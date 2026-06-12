Colombia

Petro defendió la cooperación con Trump contra el narcotráfico: “Me siento orgulloso de los resultados que hemos logrado juntos”

En una columna en The Washington Post, el mandatario afirmó que el trabajo coordinado con Washington dejó resultados desde 2022, pese a choques políticos, y agradeció la colaboración del líder republicano al final de su gestión

Guardar
Google icon
Gustavo Petro defendió en The Washington Post la cooperación entre Colombia y Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico - crédito Europa Press
Gustavo Petro defendió en The Washington Post la cooperación entre Colombia y Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico - crédito Europa Press

A poco más de dos meses de dejar la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro defendió en una columna publicada en The Washington Post la cooperación con el mandatario Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico, una apuesta con la que buscó reivindicar el balance de seguridad de su gobierno y sostener que la alianza con Estados Unidos produjo resultados concretos pese a los choques políticos entre ambos presidentes.

Entre esos resultados, Petro afirmó en dicho medio que desde 2022 las autoridades colombianas han incautado cerca de 3.200 toneladas de cocaína y destruido alrededor de 19.000 laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes. También sostuvo que en 2025 se aprobaron cerca de 300 extradiciones hacia Estados Unidos y que durante su administración se realizaron más de 17.000 capturas vinculadas al narcotráfico.

PUBLICIDAD

Según Petro, ha trabajado de manera coordinada con Washington para frenar el flujo de droga, desarticular redes criminales y sostener una estrategia de seguridad con impacto regional.

Erradicación de cultivos de hoja de coca en San Pablo, Sur de Bolívar. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Petro afirmó que desde 2022 Colombia incautó cerca de 3.200 toneladas de cocaína y destruyó unos 19.000 laboratorios de droga - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En la columna, titulada Colombia is working with the U.S. for a safer hemisphere que en español traduce; Colombia trabaja con Estados Unidos por un hemisferio más seguro, el mandatario escribió: “A medida que mi mandato como presidente de Colombia se acerca a su fin, agradezco al presidente Trump por su colaboración y me siento orgulloso de los resultados que hemos logrado juntos”.

PUBLICIDAD

Petro situó el origen de esa coordinación en la reunión que sostuvo con Trump en febrero en la Casa Blanca. Según escribió el mandatario, “tras la reunión salimos del Despacho Oval con un objetivo común: detener el flujo letal del narcotráfico y la violencia criminal transnacional que azota a nuestras dos grandes naciones”.

El presidente también sostuvo que Colombia respondió a prioridades planteadas por Washington en la lucha antidrogas. En ese entorno, afirmó que la inteligencia colombiana fue clave para operaciones de interdicción desarrolladas por Estados Unidos.

Para respaldar esa afirmación, citó al congresista demócrata Gregory Meeks, que, según el texto de Petro, aseguró que buena parte de la información utilizada por la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur para interceptar cargamentos de droga fue suministrada por Colombia.

Petro resumió esa idea con una frase incluida en su columna en The Washington Post: “Estas cifras son el resultado directo de la cooperación colombiana con las prioridades de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas”.

Millonaria incautación de drogas en Colombia.
Petro vinculó la política de Paz Total con la lucha contra el crimen y afirmó que en 2026 se intensificaron las operaciones contra el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

El mandatario también insistió en que el efecto de esa ofensiva no debía medirse solo en estadísticas. Según escribió, detrás de cada incautación hay familias protegidas, vidas salvadas y comunidades menos expuestas a la violencia asociada al narcotráfico.

En el frente judicial, Petro afirmó que durante su gobierno se autorizaron cientos de extradiciones por delitos relacionados con el narcotráfico y que, desde 2022, además de las capturas, fueron neutralizados más de 14.000 objetivos de alto valor para las organizaciones criminales. Atribuyó esos resultados a la coordinación entre autoridades colombianas, agencias estadounidenses y Interpol.

La reivindicación de esa cooperación apareció después de una relación marcada por fuertes desencuentros. El propio Petro reconoció que no siempre coincidió con Trump, aunque añadió: “Aunque el presidente Trump y yo no siempre estemos de acuerdo en todos los temas, me enorgullece estar hombro con hombro con él en nuestro esfuerzo conjunto para erradicar el narcotráfico y llevar paz, salud y seguridad a nuestros dos países”.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en septiembre de 2025, cuando Estados Unidos revocó la visa de Petro después de que participara en una manifestación en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en la que instó a soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”.

La columna de The Washington Post ubicó el inicio de la coordinación con Trump en la reunión que ambos mantuvieron en febrero en la Casa Blanca - crédito Reuters
La columna de The Washington Post ubicó el inicio de la coordinación con Trump en la reunión que ambos mantuvieron en febrero en la Casa Blanca - crédito Reuters

La medida también alcanzó a varios integrantes de su gabinete y se sumó a disputas sobre vuelos de deportación de migrantes, la estrategia antidrogas y operaciones militares estadounidenses en la región.

La columna también incluyó una defensa de la política de Paz Total. Petro sostuvo que su estrategia combina negociación con grupos armados ilegales cuando es posible y acción militar cuando es necesaria, y afirmó que en 2026 se intensificaron las operaciones contra el clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Sobre ese enfoque, escribió: “Es importante confiscar directamente los productos ilícitos y desmantelar las redes de suministro y las fuentes de ingresos del crimen organizado, pero también lo es llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos”.

En la parte final de su artículo, Petro planteó que la cooperación no debía detenerse con el cierre de su mandato. Según escribió, “Los resultados que hemos logrado hasta ahora son solo el comienzo; con una colaboración continua entre Estados Unidos y Colombia, podemos realmente hacer que las Américas vuelvan a ser grandes”.

El presidente dejará el poder en agosto, tras completar su mandato de cuatro años. La segunda vuelta presidencial del 21 de junio enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, presentado en el texto fuente como candidato de continuidad del proyecto político de Petro, y al abogado penalista Abelardo de la Espriella, descrito allí como una figura de ultraderecha.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpThe Washington PostxLucha contra el narcotráficoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julián Quiñones, autor del primer gol en el Mundial 2026, estuvo en los planes de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Quería venir”

La Copa del Mundo se abrió con el protagonismo de la selección mexicana, al vencer a Sudáfrica en el estadio Azteca

Julián Quiñones, autor del primer gol en el Mundial 2026, estuvo en los planes de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Quería venir”

Cuatro tutelas ponen en jaque la licitación de $1 billón para camionetas 4x4 de la Policía por presuntas restricciones a la competencia

Los reclamos de varios participantes llevaron el caso a revisión judicial y activaron la vigilancia de organismos de control, mientras se mantiene abierto el plazo para presentar propuestas

Cuatro tutelas ponen en jaque la licitación de $1 billón para camionetas 4x4 de la Policía por presuntas restricciones a la competencia

Exgerente de la EMAB es investigado por presunto uso de contrato de vigilancia para tener escolta permanente

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2023

Exgerente de la EMAB es investigado por presunto uso de contrato de vigilancia para tener escolta permanente

Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027

La Consejería Presidencial para las Regiones confirmó que las tarifas preferenciales en los peajes de Autopistas del Café no comenzarán a operar este año

Tarifas diferenciales en Autopistas del Café tendrán que esperar: Gobierno aplaza beneficio hasta 2027

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella

También el constitucionalista J. Mauricio Gaona publicó un concepto en el que sostiene que Abelardo de la Espriella puede aspirar a la Presidencia pese a haber adquirido la ciudadanía estadounidense

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: el Consejo de Estado resolvió el debate judicial sobre presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Deportes

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”