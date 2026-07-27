Asesinado en Cartagena pastor cristiano que tenía dos procesos penales por violación: un sicario le disparó

Las autoridades de Cartagena investigan el asesinato de Lucas Martínez Moncaris, pastor evangélico y líder comunitario de 56 años - crédito AFP

El asesinato del ciudadano Lucas Martínez Moncaris, de 56 años, generó conmoción en la comunidad en el barrio Arroz Barato, en el sur de Cartagena.

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves 23 de julio de 2026, cuando varios disparos alertaron a los vecinos en el sector de invasión Argos, quienes al salir encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala.

El hecho dejó consternada a los vecinos del sector, pues Martínez era conocido por su labor como pastor evangélico y por su participación activa en actividades sociales y religiosas del barrio. Además, era reconocido por desempeñar diversos oficios en la zona y por su origen en el corregimiento de Bocachica.

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Las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y comenzaron la recolección de pruebas y testimonios, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encabezaron las primeras diligencias y recopilaron información de los residentes.

Las primeras indagaciones señalan que dos hombres en motocicleta atacaron a Lucas Martínez Moncaris y huyeron del lugar - crédito Colprensa

¿Quién era Lucas Martínez Moncaris?

Nacido en el corregimiento de Bocachica, Martínez Moncaris se destacaba en la zona por su rol como pastor evangélico y por el apoyo constante a los vecinos de la invasión Ebenezer. Junto a su esposa, promovía iniciativas religiosas y sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Durante un tiempo, también residió en Barranquilla, donde desarrolló actividades de predicación en espacios públicos.

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La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la víctima tenía antecedentes judiciales: dos por acceso carnal violento en 2019 y 2023, y uno por amenazas en 2022. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si estos antecedentes están relacionados con el asesinato, por lo que el móvil del ataque sigue sin esclarecerse.

El homicidio de Lucas Martínez, ocurrido en la invasión Argos, llevó a la Policía y la Fiscalía a pedir el apoyo de la comunidad para obtener información que permita identificar a los responsables. Ambos organismos trabajan en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de evidencias que expliquen el motivo del crimen.

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La comunidad de Ebenezer y allegados al líder religioso han manifestado su pesar en redes sociales. Una persona cercana escribió: “Hermano, nos dejaste con el corazón destrozado. No tenemos palabras para tanto dolor. Se nos fue un hermano y buen amigo.”

Las autoridades de Cartagena investigan el asesinato de Lucas Martínez Moncaris, pastor evangélico y líder comunitario de 56 años - crédito Lucas Martínez Moncaris/Facebook

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

El uso de explosivos lanzados desde drones contra una iglesia cristiana en el sector rural de Tibú, Norte de Santander, provocó una reacción inmediata de la población local, que teme por su seguridad a pocos días de las elecciones presidenciales programadas para el 21 de junio de 2026.

Versiones de residentes recogidas por medios locales confirman que el ataque dejó herida de gravedad a la esposa del pastor del templo, quien se encontraba dentro del recinto religioso al momento de la agresión. El hecho ha intensificado la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de nuevos ataques dirigidos contra civiles en vísperas de los comicios.

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La jornada violenta se inició el jueves 18 de junio, cuando se reportaron enfrentamientos armados en la región del Catatumbo. Según información divulgada por Caracol Radio, durante los choques, artefactos explosivos fueron arrojados desde drones y alcanzaron edificaciones civiles, incluida la iglesia cristiana.

Los choques entre el ELN y disidencias de las Farc no cesan en zona rural del Catatumbo, donde los habitantes temen quedar en medio del fuego cruzado- crédito Colprensa

El ataque a la iglesia no solo dejó una persona gravemente herida, sino que también generó alarma en la población, que observa cómo la violencia armada se traslada a espacios religiosos y de convivencia. Habitantes de la zona advirtieron que temen un aumento en el número de víctimas civiles antes de la jornada electoral.

En respuesta a la situación, ciudadanos y organizaciones nacionales han manifestado su rechazo, exigiendo respeto por la vida de quienes residen en zonas rurales afectadas por la confrontación.

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