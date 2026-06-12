Petro defendió la cooperación con Trump contra el narcotráfico: “Me siento orgulloso de los resultados que hemos logrado juntos”

Gustavo Petro defendió en The Washington Post la cooperación entre Colombia y Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico - crédito Europa Press

A poco más de dos meses de dejar la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro defendió en una columna publicada en The Washington Post la cooperación con el mandatario Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico, una apuesta con la que buscó reivindicar el balance de seguridad de su gobierno y sostener que la alianza con Estados Unidos produjo resultados concretos pese a los choques políticos entre ambos presidentes.

Entre esos resultados, Petro afirmó en dicho medio que desde 2022 las autoridades colombianas han incautado cerca de 3.200 toneladas de cocaína y destruido alrededor de 19.000 laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes. También sostuvo que en 2025 se aprobaron cerca de 300 extradiciones hacia Estados Unidos y que durante su administración se realizaron más de 17.000 capturas vinculadas al narcotráfico.

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Según Petro, ha trabajado de manera coordinada con Washington para frenar el flujo de droga, desarticular redes criminales y sostener una estrategia de seguridad con impacto regional.

Petro afirmó que desde 2022 Colombia incautó cerca de 3.200 toneladas de cocaína y destruyó unos 19.000 laboratorios de droga - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En la columna, titulada Colombia is working with the U.S. for a safer hemisphere que en español traduce; Colombia trabaja con Estados Unidos por un hemisferio más seguro, el mandatario escribió: “A medida que mi mandato como presidente de Colombia se acerca a su fin, agradezco al presidente Trump por su colaboración y me siento orgulloso de los resultados que hemos logrado juntos”.

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Petro situó el origen de esa coordinación en la reunión que sostuvo con Trump en febrero en la Casa Blanca. Según escribió el mandatario, “tras la reunión salimos del Despacho Oval con un objetivo común: detener el flujo letal del narcotráfico y la violencia criminal transnacional que azota a nuestras dos grandes naciones”.

El presidente también sostuvo que Colombia respondió a prioridades planteadas por Washington en la lucha antidrogas. En ese entorno, afirmó que la inteligencia colombiana fue clave para operaciones de interdicción desarrolladas por Estados Unidos.

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Para respaldar esa afirmación, citó al congresista demócrata Gregory Meeks, que, según el texto de Petro, aseguró que buena parte de la información utilizada por la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur para interceptar cargamentos de droga fue suministrada por Colombia.

Petro resumió esa idea con una frase incluida en su columna en The Washington Post: “Estas cifras son el resultado directo de la cooperación colombiana con las prioridades de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas”.

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Petro vinculó la política de Paz Total con la lucha contra el crimen y afirmó que en 2026 se intensificaron las operaciones contra el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

El mandatario también insistió en que el efecto de esa ofensiva no debía medirse solo en estadísticas. Según escribió, detrás de cada incautación hay familias protegidas, vidas salvadas y comunidades menos expuestas a la violencia asociada al narcotráfico.

En el frente judicial, Petro afirmó que durante su gobierno se autorizaron cientos de extradiciones por delitos relacionados con el narcotráfico y que, desde 2022, además de las capturas, fueron neutralizados más de 14.000 objetivos de alto valor para las organizaciones criminales. Atribuyó esos resultados a la coordinación entre autoridades colombianas, agencias estadounidenses y Interpol.

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La reivindicación de esa cooperación apareció después de una relación marcada por fuertes desencuentros. El propio Petro reconoció que no siempre coincidió con Trump, aunque añadió: “Aunque el presidente Trump y yo no siempre estemos de acuerdo en todos los temas, me enorgullece estar hombro con hombro con él en nuestro esfuerzo conjunto para erradicar el narcotráfico y llevar paz, salud y seguridad a nuestros dos países”.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en septiembre de 2025, cuando Estados Unidos revocó la visa de Petro después de que participara en una manifestación en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en la que instó a soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”.

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La columna de The Washington Post ubicó el inicio de la coordinación con Trump en la reunión que ambos mantuvieron en febrero en la Casa Blanca - crédito Reuters

La medida también alcanzó a varios integrantes de su gabinete y se sumó a disputas sobre vuelos de deportación de migrantes, la estrategia antidrogas y operaciones militares estadounidenses en la región.

La columna también incluyó una defensa de la política de Paz Total. Petro sostuvo que su estrategia combina negociación con grupos armados ilegales cuando es posible y acción militar cuando es necesaria, y afirmó que en 2026 se intensificaron las operaciones contra el clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

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Sobre ese enfoque, escribió: “Es importante confiscar directamente los productos ilícitos y desmantelar las redes de suministro y las fuentes de ingresos del crimen organizado, pero también lo es llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos”.

En la parte final de su artículo, Petro planteó que la cooperación no debía detenerse con el cierre de su mandato. Según escribió, “Los resultados que hemos logrado hasta ahora son solo el comienzo; con una colaboración continua entre Estados Unidos y Colombia, podemos realmente hacer que las Américas vuelvan a ser grandes”.

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El presidente dejará el poder en agosto, tras completar su mandato de cuatro años. La segunda vuelta presidencial del 21 de junio enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, presentado en el texto fuente como candidato de continuidad del proyecto político de Petro, y al abogado penalista Abelardo de la Espriella, descrito allí como una figura de ultraderecha.