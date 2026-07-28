Murió una de las mujeres más longevas de Colombia: Rosalina Bautista tenía 107 años y dejó más de 200 descendientes

Rosalina Bautista falleció a los 107 tras sobrevivir a dos pandemias - crédito Las Noticias de Boyacá / Facebook

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Rosalbina Bautista falleció en Arcabuco con 107 años, siendo considerada la persona más longeva del municipio y posiblemente de Boyacá. Nació el 31 de diciembre de 1918 en San José de Pare, en plena pandemia de gripe española. Se mudó en su infancia a Arcabuco, donde residió el resto de su vida.

Contrajo matrimonio con José Bautista, agricultor local. La pareja tuvo 14 hijos biológicos y adoptó a otros tres. La descendencia directa de Rosalbina sumó 57 nietos, 68 bisnietos y 6 tataranietos. Cuatro de sus hijos murieron antes que ella.

La alimentación basada en productos cultivados en su finca de la vereda Rupavita, en Arcabuco, fue señalada por sus familiares y autoridades como el factor principal de su longevidad. En la finca se producían hortalizas, frutas, granos y tubérculos, y se criaban vacas, ovejas y truchas. También consumían animales cazados en el bosque circundante.

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Hasta el final de su vida, Rosalbina conservó buena audición y plenitud de sus sentidos, aunque presentaba problemas en órganos internos. Superó distintas epidemias, incluida la del covid-19, y fue sometida a una cirugía de cadera tras una fractura a los 100 años.

El alcalde de Arcabuco, Carlos David Zárate, decretó duelo municipal y reconoció a Rosalbina como ejemplo de vida para cuatro generaciones. El funeral se realizó en la iglesia y cementerio local, con asistencia de familiares, vecinos y amigos. El traslado del féretro se efectuó desde la vereda Quirbaquirá en caravana.

El total de familiares directos presentes en las exequias alcanzó los 217 integrantes. La costumbre familiar era reunirse cada año en la finca para celebrar el cumpleaños de Rosalbina y la llegada del nuevo año.

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