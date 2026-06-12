Colombia

Tras la salida del general Erick Rodríguez, habrían trasladado al Catatumbo a su hermano, el teniente coronel Sergio Rodríguez

El presunto cambio fue noticiado por el veterano del Ejército Jorge Castillo a través de la red social X, donde cuestionó el movimiento y lo calificó como una decisión arbitraria

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El Ministerio de Defensa confirmó el retiro del general Erick Rodríguez del servicio activo del Ejército Nacional tras más de 35 años de carrera militar - crédito Fuerzas Militares
El traslado del teniente coronel Sergio Rodríguez al Catatumbo, conocido el 12 de junio tras una publicación en X, ha generado debate en redes sociales por su contexto posterior a la salida de su hermano, el general Erick Rodríguez - crédito Fuerzas Militares

El teniente coronel Sergio Rodríguez, hermano del general Erick Rodríguez, habría sido trasladado al Catatumbo, una de las zonas más complejas en materia de orden público del país, en una decisión conocida el 12 de junio tras una publicación en la red social X del veterano del Ejército Jorge Castillo, quien dio a conocer la información y la calificó como “arbitraria”.

En su mensaje, Castillo afirmó: “No les bastó con sacar a nuestro General Erick Rodríguez Aparicio. Ahora van contra el hermano Teniente Coronel Sergio Rodríguez, trasladándolo de forma arbitraria al Catatumbo sin ninguna explicación”.

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Añadió que, según su interpretación, “esta es la misma estrategia de siempre: debilitar a los mejores oficiales, castigar la lealtad y perseguir a quienes representan dignidad y profesionalismo en la Fuerza Pública”, y cerró su publicación con un llamado político: “¡La Patria no se rinde!”.

Veterano del Ejército Nacional dio a conocer el traslado del teniente coronel Sergio Rodríguez al Catatumbo y cuestionó la decisión, - crédito Jorge Castillo/X
Veterano del Ejército Nacional dio a conocer el traslado del teniente coronel Sergio Rodríguez al Catatumbo y cuestionó la decisión, - crédito Jorge Castillo/X

Posteriormente, un usuario de la red social X también se refirió al hecho, señalando: “Tras la expulsión por parte del gobierno Petro al Mayor General Erick Rodríguez del Ejército Nacional, ahora su hermano el Teniente Coronel Sergio Rodríguez, fue trasladado hacia El Catatumbo, zona de extremo conflicto”.

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En su mensaje añadió: “Es una persecución infame en contra de él y su familia por alzar la voz denunciando el robispicio electoral que pretende cometer las Farc y Ejército de Liberación Nacional en favorabilidad de Iván Cepeda, candidato de extrema izquierda”.

Salida del general Erick Rodríguez tras más de 35 años de servicio

El hecho se conoce pocos días después de la salida del servicio activo del general Erick Rodríguez, oficializada el 9 de junio tras más de 35 años de carrera en el Ejército Nacional.

Según la información conocida, su retiro fue comunicado mediante una carta dirigida a altos mandos militares, en la que agradeció su trayectoria en la institución y su paso por distintas unidades operativas y cargos de alto nivel.

Usuario de X se refirió al traslado del teniente coronel Sergio Rodríguez, hermano del general Erick Rodríguez, al Catatumbo, y lo relacionó con el contexto posterior a la salida del alto oficial del Ejército - crédito Santiago Alvarán/X
Usuario de X se refirió al traslado del teniente coronel Sergio Rodríguez, hermano del general Erick Rodríguez, al Catatumbo, y lo relacionó con el contexto posterior a la salida del alto oficial del Ejército - crédito Santiago Alvarán/X

El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, ha rechazado que la salida del general esté relacionada con represalias. Según lo señalado a Caracol Radio, las decisiones de retiro, traslado y nombramiento dentro de la Fuerza Pública responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios administrativos internos.

El ministro también ha reiterado que los integrantes de la Fuerza Pública tienen el deber constitucional de denunciar amenazas, delitos o riesgos, y que cuentan con respaldo institucional para actuar dentro del marco de la ley.

El contexto del caso incluye además alertas previas sobre seguridad en zonas rurales. Antes de su retiro, el general Erick Rodríguez había participado en un consejo de seguridad en el Meta, donde expuso reportes de inteligencia sobre presiones ejercidas por estructuras armadas ilegales en comunidades rurales.

De acuerdo con esos informes, disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá habrían implementado mecanismos de control social en distintas zonas, incluyendo carnetización de comunidades, restricciones a la movilidad y presiones para influir en procesos electorales en territorios con presencia armada.

General Erik Rodríguez | Crédito: Ejército Nacional
El general Erick Rodríguez oficializó su retiro del servicio activo el 9 de junio tras más de 35 años en el Ejército Nacional, en medio de decisiones administrativas dentro de la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional

También se han citado documentos de inteligencia que describen dinámicas de organización comunitaria impuestas en regiones como Caquetá, con esquemas de control territorial y regulación interna por parte de estructuras ilegales.

Advertencias de la Defensoría del Pueblo en Meta, Guaviare y Caquetá

La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 013-25, ya había advertido sobre riesgos persistentes en departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá, en medio de disputas entre grupos armados ilegales y afectaciones a comunidades campesinas.

El general Erick Rodríguez, oriundo de Bucaramanga, acumuló más de 35 años de servicio en el Ejército Nacional, desempeñándose en cargos como comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, comandante de la Primera División, jefe de Operaciones y subjefe de Estado Mayor Conjunto.

Su formación incluye estudios en la Escuela Militar de Cadetes, la Universidad Militar Nueva Granada, la Escuela Superior de Guerra y el King’s College London.

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