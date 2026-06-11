Colombia

Exboxeador ‘Happy’ Lora sobre la segunda vuelta electoral: “Votaré por Abelardo, porque es el presidente que Colombia necesita”

El exboxeador destacó la inteligencia y la cercanía de De la Espriella, así como su vínculo con Montería y su capacidad para encarar los desafíos nacionales

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El exboxeador destacó las raíces locales del candidato y señaló que es monteriano, además de describirlo como carismático, humilde y bien relacionado, en un pronunciamiento difundido desde Montería - crédito @DELAESPRIELLAE / X

Miguel ‘Happy’ Lora, excampeón mundial de boxeo colombiano, anunció públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella en la carrera por la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral.

El exdeportista afirmó que apoya a De la Espriella debido a su convicción de que el candidato tiene las capacidades necesarias para el país. De acuerdo con el exboxeador, la inteligencia, el trato sencillo y las conexiones de De la Espriella lo hacen una alternativa para la coyuntura política de Colombia.

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Lora, oriundo de Montería, expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella en un mensaje difundido en internet. En un video que el propio candidato presidencial publicó en su cuenta de X, @DELAESPRIELLAE, Lora afirmó: “Voy a votar por Abelardo porque es el presidente que Colombia necesita, es un presidente inteligente, buena gente y le gusta el deporte”. Luego añadió: “Vamos a sacar a Colombia adelante. Firme por la patria”.

Los argumentos de Lora a favor de De la Espriella

Lora profundizó en los motivos de su apoyo y remarcó las cualidades personales y profesionales del candidato presidencial.

La figura cordobesa hizo público su apoyo al aspirante en la recta final hacia el balotaje, en un mensaje divulgado por Semana desde Montería y replicado en otras regiones del país - crédito @delaespriella_style/Instagramc
La figura cordobesa hizo público su apoyo al aspirante en la recta final hacia el balotaje, en un mensaje divulgado por Semana desde Montería y replicado en otras regiones del país - crédito @delaespriella_style/Instagram

“La verdad es que Abelardo es el candidato, es él, el presidente que Colombia necesita porque está capacitado, es una gran persona y es un hombre muy inteligente y conoce las necesidades de este país, los problemas que tiene este país”, destacó el exboxeador, según lo recogido por medios regionales.

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Describió a de la Espriella como “un hombre carismático, es humilde, sencillo, buena gente”. Para Lora, el hecho de que el candidato tenga raíces locales: “Otro, un cordobés, un monteriano con inteligencia, un hombre que está bien relacionado”.

El mensaje de Lora a la ciudadanía

Lora, con la camiseta de la selección nacional, resaltó la conexión entre el deporte, el liderazgo y el futuro del país. “Con la camiseta puesta de Colombia hoy y con la camiseta de Abelardo, porque vamos a, a sacar a Colombia adelante con el deporte”, expresó. Ante una eventual victoria, el exboxeador dijo: “¿Si gana? Gana sobrado en Montería, Córdoba y Colombia. Y a nivel internacional también va a ganar, porque es el hombre que está capacitado para manejar a Colombia, para dirigir a Colombia”.

Lora concluyó: “Ese es el presidente que necesitamos”.

El video de Abelardo de la Espriella convierte la segunda vuelta en una final de fútbol

A 11 días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Abelardo de la Espriella difundió un video de campaña en el que convierte la elección en una final de fútbol y presenta su candidatura como una cruzada para “salvar” a Colombia, en una ofensiva visual que además responde a la orden judicial que le prohibió usar la camiseta oficial de la selección con fines políticos.

De la Espriella se unió a figuras importantes del fútbol colombiano y otros personajes para mostrar que se la está 'jugando' en las elecciones presidenciales - crédito @defensoresdelapatriaoficial/Instagram

La pieza cierra con una explicación gráfica del tarjetón para esa jornada, en la que también aparecerán Iván Cepeda junto a Aida Quilcué y la opción del voto en blanco.

El lanzamiento del anuncio coincide, además, con el inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio, de acuerdo con el mismo medio.

El abogado y líder del movimiento Firmes por la Patria volvió a colocarse en el centro de la conversación política con una estrategia que mezcla fútbol, símbolos patrios y confrontación ideológica.

La campaña presentó el video como una producción de alto despliegue en la que el candidato aparece como capitán de un equipo.

El anuncio muestra a De la Espriella caminando entre humo, reflectores y un túnel iluminado, en una escena que remite a la salida de un futbolista antes de un partido decisivo.

La narración visual suma imágenes de ciudadanos que siguen el supuesto encuentro desde peluquerías, talleres de carpintería y zonas rurales, mientras agitan banderas amarillas con un tigre en el pecho.

Abelardo de la Espriella apareció en un túnel iluminado simulando la entrada de un futbolista profesional antes de una final en medio de su campaña presidencial - crédito @defensoresdelapatriaoficial/Instagram
Abelardo de la Espriella apareció en un túnel iluminado simulando la entrada de un futbolista profesional antes de una final en medio de su campaña presidencial - crédito @defensoresdelapatriaoficial/Instagram

En la pieza aparecen Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino “Tino” Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga, John Harold Lozano y el actor Caremonja, entre otros, dominando un balón con el logo de Firmes por la Patria.

También participa José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella y exministro de Hacienda.

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