Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Diplomáticos piden explicaciones a la Cancillería por posible cierre de embajadas y consulados

Unidiplo, sindicato que reúne a más de 250 funcionarios de carrera, solicitó una reunión con el canciller Omar Bula para conocer los criterios técnicos detrás de las medidas anunciadas

Unidiplo solicitó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, para abordar los cambios previstos en el servicio exterior -crédito Luisa González/REUTERS
Unidiplo solicitó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, para abordar los cambios previstos en el servicio exterior -crédito Luisa González/REUTERS
Guardar

La posible reducción de sedes diplomáticas y consulares en el exterior llevó a los funcionarios de carrera a pedir explicaciones directas a la Cancillería. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) solicitó una reunión con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, para conocer los criterios que orientarán las decisiones anunciadas y sus efectos sobre el servicio exterior.

La organización sindical, que reúne a más de 250 diplomáticos de carrera, planteó que el encuentro permita revisar los estudios y mecanismos previstos por la administración para modificar la presencia de Colombia en otros países. Entre los asuntos que busca discutir están las evaluaciones técnicas, financieras y de cobertura geopolítica que respaldarían el eventual cierre de embajadas y consulados. La petición fue presentada el 12 de agosto.

PUBLICIDAD

En el documento, Unidiplo manifestó su disposición para trabajar con la administración y aportar la experiencia acumulada por los funcionarios que integran la carrera diplomática y consular.

Posesión de Omar Bula Escobar como canciller de Colombia
Posesión de Omar Bula Escobar como canciller de Colombia -crédito @omarbula/X

El sindicato considera que esa experiencia puede contribuir a las decisiones relacionadas con la política exterior. También destacó la importancia de mantener criterios de mérito y profesionalización en el servicio público, principios que, según la organización, fueron expresados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el impacto que tendría una eventual reducción de oficinas colombianas en el extranjero. Para Unidiplo, las decisiones podrían tener consecuencias tanto para los funcionarios destinados en esas misiones como para los ciudadanos que dependen de sus servicios. La organización señaló que los cambios deben considerar la atención de trámites y servicios consulares para los colombianos que viven fuera del país. Por eso, pidió conocer los mecanismos que se utilizarían para acompañar a los servidores que eventualmente resulten afectados por la reestructuración.

PUBLICIDAD

En su comunicación, el gremio insistió además en que cualquier modificación de la red diplomática debe apoyarse en análisis rigurosos. La intención, explicó, es evitar reprocesos y sobrecostos, al tiempo que se protege la calidad del servicio exterior y el bienestar de los funcionarios involucrados.

El posible cierre de embajadas y consulados genera inquietudes sobre la atención de los colombianos residentes en el exterior -crédito Europa Press
El posible cierre de embajadas y consulados genera inquietudes sobre la atención de los colombianos residentes en el exterior -crédito Europa Press

La discusión también está relacionada con el uso de los recursos públicos. Unidiplo señaló que una eventual optimización debe responder a criterios técnicos y prácticos que permitan preservar la eficacia de la gestión diplomática. Para la organización, revisar la estructura del servicio exterior requiere evaluar las consecuencias de cada decisión antes de ejecutarla, así como sus efectos sobre los servidores públicos.

El sindicato planteó que el diálogo entre la administración y los funcionarios de carrera puede servir para anticipar dificultades y encontrar alternativas. En ese sentido, ofreció su conocimiento y memoria institucional como insumos para la revisión de las medidas que se adopten.

La solicitud de reunión busca establecer desde el comienzo de la nueva administración un canal de comunicación directo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos de carrera. Unidiplo manifestó que ese espacio debería permitir intercambiar información sobre los planes, aclarar inquietudes y conocer los criterios que definirán el futuro de las sedes, embajadas y consulados que puedan verse afectados por las medidas previstas.

Unidiplo pidió conocer los estudios técnicos y financieros que sustentan las decisiones sobre la red diplomática colombiana -crédito Ken Cedeno/ REUTERS
Unidiplo pidió conocer los estudios técnicos y financieros que sustentan las decisiones sobre la red diplomática colombiana -crédito Ken Cedeno/ REUTERS

La organización considera que una comunicación oportuna puede facilitar la adopción de decisiones que respondan a las necesidades institucionales y del país. Por ello, dejó abierta su disposición para mantener un diálogo permanente con el despacho ministerial y participar en las discusiones.

Hasta el momento, la solicitud presentada por Unidiplo plantea la necesidad de una reunión con el canciller para revisar estos asuntos. El sindicato quedó a la espera de que la Cancillería defina la fecha del encuentro y los mecanismos mediante los cuales se abordarán las inquietudes de los funcionarios de carrera.

Temas Relacionados

UnidiploOmar BulaAbelardo de la EspriellaCierre de EmbajadasSedes diplomáticasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Abelardo de la Espriella anunció los primeros detalles de la reconstrucción del país por la tragedia que ya deja 281 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Abelardo de la Espriella anunció los primeros detalles de la reconstrucción del país por la tragedia que ya deja 281 muertos

“La probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”: el director de la Ungrd advirtió que avanza el tiempo clave para los rescates tras el sismo

El funcionario David Santiago Tamayo Roldán aseguró que los organismos de búsqueda y rescate seguirán removiendo escombros para hallar a las ⁠379 personas que están desaparecidas

“La probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”: el director de la Ungrd advirtió que avanza el tiempo clave para los rescates tras el sismo

Cayeron 14 cabecillas de los más buscados de Sincelejo: quiénes son y en qué bandas criminales operaban

Se trata de una de las operaciones más contundentes, como parte de la estrategia de seguridad integral liderada por el mandatario municipal

Cayeron 14 cabecillas de los más buscados de Sincelejo: quiénes son y en qué bandas criminales operaban

Alcalde de El Litoral del San Juan reveló que el 80% de las viviendas son de madera y quedaron en ruina por el terremoto: hay 1.415 familias damnificadas

El mandatario dijo que la emergencia supera la capacidad local, con familias expuestas en estructuras inestables y una pobreza previa agravada en el municipio chocoano

Alcalde de El Litoral del San Juan reveló que el 80% de las viviendas son de madera y quedaron en ruina por el terremoto: hay 1.415 familias damnificadas

Bogotá apoyará la evaluación de daños en Chocó con 30 especialistas del IDU y Camacol y habilitó puntos de acopio para donaciones

Un equipo de 30 ingenieros y arquitectos de Bogotá viajó al occidente del país para inspeccionar y evaluar los daños en edificaciones tras el sismo del 10 de agosto de 2026

Bogotá apoyará la evaluación de daños en Chocó con 30 especialistas del IDU y Camacol y habilitó puntos de acopio para donaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Deportes

Tottenham analiza a Daniel Muñoz para reforzar su defensa, mientras Everton acelera y el Crystal Palace define su postura

Tottenham analiza a Daniel Muñoz para reforzar su defensa, mientras Everton acelera y el Crystal Palace define su postura

La Dimayor pasó de las críticas a los aplausos por aplazar el fútbol colombiano tras el terremoto: “Prioriza la empatía”

John Lucumi será el tercer colombiano en jugar para la Juventus de Italia: esta es su fecha de presentación

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, jugador de la selección, se unió a las donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia

James Rodríguez reapareció y a esto se dedica mientras encuentra equipo: dura realidad del colombiano