la reestructuración.

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En su comunicación, el gremio insistió además en que cualquier modificación de la red diplomática debe apoyarse en análisis rigurosos. La intención, explicó, es evitar reprocesos y sobrecostos, al tiempo que se protege la calidad del servicio exterior y el bienestar de los funcionarios involucrados.

El posible cierre de embajadas y consulados genera inquietudes sobre la atención de los colombianos residentes en el exterior -crédito Europa Press

La discusión también está relacionada con el uso de los recursos públicos. Unidiplo señaló que una eventual optimización debe responder a criterios técnicos y prácticos que permitan preservar la eficacia de la gestión diplomática. Para la organización, revisar la estructura del servicio exterior requiere evaluar las consecuencias de cada decisión antes de ejecutarla, así como sus efectos sobre los servidores públicos.

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El sindicato planteó que el diálogo entre la administración y los funcionarios de carrera puede servir para anticipar dificultades y encontrar alternativas. En ese sentido, ofreció su conocimiento y memoria institucional como insumos para la revisión de las medidas que se adopten.

La solicitud de reunión busca establecer desde el comienzo de la nueva administración un canal de comunicación directo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos de carrera. Unidiplo manifestó que ese espacio debería permitir intercambiar información sobre los planes, aclarar inquietudes y conocer los criterios que definirán el futuro de las sedes, embajadas y consulados que puedan verse afectados por las medidas previstas.

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Unidiplo pidió conocer los estudios técnicos y financieros que sustentan las decisiones sobre la red diplomática colombiana -crédito Ken Cedeno/ REUTERS

La organización considera que una comunicación oportuna puede facilitar la adopción de decisiones que respondan a las necesidades institucionales y del país. Por ello, dejó abierta su disposición para mantener un diálogo permanente con el despacho ministerial y participar en las discusiones.

Hasta el momento, la solicitud presentada por Unidiplo plantea la necesidad de una reunión con el canciller para revisar estos asuntos. El sindicato quedó a la espera de que la Cancillería defina la fecha del encuentro y los mecanismos mediante los cuales se abordarán las inquietudes de los funcionarios de carrera.