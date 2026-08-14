John Lucumi será el tercer colombiano en jugar para la Juventus de Italia: esta es su fecha de presentación

John Lucumi se convertirá en el tercer colombiano en jugar para la Juventus de Italia, después de que lo hicieran Juan David Cabal y Juan Guillermo Cuadrado - crédito EFE

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Jhon Lucumí, defensor central de la selección Colombia, está a punto de comenzar una nueva etapa en su carrera. El defensor colombiano será nuevo jugador de la Juventus de Italia y su llegada al equipo de Turín se hará oficial el próximo lunes 17 de agosto, fecha en la que, además de firmar su contrato, está prevista su presentación ante los medios y los aficionados del club.

La información fue entregada por la periodista Melisa Martínez, quien confirmó el acuerdo entre el futbolista y la institución italiana. “El lunes firmará su contrato y será presentado!!! Lucumí a la Juventus!!!”, escribió en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un mensaje de felicitación para el defensor, a quien calificó como uno de los mejores jugadores de la Tricolor.

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De esta manera, Lucumí dará el salto a uno de los clubes más importantes de Italia después de varias temporadas en el fútbol europeo. El colombiano llega procedente del Bologna, equipo con el que logró consolidarse en la Serie A y convertirse en una de las alternativas habituales de la Selección Colombia en la última etapa.

El anuncio de la periodista Melisa Martínez sobre la llegada de John Lucumi a la Juventus de Italia - crédito @MelisaMarArtuz/X

La operación entre Bologna y Juventus se habría cerrado por una cifra cercana a los 20 millones de euros, de acuerdo con la información que trascendió durante las negociaciones. El defensor había despertado el interés de diferentes equipos, pero finalmente será la Juventus la que se quede con sus servicios.

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Su llegada también tiene un significado especial para el fútbol colombiano, pues Lucumí se convertirá en el tercer jugador de este país en disputar partidos oficiales con el primer equipo de la Juventus. Antes estuvieron Juan Guillermo Cuadrado y Juan David Cabal.

Los colombianos que han pasado por Juventus

Juan Guillermo Cuadrado: jugó ocho temporadas con el club, entre 2015 y 2023. Disputó 314 partidos oficiales, marcó 26 goles y entregó 65 asistencias.

Juan David Cabal: llegó en 2024 procedente del Hellas Verona. Su etapa ha estado marcada por lesiones, entre ellas una rotura del ligamento cruzado, aunque también consiguió marcar goles importantes.

El caso de Cuadrado es, hasta ahora, el más destacado entre los colombianos que han vestido la camiseta del conjunto italiano. El antioqueño se convirtió en una pieza importante durante diferentes temporadas y tuvo participación con varios entrenadores, además de compartir vestuario con figuras como Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.

Durante sus ocho años en Turín, Cuadrado consiguió 11 títulos oficiales. Entre ellos estuvieron campeonatos de la Serie A, Copas Italia y Supercopas de Italia. Su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones fue determinante para mantenerse dentro de los planes del equipo.

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El periodista especializado en las novedades y actualidad de la Juventus dio a conocer la cifra exacta de lo que ganará la figura en defensa de la selección Colombia en el cuadro de Turín-crédito @romeoagresti/X

Los goles importantes de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus

También dejó algunos goles que quedaron en la memoria de los aficionados. Entre ellos están sus anotaciones en el Derby della Mole frente al Torino, el doblete contra el Inter de Milán en 2021 y el gol olímpico que consiguió ante el Genoa en diciembre de ese mismo año.

Cabal, por su parte, tuvo un comienzo diferente. El defensor llegó a Turín con la expectativa de convertirse en una alternativa para la defensa, pero una lesión de ligamento cruzado sufrida a finales de 2024 afectó su continuidad. Posteriormente también tuvo que afrontar problemas musculares que limitaron sus apariciones.

El primer equipo de John Lucumi en Europa fue el GENK de Bélgica - crédito GENK

A pesar de esas dificultades, Cabal consiguió protagonismo en algunos encuentros y llegó a marcar goles importantes. Su paso por el club, sin embargo, ha estado condicionado por la falta de continuidad.

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Ahora será Lucumí quien intente escribir su propia historia en la Juventus. El defensor llega con experiencia en la Serie A y después de consolidarse en Bologna, factores que fueron determinantes para despertar el interés del conjunto de Turín.

El próximo lunes será, por tanto, una fecha especial para el fútbol colombiano. Lucumí firmará su contrato y será presentado oficialmente como nuevo jugador de la Juventus, convirtiéndose en el tercer colombiano que tendrá la oportunidad de disputar partidos oficiales con uno de los clubes más reconocidos del fútbol italiano.