La Registraduría aclaró si quienes fueron jurados de votación tendrán que repetir su función en la segunda vuelta

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso que los jurados de votación de la primera vuelta en Colombia repitan esa función en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito @Registraduria/X

Los jurados de votación designados para la primera vuelta presidencial en Colombia deberán cumplir la misma función en la segunda vuelta del 21 de junio, sin nuevo sorteo y en el mismo puesto y mesa en los que prestaron su servicio el 31 de mayo, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En un mensaje publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad indicó: “Atención, jurados de votación! Si fuiste designado como jurado para la primera vuelta presidencial, continuarás desempeñando esta importante labor en la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Debes presentarte en el mismo puesto y mesa de votación asignados inicialmente”.

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Según la autoridad electoral, los jurados son los encargados de atender las mesas, verificar el desarrollo de la jornada y participar en el conteo inicial de los votos para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

La autoridad electoral también informó que el tarjetón tendrá tres opciones: la fórmula de Iván Cepeda con Aída Quilcué, la de Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, y la casilla de voto en blanco.

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Los jurados de votación deberán presentarse en el mismo puesto y en la misma mesa donde prestaron servicio el 31 de mayo, sin nuevo sorteo - crédito @Registraduria/X

De acuerdo con las autoridades, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p.m. estará prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de video dentro de los puestos de votación mientras las urnas permanezcan abiertas.

La Registraduría añadió que quienes deban ejercer como jurados recibirán notificación por mensaje de texto y correo electrónico, y advirtió que si una persona no fue jurado en la primera vuelta y recibe ese aviso, “muy probablemente sea falsa”, por lo que recomendó verificar siempre en canales oficiales.

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Lo que debe tener en cuenta a la hora de votar para la segunda vuelta presidencial en Colombia

La segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 se realizará el domingo 21 de junio con un tarjetón que incluirá a los dos candidatos más votados y la opción de voto en blanco - crédito @Registraduria/X

La segunda vuelta presidencial de Colombia en 2026 se realizará el domingo 21 de junio, con un tarjetón que incluirá solo a los dos aspirantes más votados en la primera jornada (Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda) y la opción de voto en blanco.

Según la disposición nacional, la ley seca regirá desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio en el territorio nacional a excepción de Bogotá donde empezará a aplicar a partir del viernes 12 de junio a las 6:00 p. m.. También quedará prohibida toda campaña y difusión de publicidad política desde el día de las elecciones.

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Para votar, el elector deberá presentar su cédula de ciudadanía física, la cédula digital en físico o desde la aplicación, o la contraseña, ante los jurados de votación. Allí recibirá un único tarjetón y un marcador, sin necesidad de reinscribir la cédula si ya estaba habilitado y conserva el mismo puesto.

La marcación se debe hacer preferiblemente con una “X” o algún signo claro dentro del recuadro correspondiente a uno de los dos candidatos o al voto en blanco. Luego el tarjetón debe doblarse para ocultar la elección y depositarse en la urna.

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En esta instancia, gana el candidato que obtenga la mayoría de los votos (mitad más uno), por lo que no habrá empate ni tercera vuelta. También está prohibido tomar fotografías al tarjetón marcado, conducta asociada al delito de corrupción al sufragante o compraventa de votos.

Para confirmar el lugar de votación, se deberá consultar el portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para conocer resultados y reportar anomalías durante el domingo, estará disponible la plataforma de la Misión de Observación Electoral (MOE).

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Así es el tarjetón para la segunda vuelta presidencial

El votante recibirá un único tarjetón y un marcador, y no deberá reinscribir la cédula si ya está habilitado y conserva el mismo puesto de votación - crédito Registraduría Nacional

Este es el tarjetón electoral presentado por la Registraduría Nacional para la segunda vuelta presidencial, en la que los ciudadanos votarán por la fórmula de presidencia y vicepresidencia para el periodo constitucional 2026-2030.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 163 de 1994, el orden de las dos fórmulas se mantendrá igual al definido en el sorteo de la primera vuelta, realizado el 25 de marzo, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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En la ubicación 1 aparecerán Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. En la ubicación 2 estarán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.