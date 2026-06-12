Invamer no realizará encuestas para la segunda vuelta presidencial: habría sido ‘víctima’ de nueva ley

Invamer no encuestará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El retiro de Invamer, que ha medido la intención de voto durante los últimos 32 años, de la actual medición para la segunda vuelta presidencial marca un cambio inesperado en la cobertura electoral colombiana. Según una fuente del Caracol, la empresa de medios decidió no contratar el estudio para esta fase decisiva.

Durante la primera vuelta, Invamer había proyectado que Iván Cepeda obtendría el 44,6%, Abelardo de la Espriella el 31,6% y Paloma Valencia el 14%. Sin embargo, los resultados oficiales reordenaron el escenario: De la Espriella encabezó la votación con el 43,74%, situándose 13 puntos por encima de lo estimado por Invamer. Cepeda ocupó el segundo lugar con el 40,9%, quedando casi cuatro puntos por debajo de la previsión, mientras que Valencia cayó al 6,92%, más de siete puntos por debajo del pronóstico.

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Una semana antes de las elecciones fueron publicadas tres encuestas de intención de voto en Colombia - crédito Visuales IA

En los días previos a los comicios, circuló un tracking poll atribuido a Invamer que sugería la posibilidad de que Cepeda ganara en primera vuelta. Según confirmó El Reporte Cornell, de Caracol Radio, Invamer continuó encuestando hasta el viernes 29 de mayo, financiando el trabajo con recursos propios. Sus hallazgos internos indicaban la victoria de Cepeda en la primera vuelta, aunque finalmente optaron por no oficializar esos resultados.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió con la tradicional encuesta de Invamer, la compañía optó por no realizar el estudio de segunda vuelta debido a las exigencias de la nueva ley de encuestas, que establece un margen de error máximo de 3 %, lo que multiplica el tamaño y el costo de las muestras. La firma priorizó la viabilidad económica y el cumplimiento normativo, suspendiendo una serie histórica de más de 30 años de medición política en Colombia.

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De acuerdo con las últimas encuestas, en Colombia habría segunda vuelta electoral con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como candidatos - crédito Visuales IA

La fuente del Canal Caracol desvinculó la decisión de Invamer de la evidente diferencia entre sus pronósticos y los resultados reales, y la atribuyó exclusivamente a las restricciones legales. “Aunque parte de la ley está en duda, son demasiados los requisitos y los costos absurdos”, sostuvo. Además, advirtió: “Si uno aplica la ley como es normal, pues la encuesta queda coja. Es un poco injusto con quienes la cumplen y los que no”.

Este comentario remite a AtlasIntel, firma brasileña que ha publicado dos estudios digitales sobre la segunda vuelta, ambos fuera del marco normativo colombiano y con costos muy inferiores. AtlasIntel reportó una muestra de 2.030 personas en su primer sondeo y de 3.681 en el segundo, pero el margen de error declarado permaneció en 2 puntos porcentuales, una situación para la que, según la fuente, “no hay respuesta estadística”.

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Hoy por hoy, AtlasIntel es la única encuestadora con mediciones públicas para la segunda vuelta, aunque sus métodos digitales la excluyen legalmente de ser considerada una verdadera encuesta en Colombia. En ambos ejercicios, De la Espriella aparece con ventaja amplia.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: Duelo electoral por el dominio de encuestas en Colombia - VisualesIA ScribNews

La nueva ley de encuestas ha elevado el costo y la complejidad técnica de los estudios de intención de voto. Las exigencias sobre el margen de error y el tamaño de la muestra han llevado a empresas como Invamer a retirarse, siguiendo el ejemplo de la española GAD3, que también dejó de operar en el país tras los cambios regulatorios.

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La serie Invamer Poll, referente nacional desde 1994, se interrumpió en noviembre pasado. La empresa reconoció que los estudios políticos representan menos del 3 % de sus ingresos, siendo el grueso de su actividad los estudios de mercado. Sin embargo, el “prestigio nacional” de la encuestadora proviene precisamente de esas mediciones políticas, ahora suspendidas tras 32 años de actividad ininterrumpida.

La ausencia de Invamer en el actual proceso electoral deja un vacío en la referencia histórica y la comparación de tendencias, en un contexto de polarización y transformación del régimen de encuestas en Colombia.

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