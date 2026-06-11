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Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de comprar testigos para manipular la justicia y minimizó su campaña: “Ha sido tan mala”

El expresidente aseguró que el candidato presidencial pretendería “vengar” su posible derrota política a través de estrategias ilegales

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Álvaro Uribe Vélez aseguró que Iván Cepeda es el candidato de las Farc - crédito Sergio Acero/REUTERS - Colprensa
Álvaro Uribe Vélez aseguró que Iván Cepeda es el candidato de las Farc - crédito Sergio Acero/REUTERS - Colprensa

A través de una publicación en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló al candidato presidencial de la izquierda Iván Cepeda Castro de recurrir a estrategias ilícitas para manipular las decisiones judiciales y, presuntamente, tomar represalias ante una supuesta derrota en política.

El ex jefe de Estado afirmó que la campaña del aspirante del Pacto Histórico ha sido “mala” y, sin proporcionar pruebas, catalogó a Cepeda como el candidato de las Farc (hoy disidencias de las Farc).

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“Se entiende por qué la campaña de Cepeda ha sido tan mala. El único oficio del candidato de la FARC es buscar cómo compra testigos para manipular la justicia y vengar la derrota política”, aseveró el exmandatario en su cuenta de X.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe han sido protagonistas de un largo proceso judicial por presunta manipulación de testigos. El exmandatario pasó de ser el denunciante a ser el acusado, mientras que el candidato empezó como denunciado y finalmente fue reconocido como víctima en el caso.

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En primera instancia, la justicia condenó a Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, en segunda instancia, el expresidente fue absuelto de todos los cargos y se espera una decisión en casación.

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