Arturo Calle encabezará el comité de sabios que impulsará el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Arturo Calle liderará el comité de sabios en el gobierno de De la Espriella - crédito delaespriella_style / Instagram

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la creación de un Comité de Sabios que tendrá como objetivo asesorar de manera permanente al Gobierno en la toma de decisiones estratégicas.

La dirección de este comité recaerá en el reconocido empresario Arturo Calle, cuya trayectoria en el sector textil y de confecciones lo ha posicionado como una de las figuras empresariales más influyentes del país.

Durante su alocución del domingo 26 de julio de 2026, De la Espriella explicó: “Voy a conformar un comité de sabios ad honorem, encabezado por el gran empresario, don Arturo Calle (…) Ese comité será un espacio permanente de reflexión y consulta para enriquecer las decisiones del gobierno”.

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El mandatario electo remarcó que la experiencia acumulada por empresarios como Calle aportará “el conocimiento y la sabiduría que tienen esas personas. Aprovechar sus ideas, su trabajo, su ejemplo”.

El comité, según lo expuesto, estará integrado por expertos con amplia experiencia en el desarrollo económico empresarial. Su misión será analizar los desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales, y ofrecer criterios sólidos que ayuden a fortalecer las políticas públicas. De la Espriella enfatizó: “Será una instancia permanente de consulta para analizar los principales desafíos coyunturales, estratégicos y estructurales del país”.

Quienes conformen este grupo, aseguró el presidente electo, serán considerados un soporte fundamental para aportar visiones de largo plazo que enriquezcan la acción del Ejecutivo. Calle, conocido por su paciencia y su enfoque en el crecimiento empresarial, será el encargado de guiar este espacio de consulta.

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