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Petro señaló a alias Papá Pitufo de frenar la reforma de salud del Fomag: “Marín hizo acuerdo político con el próximo presidente”

Tras conocerse los resultados de la auditoría de la Superintendencia de Salud, el mandatario afirmó que intermediarios privados mantuvieron el control del sistema de salud del magisterio de la mano del ‘zar del contrabando’

Daniel Quintero advirtió sobre incumplimiento de órdenes y aumento de quejas contra el Fomag - crédito @QuinteroCalle/X
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El presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados de la auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y aseguró que la red de corrupción vinculada a Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo o el ‘zar del contrabando’, impidió la aplicación del nuevo modelo de atención médica para los docentes en el país.

El pronunciamiento del mandatario se produjo tras la presentación del informe del superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, en el que se revelaron 34 hallazgos administrativos, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales por irregularidades financieras y barreras en la prestación de los servicios de salud a los maestros.

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Frente a las revelaciones del organismo de control, el presidente Gustavo Petro afirmó desde su cuenta en la red social X que la intermediación privada impidió las transformaciones planeadas para la entidad.

“La reforma de la salud nunca la llevaron a cabo en el Fomag, porque la banda de Marín volvió a meter intermediarios particulares en la salud de los maestros que un sector del magisterio también protege”, escribió el mandatario.

Gustavo Petro con gafas y traje, dibujo en escala de grises de alias Papá Pitufo, y billetes de 100 mil pesos colombianos con pintura neón.
Gustavo Petro aseguró que una red de corrupción vinculada a alias Papá Pitufo impidió la implementación del nuevo modelo de atención médica para los docentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que estos sectores privados desviaron recursos públicos hacia centros asistenciales específicos y señaló compromisos de orden político con miras a las próximas elecciones.

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El presidente agregó sobre su denuncia: “Estos intermediarios se roban billones de la salud de los maestros, llevándolos a clínicas particulares que se han convertido en monopolios en la atención. El software de repartición de citas quedó en manos de los mismos particulares y no se corrigió“.

“La banda de Marín hizo acuerdo político con el próximo presidente que espero rompa”, señaló Gustavo Petro al referirse al mandatario electo Abelardo de la Espriella, que tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026.

Gustavo Petro reaccionó a la auditoría de la Superintendencia de Salud al Fomag y aseguró que una red de corrupción vinculada a alias Papá Pitufo impidió la implementación del nuevo modelo de atención médica para los docentes - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro reaccionó a la auditoría de la Superintendencia de Salud al Fomag y aseguró que una red de corrupción vinculada a alias Papá Pitufo impidió la implementación del nuevo modelo de atención médica para los docentes - crédito @petrogustavo/X

Superintendente de Salud reveló un deterioro patrimonial superior a $1 billón en el sistema

Por su parte, el superintendente Daniel Quintero Calle comunicó los resultados de la inspección técnica realizada al sistema de atención del magisterio, señalando que la entidad presenta un deterioro patrimonial que alcanzó los $1.19 billones y cuentas por pagar por $2.3 billones.

“No se cumplieron las órdenes del presidente y hay indicios de corrupción que han sido puestos en manos de las autoridades”, declaró el superintendente Daniel Quintero Calle al presentar los resultados de la fiscalización.

El informe de la Superintendencia detalló que entre enero y abril de 2026 se registraron 17.000 solicitudes y quejas por fallas en el servicio, proyectando que las acciones de tutela presentadas por los docentes podrían llegar a 9.000 al cierre del año.

“El 96% de las quejas están asociadas a barreras de entrada, a cosas que no está haciendo bien el Fomag, no los médicos, sino el Fomag como intermediario”, explicó Daniel Quintero.

Daniel Quintero denunció crisis y desorden en el Fomag tras auditoría de la Superintendencia de Salud - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero denunció crisis y desorden en el Fomag tras auditoría de la Superintendencia de Salud - crédito @QuinteroCalle/X

Entre las irregularidades halladas en la auditoría, la Superintendencia identificó $19.890 millones en anticipos sin soporte documental y desembolsos por $475 millones para cubrir gastos de pasajes y viajes sin justificación médica o administrativa.

“No tienen ningún soporte sobre por qué terminó el Fomag pagando viajes por todo el país”, puntualizó Daniel Quintero sobre los giros efectuados desde las cuentas del fondo de maestros.

La auditoría sacó a la luz fallas en el desarrollo del software institucional Horus, cuyo contrato pasó de un valor inicial de $4.800 millones a un desembolso final de $45.000 millones de pesos sin que el sistema entrara en funcionamiento operativo.

Frente a esa situación, la Superintendencia de Salud confirmó que remitirá la totalidad de los hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que se establezcan las responsabilidades penales y fiscales correspondientes.

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