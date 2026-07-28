Gustavo Bolívar pidió mantener vivo el legado de Petro ante los escándalos de corrupción: “Son mas grandes los aciertos que los desaciertos”

Gustavo Bolívar sostuvo que los éxitos en reducción de pobreza superan las polémicas en la gestión de Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

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El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar pidió no perder de vista los avances sociales alcanzados durante la gestión del presidente Gustavo Petro a pesar de los cuestionamientos por casos de corrupción que envolvieron a la administración saliente en estos cuatros años.

Bolívar subrayó que los logros en reducción de pobreza, acceso a derechos y ampliación de beneficios sociales superan ampliamente los errores cometidos en el actual gobierno.

“Es valiosa la autocrítica frente a los casos de corrupción que afectan al proyecto, pero no podemos permitir que eso opaque el legado de Petro”, señaló en su cuenta oficial de X.

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El exfuncionario destacó que, bajo la administración de Petro, cerca de cinco millones de colombianos salieron de la pobreza, un registro que califica como “histórico” para el país.

Gustavo Bolívar defendió el legado de Petro y priorizó avances sociales sobre escándalos - crédito @GustavoBolivar/X

Entre los avances más relevantes, Bolívar hizo hincapié en la entrega de 800 mil hectáreas a campesinos, la garantía del bono pensional para tres millones de adultos mayores y la mejora en las condiciones salariales para millones de trabajadores y cien mil efectivos de las fuerzas armadas.

Según el exdirector del DPS, estas medidas han impulsado “un salario mínimo digno” y reflejan un compromiso con la equidad. Además, resaltó la cobertura de agua potable para dos millones de personas y la obtención de la “tasa de desempleo más baja del siglo”.

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Bolívar también mencionó la incorporación de 1.500 ambulancias a la red nacional, la puesta en operación de un buque hospital y la apertura de 450 mil nuevos cupos universitarios con matrícula cero, iniciativas que, a su juicio, han ampliado el acceso a servicios básicos y educación.

En materia de salud, el exsenador resaltó la implementación de una estrategia de prevención que derivó en una reducción considerable de muertes por desnutrición y neonatales. “La salud preventiva produjo una caída gigantesca en estos indicadores”, afirmó Bolívar.

Por último, el exfuncionario y escritor advirtió que los casos de corrupción “acapararán los grandes titulares”, aunque insistió en que los aciertos del gobierno actual “son infinitamente más grandes”. Para Bolívar, el balance de la gestión de Petro debe medirse por el impacto social y la transformación en la vida de millones de colombianos.

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Gustavo Bolívar pidió valorar el impacto social del actual gobierno más allá de los errores - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gustavo Bolívar destacó multitud que acompañó a Gustavo Petro en su último discurso: “Estoy impresionado”

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), describió como “impresionante” la concentración de ciudadanos que acudió a la Plaza de Bolívar para escuchar el último discurso de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el 20 de julio.

A través de un video difundido en la red social X, Bolívar sostuvo que “nunca un pueblo había despedido a un presidente de esta manera”.

En su mensaje, Bolívar resaltó el carácter inusual de la escena. “Estoy impresionado por la cantidad de gente que salió a despedir al presidente Petro”, afirmó el exfuncionario, quien subrayó la magnitud de la convocatoria ciudadana. Según expresó, los registros históricos no muestran antecedentes de una despedida tan masiva hacia un mandatario colombiano.

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La jornada estuvo marcada por la expectación pública en torno al mensaje del jefe de Estado. “Se despide Gustavo Petro de su pueblo hoy, 20 de julio. Ha dicho que este es su último discurso”, recalcó Bolívar.

Gustavo Bolívar calificó de inédita la multitud que despidió a Gustavo Petro en su último discurso - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador remarcó el impacto visual y simbólico de la presencia multitudinaria, considerándola un hecho singular en la historia política del país.

Bolívar también cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación sobre la ceremonia. Según él, “la prensa no se podía despedir de peor calaña”, refiriéndose a versiones que apuntaron a un supuesto retiro de la cúpula militar durante la intervención de Petro.

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El exdirector del DPS explicó que el presidente solicitó la salida de los altos mandos antes de abordar temas políticos, ya que “ellos no pueden estar en política”.

Para Bolívar, la masiva convocatoria es reflejo del vínculo entre Petro y parte de la sociedad colombiana. “Miren esta cantidad de gente”, enfatizó, señalando la singularidad del acto de despedida y el impacto que generó en la opinión pública.