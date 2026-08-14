Tras el terremoto, el vicepresidente Restrepo advirtió que se perdieron miles de viviendas y llamó al sector privado a apoyar la reconstrucción

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, dijo que "hoy, prioritariamente, se necesita la ayuda de la nación" - crédito José Manuel Restrepo

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en medio de las consecuencias que vive el país por el terremoto del 10 de agosto de 2026, envió un mensaje al empresariado nacional. Desde Chocó, epicentro del sismo, el funcionario grabó en video su intervención para el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena y agradeció las donaciones para los afectados.

Restrepo dijo a los empresarios que el gobierno de Abelardo de la Espriella será “amigo de la iniciativa privada”, que buscará impulsar el crecimiento de la inversión privada con garantías, confianza y seguridad física y jurídica, y que mantendrá el llamado al sector productivo para apoyar la atención inmediata y la reconstrucción en las zonas golpeadas por el sismo.

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Restrepo se excusó por no asistir en forma presencial al evento y a la 82ª Asamblea General del gremio y explicó que cumple instrucciones directas del presidente y que se encuentra en Chocó al frente del recorrido por los municipios afectados.

“Estoy aquí en el departamento del Chocó. Estamos recorriendo prácticamente todos los municipios del departamento para conocer la realidad que están sufriendo”, afirmó. Añadió que las comunidades atraviesan un momento crítico y que algunas familias cambiaron radicalmente su forma de vida, mientras otras perdieron por completo sus viviendas y su patrimonio.

El recaudo de las empresas para donar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 supera los $30.000 millones - crédito Andi

Ayuda inmediata y cifras de las donaciones

El vicepresidente Restrepo centró una parte de su mensaje en las necesidades más urgentes y en el apoyo del sector privado. “Hoy, prioritariamente, se necesita la ayuda de la nación. Se necesitan también frazadas, se necesitan colchones, se necesita tener esa atención básica que necesita hoy la familia de estos pueblos afectados para poder subsistir, para poder sobrevivir”, señaló.

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Dijo que los recursos se destinan a kits de alimentación, frazadas, colchones y otros elementos básicos. También mencionó alimentos y bebidas para las familias que perdieron sus viviendas y sus medios de subsistencia.

“Su generosidad va a permitir mitigar parte de este dolor y sufrimiento. El hecho de haber recolectado cerca de $10.000 millones hasta el momento en que yo conocí, es un acto de generosidad y solidaridad”, dijo Restrepo al agradecer la suma a donar.

Reconstrucción ante la pérdida de decenas de miles de viviendas

José Manuel Restrepo advirtió que la emergencia humanitaria es solo la primera etapa. “Vamos a necesitar, además, todos sus impulsos, todos sus esfuerzos, porque superado este primer momento viene la fase de reconstrucción, y esta fase es compleja, porque fueron decenas de miles de casas las que se perdieron”, afirmó.

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 ya deja más de 260 muertos- crédito Colprensa/Xinhua News/Europa Press

Añadió que no solo se perdieron viviendas. Señaló que hay familias que se quedaron sin hogar y otras sin sus comercios, que en muchos casos eran su única fuente de ingresos.

También sostuvo que la tragedia dejó al descubierto la capacidad de reacción solidaria del país. “Muestra también la solidaridad que siempre ha tenido Colombia, sin distingo de colores, de facciones, de ideologías, en momentos difíciles como el que hoy vive el país”, expresó.

Cuatro frentes de la respuesta empresarial

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó que el sector empresarial trabaja en varios frentes para responder a la situación:

Emergencia humanitaria, con provisión de alimentos y bebidas mediante una alianza con bancos de alimentos.

Suministro de medicamentos para hospitales y puestos de salud a través de un banco de medicamentos.

Creación de un banco de materiales de construcción para apoyar la fase posterior de reconstrucción.

Mac Master agregó que la Andi coordina estas acciones con distintas organizaciones para distribuir responsabilidades. El objetivo, según expuso, es asegurar trazabilidad y uso efectivo de los recursos.

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Dentro de las entidades con las que avanzan conversaciones mencionó a la Fundación Mario Santo Domingo y al equipo que trabaja alrededor del despacho de la primera dama. El dirigente empresarial resumió que la respuesta busca cubrir la urgencia inmediata y preparar el siguiente paso en las zonas afectadas.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, inauguró el Congreso Empresarial Colombiano y dijo que "renemos que demostrar que cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar" - crédito Andi

Mensaje del Gobierno al sector privado

Restrepo sostuvo que el Gobierno es “amigo de la iniciativa privada”. También afirmó que “cree en la necesidad de que la inversión privada tiene que crecer”. El vicepresidente dijo que para lograrlo se deben ofrecer garantías, confianza y seguridad física y jurídica a los empresarios. Sumó a eso la necesidad de promover “más empresarialidad” y de abrir espacio para nuevas inversiones en los próximos cuatro años.

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Restrepo enumeró los sectores que, a su juicio, deben impulsar la economía:

Agroindustria.

Industria.

Servicios basados en conocimiento.

Energía.

Turismo sostenible.

Infraestructura.

Minería.

Hidrocarburos.

Construcción.

“Que haya posibilidades para crecer más, para desarrollar sectores estratégicos como el sector agroindustrial, la industria, los servicios basados en conocimiento, la energía, el turismo sostenible, donde activemos de nuevo la infraestructura, la minería, los sectores de hidrocarburos, el sector de la construcción, entre otros”, expresó.

El vicepresidente cerró su intervención con un nuevo agradecimiento al empresariado. “Hoy de corazón quiero agradecerles y decirles que ese gesto muestra la resiliencia de Colombia, de su sector empresarial, pero muestra la solidaridad que siempre ha tenido Colombia sin distingo de colores, de partidos, de ideologías en momentos difíciles como este que hoy vive”, afirmó.

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El mensaje final dejó planteado un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el sector productivo. La apuesta oficial, según expuso el vicepresidente, es atender la emergencia y sostener después un esfuerzo compartido para la recuperación del país.